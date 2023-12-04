Имущество завода имени Дзержинского вновь выставлено на торги

Конкурсный управляющий машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми объявил о повторных торгах имущественного комплекса предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Стоимость актива оценивается в 3,6 млрд рублей.