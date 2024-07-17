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Жертвы

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2024
Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных
В 2022 году каннибал вышел из колонии.
17 июля 2024, 08:40
В Пермском крае 13 июля на пожаре погиб мужчина
Инцидент произошел в Верещагино.
15 июля 2024, 06:14
Есть погибший. В Прикамье из-за пожара без крыши над головой остались 20 человек
По факту пожара проводится проверка.
22 мая 2024, 12:43
Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек
Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое.
27 марта 2024, 11:42
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.
26 марта 2024, 12:30
Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены
Смертельный инцидент произошел 10 октября 2023 года.
16 марта 2024, 06:02
2014
Обнародованы новые данные о жертвах войны на востоке Украины
Эти данные привело Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.
4 октября 2014, 07:29
2012
Более 120 человек погибли в результате пожара в Бангладеш
Пожар произошел в многоэтажном здании текстильной фабрики.
25 ноября 2012, 06:42
В Мьянме произошло землетрясение, есть жертвы
По меньшей мере пять человек погибли на севере страны.
11 ноября 2012, 05:55
2011
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
Весь мир вспоминает жертв терактов 11 сентября 2001 года
Рухнувшие башни-близнецы вернутся на один день в Нью-Йорк в виде трехмерных изображений в натуральную величину.
11 сентября 2011, 04:16
Жертвами урагана «Айрин» в США стали 52 человека
По предварительной версии ущерб от стихийного бедствия может составить 10 миллиардов долларов.
31 августа 2011, 03:36
В США жертвами урагана «Айрин» стали девять человек
В Вирджинии стихия оставила без света почти два миллиона человек, а в Нью-Йорке началась принудительная эвакуация.
28 августа 2011, 04:40
Пермяки и немцы вспомнят жертв Второй мировой войны
В Прикамье стартует Международная летняя исследовательская школа «Преодоление».
3 августа 2011, 05:51
Жертвами затонувшего в Москве катера стали восемь человек
Одной из вероятных причин крушения стало нарушения правил эксплуатации судна.
31 июля 2011, 10:36
На затонувшей «Булгарии» находился еще один пермяк
По предварительным данным, на борту теплохода находилось 4 жителя Перми.
14 июля 2011, 05:41
2010
Воды реки Нейсе затопили восточную Германию
В результате наводнения в пограничном регионе между Германией, Польшей и Чехией погибли 11 человек.
10 августа 2010, 06:41
Страховые выплаты за погибших в «Боинге» родные до сих пор не получили
Родственники жертв крушения «Боинга» в Перми напишут обращение к «Аэрофлоту».
3 августа 2010, 10:32
В Перми разоблачены «сумчатые» охотники
Грабители совершали нападения на женщин с целью захвата сумок.
2 августа 2010, 10:59
Родственники погибших на «Боинге» требуют госконтроля над следствием
В Перми прошла первая официальная встреча федералов с родственниками за почти два года, прошедших со дня катастрофы.
28 июля 2010, 09:03

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