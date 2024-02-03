properm.ru
ГлавноеВсе новости

Зимняя рыбалка

Выбрать дату
2024
Поймал более 20 кг. Рыбак из Пермского края похвастался огромным уловом
3 февраля, 06:21
«Перевернулся КАМАЗ с судаками». Пермяк поделился фотографиями крупного улова
Мужчине удалось поймать восемь судаков.
30 января, 03:32
Семья рыбаков из Прикамья чуть не провалилась под лед
22 января, 07:28
2023
В МЧС рассказали, когда в Пермском крае безопасно идти на зимнюю рыбалку
В МЧС напоминают о том, какой толщины и какого вида должен быть лёд для безопасного выхода на него.
8 ноября 2023, 10:50
2022
МЧС Пермского края напоминает, что за выход на тонкий лёд накладывают штрафы
В 2022 году несчастных случаев на льду не зарегистрировано, а за осень-зиму 2021 года зафиксировано пять происшествий. Один рыбак умер от переохлаждения.
8 января 2022, 08:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика