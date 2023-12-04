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Зид

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2023
Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана
4 декабря 2023, 10:49
Конкурсное производство по «Заводу им. Дзержинского» продлят на полгода
10 октября 2023, 10:21
Договор продажи пермского завода Дзержинского расторгнут из-за гостайны
Минпромторг забрал лицензию у покупателя.
22 августа 2023, 12:47
Экс-депутат Заксобрания Прикамья вернул заводу лишь 32 тысячи из почти 142 млн рублей
18 августа 2023, 07:43
Бывшего руководителя ЗиДа Егора Заворохина признали банкротом
15 августа 2023, 05:58
Бывший стадион «Дзержинец» в Перми хотят застроить 25-этажками
31 июля 2023, 07:53
Минпромторг РФ не смог обжаловать продажу пермского завода имени Дзержинского
19 июня 2023, 10:15
Федеральные власти пытаются оспорить продажу пермского завода имени Дзержинского
Договор о покупке имущества завода уже заключен.
26 мая 2023, 07:13
2022
Имущество завода имени Дзержинского вновь выставлено на торги
Конкурсный управляющий машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми объявил о повторных торгах имущественного комплекса предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Стоимость актива оценивается в 3,6 млрд рублей.
16 октября 2022, 08:43
Пермский ЗиД хотят продать на закрытых торгах
Завод имени Дзержинского находится в сложном финансовом положении с 2004 года.
30 июля 2022, 12:12
Кредиторы пермского ЗиДа предлагают начать банкротство депутата заксобрания
21 июня 2022, 12:40
В Перми бывшие топ-менеджеры ЗиД вновь стали обвиняемыми в уголовном преступлении
Дзержинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении троих руководителей пермского завода имени Ф.Э.Дзержинского.
22 марта 2022, 13:05
2018
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищениях на ЗиД
Первое заседание по делу состоится 27 декабря в Дзержинском суде Перми.
15 декабря 2018, 07:11
2016
В Пермь приедет заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов
Планируется, что он побывает на «Машзаводе им. Ф, Э. Дзержинского», на Мотовилихинских заводах и Пермском пороховом заводе.
7 апреля 2016, 08:30

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