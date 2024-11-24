properm.ru
ГлавноеВсе новости

Жилая застройка

Выбрать дату
2024
Пермский застройщик доплатит почти полмиллиона за недоделки в квартире
24 ноября, 10:56
Власти Прикамья снесут в Перми более 50 домов для строительства новых
14 октября, 12:17
Рынок Гача в Перми застроит девелопер из Ижевска
9 октября, 06:50
В Перми на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» появится жилой комплекс
31 июля, 09:13
На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья
20 июня, 03:16
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
24 апреля, 11:27
Спецпроект
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Местные жители выступают против.
Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
16 марта, 13:02
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
21 февраля, 10:47
За 2023 год в Прикамье сдали на 3% меньше жилья, чем годом ранее
29 января, 14:34
Власти Перми ищут за 225 млн рублей инвестора для застройки микрорайона ДКЖ
25 января, 05:47
2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
18 декабря 2023, 08:54
В Перми рядом с Камой появится новый жилой район
Будущим жильцам обещают школу на тысячу мест и бассейн.
1 ноября 2023, 06:05
2014
Уже не «Бонапарт»: На Островского, 52 построят ЖК класса «эконом плюс»
Застройщик планирует закончить разработку эскиза в течение месяца.
18 августа 2014, 10:00
В строящемся микрорайоне «Первый Пермский» в Лобаново возведут ТЦ
Застройщик планирует открыть торговый центр одновременно со сдачей первой очереди микрорайона.
6 августа 2014, 10:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика