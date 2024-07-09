Журналистика

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2024
Ученые раскрыли истинную причину старения
9 июля, 06:27
Идея трансформировать сельских почтальонов в медики подвергается критике
4 июля, 11:19
Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году
13 июня, 11:32
Осужденную за вымогательство медиаменеджера этапировали в пермское СИЗО
Приговор ей был вынесен в конце 2023 года.
28 февраля, 07:02
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Наталью Балякину задержали 9 февраля.
10 февраля, 17:40
2023
Родные пермской журналистки, погибшей от ковида, собирают средства на издание сборника ее стихов
Произведения Анастасии Петровой были напечатаны в сборниках и альманахах. Также многие стихи она выкладывала на сайтах.
13 января 2023, 10:32

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