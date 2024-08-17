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Звезда

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2024
В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев
17 августа, 04:38
Здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы передали Пермскому медуниверситету
1 июля, 07:25
Пермскому медуниверситету передают офисное здание ИПК «Звезда» на площади Дружбы
Здание давно не используется. Его пытались несколько раз приватизировать.
26 июня, 12:50
Супермодель Наташа Поли, родившаяся в Перми, посетила родной город
Пермячка работает на нью-йоркское модельное агентство с 18 лет.
24 апреля, 05:35
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с фанаткой в Перми
Пермячка ждала фигуристку более 40 минут, чтобы начать хватать за руки и снимать на видео.
15 апреля, 07:00
2023
На пермском стадионе «Звезда» установят камеры, способные распознавать лица
26 июня 2023, 06:32
На стадионе «Звезда» в Перми этим летом заменят искусственный газон
Средства на реконструкцию предусмотрены в бюджете Центра спортивной подготовки Пермского края.
26 января 2023, 10:32
2022
ФК «Звезда» погасил долги по зарплате в размере 4,5 млн рублей перед футболистами и персоналом
О том, что футбольный клуб погасил долги по зарплате, сообщило издание Коммерсанть-Прикамье.
23 октября 2022, 06:22
Скончался бывший главный тренер пермского ФК «Звезда» Виктор Слесарев
Виктор Слесарев вывел команду в Первую лигу СССР и завоевал кубок РСФСР.
14 июля 2022, 08:07

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