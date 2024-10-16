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Зоопарк

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Октябрь
Милое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детеныш
16 октября, 04:08
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
Сентябрь
Пермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов
28 сентября, 09:59
В зоопарке Перми рассказали, как назвали двух детенышей снежного барса
26 сентября, 12:59
Пенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатно
26 сентября, 07:31
Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей
24 сентября, 07:20
Новый зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года
17 сентября, 11:02
Видео. Подрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном
16 сентября, 07:29
Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка
10 сентября, 11:26
В Пермском зоопарке рассказали, когда лучше всего смотреть на снежных барсят
4 сентября, 06:08
Август
В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка
29 августа, 09:15
Пермский зоопарк опубликовал видео с котятами снежного барса. Милота зашкаливает
21 августа, 10:34
В соцсетях появился фейк об открытии в Перми контактного зоопарка с жирафом
20 августа, 11:02
Июль
Зверей Пермского зоопарка просят угостить брусникой и кабачками
В первую очередь зоопарк примет яблоки, клюкву, грибы и картофель.
26 июля, 14:50
Пермский лев Ричард уехал к своей невесте Найтири в Новосибирск
16 июля, 02:56
Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценили в 250,7 миллионов рублей
13 июля, 06:24
Срок действия разрешения на строительство зоопарка в Перми продлили на год
5 июля, 03:40
Июнь
В Черняевском лесу снесут остатки несуществующего зоопарка
17 июня, 06:13
Проект сада на месте старого пермского зоопарка получил акт экспертизы
Сквер появится на территории сразу нескольких объектов культурного наследия
13 июня, 11:48
Май
Проект размещения яблоневого сада на месте Архиерейского кладбища согласован
30 мая, 14:53

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