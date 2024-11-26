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Живая природа

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2024
Из Вишерского заповедника на севере Прикамья только сейчас улетели лебеди
26 ноября, 11:57
На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление
17 октября, 09:38
Фотофакт. Редкий феномен. В лесах Пермского края этой осенью созрела земляника
20 сентября, 06:11
В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж
10 сентября, 05:58
Правительством утверждена дорожная карта по ликвидации последствий закрытия шахт КУБа
22 июля, 16:40
В Пермском крае выявлены новые зоны поражения леса уссурийским полиграфом
26 июня, 06:11
В Чусовом по городу ходит косуля
Животное испугалось и не может вернутся в лес.
17 мая, 15:16
2023
В Красновишерске волк две ночи охотился на собаку на привязи
Охотники выследили и добыли опасного хищника
17 ноября 2023, 07:57
В Камском водохранилище фиксируют самый низкий приток воды за 33 года
7 октября 2023, 10:52
Медведицу Машеньку вернули в природу под Соликамском ВИДЕО
За 4,5 месяца в Центре Пажетновых она окрепла и научилась кормиться самостоятельно.
7 октября 2023, 07:29
Уссурийский полиграф продолжает уничтожать прикамские леса
23 сентября 2023, 07:27

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