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Жилой комплекс

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Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
В Перми на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» появится жилой комплекс
31 июля, 09:13
Фото. В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей
Два санузла с ванной, душевой и сауной, два балкона, гардеробная и панорамный обзор из окна.
24 мая, 05:06
Стало известно, кто застроит участок на месте Центрального рынка в Перми
25 апреля, 05:40
2015
Застраивать квартал рядом с ДКЖ будет компания из Удмуртии
Сейчас проект находится в стадии эскизной проработки. Планируется, что в квартале №746 появится жилой комплекс из восьми домов переменной этажности с подземным паркингом. Общая жилая площадь — порядка 40 тыс. кв. м
3 декабря 2015, 07:14

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