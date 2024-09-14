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Звезды

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Сентябрь 2024
Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина
Мероприятие с участием телеведущей состоится на эспланаде.
14 сентября 2024, 06:37
Август 2024
Избранницей холостяка Сергея Бурунова стала дочь пермского бизнесмена Сергея Леви
Отношения звездной пары продолжаются уже три месяца.
8 августа 2024, 11:06
Май 2024
После тяжелой болезни скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк
Артистка боролась с раком и последние годы не появлялась на публике.
30 мая 2024, 06:25
Апрель 2024
Супермодель Наташа Поли, родившаяся в Перми, посетила родной город
Пермячка работает на нью-йоркское модельное агентство с 18 лет.
24 апреля 2024, 05:35
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с фанаткой в Перми
Пермячка ждала фигуристку более 40 минут, чтобы начать хватать за руки и снимать на видео.
15 апреля 2024, 07:00
Звезда «Реальных пацанов» из Пермского края стал отцом во второй раз
Пара назвала сына Кириллом.
5 апреля 2024, 04:15
Радиоведущий Стиллавин рассказал об опасной шутке над пермским авторитетом
Ведущий пошутил над прической пермяка.
2 апреля 2024, 08:37
Февраль 2024
В Перми сорвался концерт певицы Лолиты Милявской
Выступления певицы отменяют после участия в «Голой вечеринке».
13 февраля 2024, 08:05
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Исполнительницу начали «отменять» после «Голой вечеринки».
10 февраля 2024, 13:24
Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это было
Предложение пермячке сделали в прошлом году.
9 февраля 2024, 07:32
Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку
Попасть в следующий этап шоу пермячке удалось с песней британской исполнительницы.
5 февраля 2024, 03:25
Ноябрь 2023
Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы
Чусовлянин хотел стабильной работы, чтобы купить квартиру.
21 ноября 2023, 03:09
«Люблю жену безмерно и всецело». У пермяка Гавриила Гордеева родился пятый ребенок
Пол ребенка Гавр не назвал.
20 ноября 2023, 08:55

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