Застраивать квартал рядом с ДКЖ будет компания из Удмуртии

Сейчас проект находится в стадии эскизной проработки. Планируется, что в квартале №746 появится жилой комплекс из восьми домов переменной этажности с подземным паркингом. Общая жилая площадь — порядка 40 тыс. кв. м