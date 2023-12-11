У каждого человека есть возможность делать мир вокруг лучше. Главное — иметь большое желание. А дальше — предложить идею, найти единомышленников и реализовать её. Герои нашего материала доказывают, что это реально.



Одна из таких возможностей — участие в ежегодном Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». Он проходит с 2002 года и зародился именно в Пермском крае. Победителей выбирают в трёх номинациях: «Экология», «Спорт», «Духовность и культура». За всё время существования в конкурсе приняли участие более 18 000 жителей края, количество районов-участников достигло 39, а число реализованных проектов превысило отметку в 3 000.



Из Конкурса социальных и культурных проектов выросли 20 фестивалей, которые стали региональными брендами. Со многими вы точно знакомы: «Оса — акватория Беринга», «Медовый Спас» в Уинском, «Селенитовая шкатулка» в Орде, «Барда-зиен», «Еловская рыбка» в селе Елово, «Праздник черники и черничного пирога» в Красновишерске, фестиваль сказок «Ореховая веточка» и «Хлебный Спас» в посёлке Октябрьском, фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» в Усолье и другие.



Вместе с Компанией «ЛУКОЙЛ» рассказываем об идеях, реализованных в прошлом году.

