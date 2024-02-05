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Жкх в перми

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Руководители УК и ТСЖ Перми привлечены к ответственности за плохую уборку кровель
5 февраля, 13:38
2022
Спецпроект
Рождественская сказка. История про пермских хулиганов, ЖКХ и постмодерн
Пермский художник-акционист Ffchw* в минувшие выходные был задержан полицией за работой в центре Перми по адресу ул. Сибирская, 1. Впоследствии оказалось, что жители дома не против уличного искусства, но только при условии взаимоуважения художников и собственников жилья. То, что в канун католического Рождества в пермской подворотне на ул. Сибирской задержали именно художника-акциониста с мировым именем Ffchw, — большая случайность в духе постмодерна, считают жители дома.
Почему в Перми не появилось снежных полигонов? Отвечает администрация города
Сколько мест для складирования снега в Перми? Какие это полигоны? Куда вывозят снег? Почему прокуратура запретила вывозить снег на Голый мыс? Редакция Properm.ru спросила обо всем у администрации города.
24 декабря 2022, 04:07
Лёд во дворах, сосульки на крыше. Куда жаловаться, если обращения в управляющие организации бесполезны?
Администрация Перми напомнила УК и ТСЖ о необходимости своевременной и качественной уборки дворов от снега и льда, а кровли домов от сосулек.
20 марта 2022, 05:46
2019
Спецпроект
«Экологическая катастрофа». Мусорная реформа заставила Пермский край бунтовать
Новая система вывоза мусора и утилизации отходов, придуманная на федеральном уровне, наткнулась на проблемы в Пермском крае. Поочередно территории выступают с протестом. Причем жители бунтуют не против тарифов и не против самой реформы – население возмущено экологическими рисками. Власти Прикамья вынуждены реагировать и «жонглировать» мусорными потоками, чтобы остановить недовольство жителей. А лидеры протеста настаивают: чиновники сами создали масштабную проблему в Прикамье, поскольку просто «проспали» несколько лет.

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