properm.ru
ГлавноеВсе новости

Животные

Выбрать дату
Октябрь
В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео
30 октября, 10:49
Терпей устал терпеть. Пермский медведь поехал на ПМЖ из Казани в Москву
16 октября, 10:28
Милое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детеныш
16 октября, 04:08
Шок! Козы эмигрируют: 247 животных из Прикамья переезжают за границу!
14 октября, 13:38
Видео. Общаются хвостами. В Пермь приехали обезьянки-капуцины
2 октября, 11:06
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
Сентябрь
Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов
28 сентября, 09:59
В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барса
26 сентября, 12:59
Институт ФСИН Перми отдает служебных собак в добрые руки
24 сентября, 02:54
В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика
18 сентября, 05:52
Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка
10 сентября, 11:26
В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж
10 сентября, 05:58
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
4 сентября, 06:07
Август
Пермяки заметили змею около остановки в Закамске
26 августа, 09:08
Котенок-строитель с улицы Лебедева нашел семью. Видео
23 августа, 05:35
Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот
21 августа, 06:03
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
13 августа, 07:45
В Перми из ямы с водой спасли двух собак
12 августа, 08:44
Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак
2 августа, 07:56
Июль
В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей
31 июля, 10:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика