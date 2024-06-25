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Золотая маска

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2024
Пермские театры стали лауреатами в восьми номинациях «Золотой Маски»
25 июня, 03:38
Пермские спектакли-претенденты на «Золотую маску» не увидит московская публика
16 января, 14:21
2023
Пермские театры собрали 46 номинаций «Золотой маски»
20 октября 2023, 15:35
2022
На «Золотой маске» 2021/2022 года пермские театры представлены в 13 номинациях
Самое широкое представительство – у Театра оперы и балета.
3 ноября 2022, 12:48

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