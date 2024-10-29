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Звездный

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2024
Видео. Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?
Эксперт предупреждает, что самодеятельность людей в попытке помочь может привести к гибели стаи.
29 октября 2024, 05:16
Новая котельная в ЗАТО Звёздный обеспечит надежным теплоснабжением 7,5 тысяч жителей
Реализация проекта стала возможной благодаря краевой поддержке.
9 апреля 2024, 13:15
2015
Поселок Звездный сохранил свой статус ЗАТО
На территории поселения планируется размещение объектов, требующих сохранение особого режима безопасности.
25 декабря 2015, 10:29
Минобороны РФ через суд вернуло себе более 391 га земли в Звездном
Военное ведомство оспорило несколько крупных сделок по передаче в аренду участков в ЗАТО Звездный, заключенных в 2008–2009 годах.
6 апреля 2015, 11:37
2014
В Прикамье откроется Суворовское училище научно-технического профиля
Оно станет первым в новейшей истории России.
21 декабря 2014, 07:01
2013
В Прикамье появится Суворовское военное училище минобороны России
Учебное заведение будет размещено на базе имущественного комплекса бывшего военного городка №1 в ЗАТО Звездный.
10 декабря 2013, 09:37
Чиновники Звездного пытаются привлечь инвестиции в поселок
Власти делают ставки на привлечение крупных промышленных инвесторов, в то время как пермская ОПОРА считает, что искать поддержку следует в малом и среднем бизнесе.
14 февраля 2013, 12:10
2012
Звездный окончательно перестанет быть закрытым поселком
ЗАТО готовится принять военное имущество в муниципальную собственность.
11 октября 2012, 12:15

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