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Зверинец

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2024
Пермяки выбрали имя для снежного барсенка из Пермского зоопарка
Его назвали Юнгур, в честь реки в Сайлюгемском заповеднике на Алтае.
9 августа 2024, 13:06
Пермский зоопарк показал видео первой прогулки маленьких барсят
Малыши вышли на прогулку вместе с мамой Аксу.
7 августа 2024, 12:48
2012
Строительство Пермского зоопарка начнется весной 2013 года
Вместе с сокращением площади зверинца с 37 до 12 гектар, в два раза снизится и финансирование проекта.
29 мая 2012, 11:22

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