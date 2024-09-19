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Знак

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2024
В Пермском крае появится памятный знак «Семейная гордость»
Дизайн знака уже разработан.
19 сентября 2024, 12:23
Артемий Лебедев назвал Пермь унылым городом
Блогер прокомментировал демонтаж «Пермских ворот».
26 июня 2024, 08:50
2012
«Знаку» Артемия Лебедева требуется покраска
Нецензурное слово, написанное на арт-объекте, удалось вывести только вместе с краской.
22 августа 2012, 08:01
Александр Протасевич не оценил жест хипстера Геры Микрюкова
Министр культуры Пермского края считает недопустимым использование на публичных мероприятиях слов и жестов, «переходящих рамки приличия».
3 августа 2012, 02:46
В Перми установлен «Знак, рядом с которым все фотографируются»
Не исключено, что новый простой и лаконичный арт-объект составит конкуренцию памятнику «Пермяк —соленые уши».
20 июля 2012, 07:36

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