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Жилищно-коммунальное хозяйство

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«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
До 10 октября пермяки смогут оплатить долги за капитальный ремонт без пени
Для этого нужно полностью оплатить задолженность по взносам на капремонт и написать заявление в Фонд капитального строительства.
19 сентября 2024, 03:44
Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов
Ранее этот пост занимал Дмитрий Безденежных.
23 июля 2024, 03:44
Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку
Прошлой осенью мэр Перми Эдуард Соснин обещал облагородить берег Мулянки. Но пока оттуда не могут забрать даже мусор.
8 июня 2024, 07:21
Начальником департамента ЖКХ Перми станет чиновник из Орджоникидзевского района
Нового начальника официально еще не представили коллективу.
16 января 2024, 09:39
2014
Убыточные предприятия ЖКХ передадут частным инвесторам
До конца года министерство строительства составит списки убыточных МУПов и ГУПов, которые позже будут переданы инвесторам по договорам концессии.
24 июня 2014, 11:00

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