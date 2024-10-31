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Железнодорожные пути

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2024
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье
31 октября 2024, 08:28
В Перми временно закрыли пешеходный мост к Заводу Шпагина
Жителям города предлагается двигаться в обход по улицам Монастырская и Горького.
12 сентября 2024, 05:05
Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он
Транспортная полиция проводит проверку.
6 августа 2024, 09:21
В Прикамье в этом сезоне будут ремонтировать железнодорожные пути двух направлений
Половина из запланированного на этот год объема работ приходится на главный ход Транссибирской магистрали.
9 апреля 2024, 04:40
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта 2024, 12:51
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
В отношении подростка возбуждены три уголовных дела.
13 марта 2024, 12:36
2011
Березниковский «Малыш» угрожает кольцевой дороге
Размеры провала на железнодорожных путях увеличились, в результате чего было принято решение закрыть автомобильную кольцевую дорогу.
16 сентября 2011, 06:49
В Березниках начались работы по засыпке воронки
Ежедневно в провал у железнодорожной станции засыпается 7-7,5 тысяч тонн песчано-гравийной смеси.
2 августа 2011, 11:35

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