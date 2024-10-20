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Жертвы дтп

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Октябрь
Мать погибшей в ДТП с КАМАЗом женщины потребовала у виновницы аварии 2 миллиона
20 октября, 12:43
В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель
6 октября, 07:18
Сентябрь
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом
9 сентября, 13:06
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
9 сентября, 10:26
В Перми на улице Встречной иномарка насмерть сбила женщину
9 сентября, 05:15
Август
В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик
19 августа, 16:55
Июль
Ночью на Компросе насмерть разбился мотоциклист
В результате столкновения двух мотоциклов один из них отбросило под стоящую машину.
5 июля, 10:25
Июнь
В Прикамье от удара в металлическое ограждение дороги погиб мотоциклист
ДТП произошло утром в Сивинском округе
28 июня, 12:23
В Октябрьском округе «Газель» задавила пешехода
24 июня, 13:18
Апрель
Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае
29 апреля, 03:25
В Лысьве насмерть разбился мотоциклист
Сейчас ГИБДД устанавливает причину происшествия.
24 апреля, 16:17
Врезались в КамАЗ. Сегодня утром в Саратовской области погибли четыре пермяка
Машина из Прикамья практически уничтожена в лобовом столкновении.
19 апреля, 13:49
Март
Водитель китайской легковушки насмерть разбился сегодня вечером на трассе в Прикамье
При обгоне он лоб в лоб столкнулся с фурой
27 марта, 16:21
Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик
3 марта, 07:57
Смертельная авария у ЦУМа. Ниссан врезался в другой автомобиль и сбил пешеходов
3 марта, 07:19
Ноябрь 2023
В суд передано дело молодого кунгуряка, в пьяном виде убившего девушку-пассажирку
13 ноября 2023, 16:12
Скончался 15-летний пострадавший в ДТП с лесовозом под Пермью
В больнице остается трехлетний ребенок и мужчина 40 лет.
13 ноября 2023, 11:11
Семья погибшей пермячки получила с предпринимателя 5 миллионов рублей компенсации
13 ноября 2023, 09:17
Октябрь 2023
ВИДЕО. Из маршрутки в Перми выпали два пассажира, один угодил под машину
27 октября 2023, 03:49
В Перми водителя, по вине которого погибли двое, приговорили к принудительным работам
25 октября 2023, 15:08

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