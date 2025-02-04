Спецпроект

Где найти спасение от кризиса?

На этой неделе золото то взлетало до 1900 долларов за унцию, то падало до 1700 долларов. Properm.ru попробовал выяснить, где прячут свои сбережения инвесторы, разочарованные драгметаллом.