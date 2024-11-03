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Зима

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Ноябрь
«В полной готовности». Мэр Перми рассказал, как дорожники готовы к зиме
3 ноября, 05:38
Шуба или пуховик? Пермский ученый рассказал, как правильно одеться зимой
2 ноября, 08:57
Октябрь
К концу недели в Пермском крае может образоваться постоянный снежный покров
30 октября, 11:23
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме
22 октября, 11:51
Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги
21 октября, 06:12
Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы
18 октября, 04:54
К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов
17 октября, 06:15
Апрель
Летом в Пермском крае теплеет из-за глобального потепления медленнее, чем зимой
6 апреля, 07:30
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Февраль
Повышенное давление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделе
26 февраля, 02:44
Синоптики раскрыли, будут ли еще аномальные морозы в Перми этой зимой
16 февраля, 04:44
Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке
Мужчина рассказывает, что еще три года назад жил обычной жизнью, но на природу тянуло всегда.
7 февраля, 07:25
В МЧС Прикамья предупреждают об опасных отложениях снега и льда
5 февраля, 09:42
Снежно и тепло. Синоптики поделились прогнозом погоды на февраль в Прикамье
1 февраля, 03:38
Январь
Когда в Пермском крае потеплеет? Отвечают синоптики
26 января, 03:07
В мэрии Перми рассказали, чем нельзя подкармливать птиц зимой
14 января, 12:33
В МЧС предупредили пермяков об аномальных морозах в регионе
9 января, 07:16
Жителей Прикамья предупредили об аномальных холодах и изморози
4 января, 11:16
Как пермякам снизить риск попадания в ДТП в обильный снегопад? Рекомендации
4 января, 08:56

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