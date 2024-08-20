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Август 2024
В Перми состоится премьера фильма, снятого на Егошихинском кладбище
Главную роль в картине исполнит Никита Ефремов.
20 августа 2024, 06:10
Март 2024
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.
26 марта 2024, 12:30
В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России
Введение смертной казни возможно лишь при изменении Конституции РФ.
23 марта 2024, 15:20
Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек
Во время теракта погибло трое детей.
23 марта 2024, 06:00

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