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Жилье

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Октябрь
В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки
29 октября, 03:34
В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев
23 октября, 09:50
Сбербанк поднял ставку по ипотеке. Во сколько обойдется пермяку однушка в новостройке
22 октября, 08:18
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
Спецпроект
Ключи «от прокурора». Краю нужно десятки лет, чтобы раздать сиротам положенное жилье
Очередь на получение квартир в Пермском крае уменьшается неспешно, люди зачастую надеются исключительно на помощь прокуратуры и судебные решения.
Сентябрь
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее
3 сентября, 10:37
Август
Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы
8 августа, 15:08
За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%
1 августа, 03:53
Июль
Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых
29 июля, 09:06
«Теперь я пою дома». В Перми выпускница детдома с трудом выбила право на жилье
С помощью юристов выпускница детдома выиграла не один суд и добилась права на получение квартиры.
26 июля, 08:55
Май
Спецпроект
Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушек в Перми
Показываем самые дорогие двухкомнатные квартиры в Перми, представленные на портале объявлений Avito.ru.
Лучше, чем в центре! Рассказываем о преимуществах жизни в отдаленных районах
20 мая, 11:55
В Москве запретили строить студии площадью менее 28 квадратных метров
17 мая, 08:53
Апрель
В Перми одобрили проекты «ПЗСП-Групп» о застройке территорий на Иве и Парковом
25 апреля, 12:27
За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора раза
19 апреля, 13:21
Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%
18 апреля, 10:39
В Перми начало дешеветь вторичное жилье
15 апреля, 08:26
Бастрыкин затребовал доклад по сироте, оставшемся без жилья из-за мошенника
12 апреля, 10:50
Квартиры стали меньше и дороже. За 3 года новостройки в Перми подорожали на 81%
10 апреля, 07:33

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