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Журналист

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2024
Скончался пермский журналист Артем Казин
27 сентября, 06:43
Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО
7 марта, 02:33
«Была энергичной, яркой». В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова
Последнее время она находилась в больнице.
1 марта, 08:49
«Захотелось избавиться от меня». Суд оставил пермскую журналистку в СИЗО
28 февраля, 11:35
Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО
Приговор ей был вынесен в конце 2023 года.
28 февраля, 07:02
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Наталью Балякину задержали 9 февраля.
10 февраля, 17:40
На 69-году году жизни скончался известный журналист из Прикамья
1 февраля, 11:40
В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова
Дата и время прощания еще неизвестны.
13 января, 05:12
Скончался журналист Алексей Клочихин, работавший в пермских изданиях
9 января, 03:36
Скончался пермский журналист и детский писатель Юрий Токранов
Прощание с журналистом состоится на следующей неделе.
5 января, 11:41
2023
Был в профессии более 60 лет. Скончался ветеран пермской журналистики
Журналист работал в газетах, на радио и на ТВ.
27 сентября 2023, 04:00

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