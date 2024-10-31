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Жкх перми

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Октябрь
Пермяки могут пожаловаться на температуру в своих квартирах
31 октября, 11:19
Сентябрь
Об отсутствии отопления в квартирах жители Прикамья могут сообщать на Госуслугах
26 сентября, 12:38
Пермякам рассказали, куда можно пожаловаться на холод в квартирах
20 сентября, 10:54
В Перми стартовал отопительный сезон
17 сентября, 14:05
Август
«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды
1 августа, 12:37
Июль
Собственник отстаивает в суде право отключать воду «Дому Демидовых»
Работа известного и любимого пермяками заведения остановлена.
26 июля, 09:45
Председателя пермского ТСЖ «Солнечный город» дисквалифицировали на полгода
16 июля, 05:57
Пермь с 12,7% роста тарифов за ЖКХ — российский лидер антирейтинга
9 июля, 08:44
Июнь
Стоимость содержания и развития ливневой канализации Перми составляет 116 миллиардов
25 июня, 13:25
Май
Власти Пермского края предлагают увеличить взносы в Фонд капитального ремонта
22 мая, 04:26
УФАС добилось запрета на распространение псевдо-предписаний о счетчиках в Перми
17 мая, 10:30
Апрель
Без воды на Садовом остались почти три тысячи жителей
1 апреля, 18:47
Март
После публикации Properm.ru УК заварила дыру в трубе, но оставила подвал затопленным
22 марта, 05:18
Видео. УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику
20 марта, 05:01
Гора мусора едва не лишила пермяков очистных сооружений городской канализации
Сотня килограммов волокнистого мусора одномоментно забили решетки очистных.
20 марта, 04:46
Что делать пермякам, если из крана вдруг потечет зеленая вода
Не переживать — идет проверка теплосетей.
15 марта, 12:11
Февраль
Руководители УК и ТСЖ Перми привлечены к ответственности за плохую уборку кровель
5 февраля, 13:38
Январь
В Пермском крае составлен народный рейтинг УК. Кто лучше всех?
26 января, 07:03
Эдуард Соснин назвал причину наледи на дороге и трамвайных путях в центре Перми
9 января, 15:18
Ноябрь 2023
Спецпроект
Тарифы на вывоз мусора и отопление постоянно признают недействующими. Что происходит?
Тарифные войны продолжаются. Уже не на улицах, когда на митинги выходили тысячи людей, но в судах.

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