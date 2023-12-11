У каждого человека есть возможность делать мир вокруг лучше. Главное — иметь большое желание. А дальше — предложить идею, найти единомышленников и реализовать её. Герои нашего материала доказывают, что это реально.

Одна из таких возможностей — участие в ежегодном Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». Он проходит с 2002 года и зародился именно в Пермском крае. Победителей выбирают в трёх номинациях: «Экология», «Спорт», «Духовность и культура». За всё время существования в конкурсе приняли участие более 18 000 жителей края, количество районов-участников достигло 39, а число реализованных проектов превысило отметку в 3 000.

Из Конкурса социальных и культурных проектов выросли 20 фестивалей, которые стали региональными брендами. Со многими вы точно знакомы: «Оса — акватория Беринга», «Медовый Спас» в Уинском, «Селенитовая шкатулка» в Орде, «Барда-зиен», «Еловская рыбка» в селе Елово, «Праздник черники и черничного пирога» в Красновишерске, фестиваль сказок «Ореховая веточка» и «Хлебный Спас» в посёлке Октябрьском, фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» в Усолье и другие.

Вместе с Компанией «ЛУКОЙЛ» рассказываем об идеях, реализованных в прошлом году.
В Куединском муниципальном округе по инициативе Альбины Адоковой провели очистку русла и прибрежной территории реки Куединки. Теперь на берегу установлены цветочные клумбы. Также силами волонтёров и местных жителей был проведён субботник, а рабочие отремонтировали мост благодаря средствам гранта.
Название какой реки в переводе
с башкирского означает «колодец»?
Ответ
Чтобы этого не произошло, в Бардымском муниципальном округе провели ряд экомероприятий в рамках проекта «Экологический десант П». Были разработаны 14 модульных курсов по основам экологической жизни, информационные буклеты и экологические акции. В ходе акции «Батарейки, сдавайтесь!» было собрано 9 684 батарейки — представьте, сколько вреда они могли бы принести окружающей среде.
Какую площадь может загрязнить одна батарейка?
Ответ
Пермь продолжает становиться все зеленее — в прошлом году показатель озеленения в столице Прикамья составил 35,9%.

Студентка ПГНИУ Татьяна Мизева разработала проект озеленения экономического факультета университета. Также девушка организовала эко-день с интерактивными площадками при содействии Компании «ЛУКОЙЛ».
Какой город-миллионник признан в 2022 году самым зеленым городом России?»
Ответ
Гиподинамия точно не грозит воспитанникам «Школы безопасности «Первые» в Кунгурском муниципальном округе. Идею спортивно-образовательного комплекса предложила Татьяна Пушкарева. Школу безопасности посетили более 300 человек.

Как называется малоподвижный
образ жизни?
Ответ
Несмотря на то, что история создания велосипеда насчитывает не одно столетие, это средство передвижения остается популярным. В Пермском муниципальном округе по инициативе главы территории Владимира Цветова ежегодно в мае-июне проходит открытый семейный велофестиваль «Велопритяжение». В нем участвуют около 1,5 тыс. человек всех возрастов. Все желающие могут проехать 15, 30 или 60 км, после чего отдохнуть и насладиться культурной программой.
Когда и где появился первый велосипед?
Ответ
Удмуртская Республика известна не только выступлением "Бурановских бабушек", но и своими социальными проектами. В Ижевске спортсмены секции адаптивного спорта из числа детей и подростков с ДЦП получили возможность посещать тренировки благодаря проекту Михаила Шамшурина. Также они посещали курсы аэроЛФК - для каждого был разработан индивидуальный план занятий с рекомендациями реабилитолога. Итогом проекта "Полёт журавлика: к победам!" стало создание специалистами методической разработки по адаптивной физкультурной подготовке детей с ДЦП в аэротрубе.
В каком году музыкальная группа из Республики Удмуртия "Бурановские бабушки" заняла второе место на конкурсе "Евровидение?"
Ответ
По инициативе Дениса Крутикова, в Соликамске организован онлайн-курс по адаптивным настольным спортивным играм Шаффлборд, Джакколо, Новус, Кульбутто, Корнхо для культоргов, физоргов, специалистов по реабилитации Соликамского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также представителей Всероссийского общества инвалидов. Теперь они получили квалификацию "инструктор-методист по настольным спортивным играм". В течение лета специалисты проводят тренировки, обучающие игры и мастер-классы для инвалидов города и края.

Знаете ли вы, что такое Кульбутто?
Ответ
Далеко не каждый знает, что по реке Каме с юга на север везли серебро, а обратно — пушнину. Прикоснуться к наследию, творчеству и легендам народов Пермского края можно и в интерактивном школьном музее. Автором идеи стала директор лицея №4 Ольга Сапко . Для ребят были организованы мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, изделий из бересты и камнерезному искусству. Также школьники прошли квест по народным традициям и посетили фестиваль песни и танца народов Прикамья «Наше наследие».
Какая река в Пермском крае много лет назад была сравнима с Великим шелковым путем по масштабам торговли?
Ответ
Городская набережная в Чайковском стала местом притяжения местных жителей и преобразилась благодаря проекту «Арт-берег», созданному Валентиной Кокориной.
В амфитеатре созданы комфортные условия для проведения культурных событий: концертов, кинопоказов и творческих встреч. За лето здесь состоялось более 15 мероприятий, в которых участвовали свыше 7,5 тыс. человек.
Набережная какой реки в Чайковском является местом притяжения жителей и гостей города?
Ответ
Время течет быстро, и важно не забывать о достижениях своей малой родины. В Осе по инициативе Александра Гусева модернизировали и открыли выставку часов «Люди и время», посвященную выдающимся деятелям городского округа. Музей часов стал важной частью туристического маршрута в округе, а каждый желающий может пополнить коллекцию выставки.
Зачем нужен високосный год?
Ответ
В память о героях Великой Отечественной войны в Чернушке появились баннеры с изображением героев-земляков — 12 Героев Советского Союза и 2 полных кавалера ордена Славы. Также по предложению Сандро Согояна был поставлен спектакль «Крылья победы» и фотовыставка, посвященная победе в ВОВ.
В какие годы шла
Великая Отечественная война?
Ответ
Суксун известен не только своими самоварами, но и гончарным промыслом. Возродить старую добрую традицию решила Елена Петровских . По ее замыслу, на средства гранта была куплена муфельная печь для проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По завершении проекта состоялась выставка керамических изделий «Волшебство из глины».
Когда и где появилась муфельная печь для обжига изделий?
Ответ
Уже в этом году подведены итоги XXII Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». Всего поступило 736 заявок из 40 территорий Пермского края, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Авторы 181 проекта получили гранты на их реализацию. Делать мир лучше можно вне зависимости от возраста. Так, самыми юными победителями 2023 года стали учащиеся Политехнической школы.
Конкурс ежегодный и уже в следующем году вы можете воплотить свои идеи в жизнь. Следите за новостями о старте конкурса 2024 года.