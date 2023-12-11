Далеко не каждый знает, что по реке Каме с юга на север везли серебро, а обратно — пушнину. Прикоснуться к наследию, творчеству и легендам народов Пермского края можно и в интерактивном школьном музее. Автором идеи стала директор лицея №4 Ольга Сапко . Для ребят были организованы мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, изделий из бересты и камнерезному искусству. Также школьники прошли квест по народным традициям и посетили фестиваль песни и танца народов Прикамья «Наше наследие».
Какая река в Пермском крае много лет назад была сравнима с Великим шелковым путем по масштабам торговли?
Городская набережная в Чайковском стала местом притяжения местных жителей и преобразилась благодаря проекту «Арт-берег», созданному Валентиной Кокориной.
В амфитеатре созданы комфортные условия для проведения культурных событий: концертов, кинопоказов и творческих встреч. За лето здесь состоялось более 15 мероприятий, в которых участвовали свыше 7,5 тыс. человек.
Набережная какой реки в Чайковском является местом притяжения жителей и гостей города?
Время течет быстро, и важно не забывать о достижениях своей малой родины. В Осе по инициативе Александра Гусева модернизировали и открыли выставку часов «Люди и время», посвященную выдающимся деятелям городского округа. Музей часов стал важной частью туристического маршрута в округе, а каждый желающий может пополнить коллекцию выставки.
Зачем нужен високосный год?