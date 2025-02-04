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Золото

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2025
Вклады, квартиры, золото: в чем и где пермяки собираются хранить деньги в 2025 году
4 февраля, 08:56
2024
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
На Паралимпиаде завоевал золото житель Прикамья Евгений Торсунов.
11 сентября 2024, 03:27
Пермский легкоатлет завоевал золото на Чемпионате России в беге на 5 км
В 2022 году пермяк стал самым тестируемым на допинг легкоатлетом страны.
21 мая 2024, 07:59
Курьер мошенников вынес у пермского врача наличных и золотых монет на 6 миллионов
Также его жертвой стала пенсионерка из Перми.
15 мая 2024, 12:10
2015
Золотой запас в опасности. Центробанк предупредил о последствиях реформы МВД
Целый ряд государственных органов обратился в МВД России с письмами, в которых содержится просьба отсрочить исполнение решения о снятии с 1 ноября вневедомственной охраны с их объектов.
14 сентября 2015, 06:23
2014
Россияне разочаровались в валюте и начали скупать золото
В декабре спрос на слитки подскочил на 40%.
30 декабря 2014, 04:05
В Череповце кассир банка украла 9,5 кг золота, заменив слитки крашенными брусками
Продав золото, семейная пара отдохнула на курорте, купила два престижных автомобиля и большой дом.
28 ноября 2014, 11:50
Спецпроект
О ювелирном рынке: Сетевые игроки подминают под себя пермских
Эксперт Уральского геммологического центра «Гемэкс» Сергей Лукьянов рассказывает, какие драгоценности можно назвать инвестициями и какие сокровища можно найти в ломбардах Перми.
2011
Спецпроект
Где найти спасение от кризиса?
На этой неделе золото то взлетало до 1900 долларов за унцию, то падало до 1700 долларов. Properm.ru попробовал выяснить, где прячут свои сбережения инвесторы, разочарованные драгметаллом.
Цены на золото упали на $160. Это беспрецедентный случай в истории драгметалла
После резкого роста в течение двух недель на 200 долларов, цены на золото совершили крупнейшее падение.
25 августа 2011, 07:46

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