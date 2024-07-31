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Жук-скарабей

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2024
Видео. В пермский Сад камней вернули арт-объект «Жук-скарабей»
Акция по возвращению арт-объекта прошла 30 июля.
31 июля 2024, 03:46
Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов
Жука из покрышек разрушили прошлым летом.
6 мая 2024, 08:40
2023
В Перми разрушился арт-объект «Жук-скарабей», установленный 12 лет назад
Обе лапы жука оказались на земле.
5 июня 2023, 08:18
2012
Арт-объекту «Скарабей» досталось от вандалов-экстремистов
Работу художника Молдакула Нарымбетова «украсили» свастикой.
26 июля 2012, 03:10
2011
Олег Чиркунов «волнуется» за новый арт-объект
Губернатор опасается, что вандалы испортят «Жука-скарабея» из покрышек.
24 октября 2011, 04:56
В Перми из тысячи покрышек родились «Жук-скарабей» и «Черный ангел»
Новые арт-объекты заняли свои места на улицах Перми. Большого интереса у жителей города «покрышечные» скульптуры не вызвали.
22 октября 2011, 07:46

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