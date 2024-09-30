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Женщины

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Сентябрь
Такси для детей появилось в Перми
30 сентября, 06:16
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
16 сентября, 07:47
В Пермском крае от абортов отговорили 30% женщин
12 сентября, 09:02
Июль
В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины
15 июля, 04:57
Март
Глава Пермского округа опубликовал поздравление с 8 марта в стилистике игры
8 марта, 09:51
Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали
8 марта, 07:00
Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 марта
8 марта, 05:55
Февраль
В 2023 году в Прикамье женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений
Большая часть противоправных деяний была совершена безработными.
12 февраля, 05:31
Центробанк РФ составил типичный портрет жертвы мошенника
8 февраля, 11:35
Январь
В Прикамье мужчины посещают рестораны чаще, чем женщины
10 января, 08:16

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