properm.ru
ГлавноеВсе новости

Зона П

Выбрать дату
2024
Власти объяснили повышение тарифа внутри одной из зон платной парковки в Перми
21 октября, 09:40
С августа с пермяков будут брать деньги за парковку еще на четырех участках улиц
29 июля, 12:53
С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки
31 мая, 10:55
Пермская дирекция дорожного движения будет заниматься только парковками
29 мая, 06:36
Летом в Перми появятся четыре плоскостные перехватывающие парковки
20 марта, 13:07
2023
Стоимость платной парковки в Перми вырастет на треть
Нововведение коснется не всех улиц.
25 октября 2023, 07:09
Со 2 октября в центре Перми планируется поэтапное расширение зоны платной парковки
28 сентября 2023, 11:07
Условия бесплатного проезда на парковку у Перми II изменятся. Рассказываем, как
28 сентября 2023, 02:50
Власти Перми хотят получить еще больше денег с автомобилистов
7 сентября 2023, 10:48
В Перми изменится мобильное приложение для оплаты парковок
4 июля 2023, 08:39
Власти Перми вновь планируют повысить стоимость платных парковок
Последний раз стоимость повышалась в конце 2022 года.
28 февраля 2023, 05:53
Оплата парковок в центральной части Перми и штрафы принесли в бюджет в 2022 году 242 миллиона рублей
Добровольная оплата превысила штрафы на 10 миллионов рублей.
19 января 2023, 04:42
2022
В Перми на участках улиц Петропавловской и Сибирской вновь заработают платные парковки
На этих участках улиц проводился капитальный ремонт, однако дорожные работы приостановили на зиму.
14 декабря 2022, 11:25
Власти Перми могут освободить сотрудников предприятий ОПК от платы за парковку в центре города
Решение уже внесено на рассмотрение городской думы.
6 декабря 2022, 04:42
Власти взвинтят стоимость парковки в центре Перми с конца ноября
В мэрии утверждают, что был проведен мониторинг, который показал загруженность парковок в центре города.
25 ноября 2022, 09:04
В Перми перенесли повышение стоимости парковки в центре города
14 ноября 2022, 08:43
Стоимость платных парковок в центре Перми вырастет до 30 рублей в час
14 октября 2022, 06:22
В Перми на плоскостных парковках появятся комплексы фотовидеофиксации. Рассказываем, зачем они нужны
Новая зона плоскостных парковок будет работать с 1 ноября.
12 октября 2022, 07:29
Спецпроект
С начала года пермяков оштрафовали на 80 миллионов рублей за неоплату платных парковок
Платные парковки находятся в Ленинском и Свердловском районах краевой столицы.
В Перми могут повысить тариф на парковочные места в центре
В сентябре занятость парковочных мест на отдельных участках дорог составила более чем 90%. Об этом сообщает мэрия Перми со ссылкой на исследование пермской дирекции дорожного движения.
6 октября 2022, 12:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика