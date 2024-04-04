В книге «Бандитский Петербург» целая глава посвящена действиям казанцев в Питере. Настолько серьезно они были представлены. Называется эта глава «Казанское ханство». Андрей Константинов написал ее в соавторстве с Романом Лебедевым – бывшим казанским группировщиком, который после армии пошел служить в милицию, а затем переехал в Питер, где работал в «Агентстве журналистских расследований» которое создал и возглавлял Константинов. Лебедев также выступил одним из респондентов Роберта Гараева, и на страницах книги «Слова пацана» можно часто встретить его комментарии.



Роберт Гараев в своей книге рассказывает о том, что в Казани к началу 1990-х группировки уже перестали «делить асфальт». Он даже упоминает некую масштабную сходку, с участием вора в законе, на которой было решено прекратить эти драки. Светлана Стивенсон сомневается в том, что такая сходка была, но действительно, казанцы перестали делить асфальт. Драки улица на улица прекратились, но войны не закончились, а только стали жёстче. Просто вместо асфальта повзрослевшие пацаны стали делить деньги, а монтировки и кирпичи они сменили на автоматы и гранаты . Драки за территорию сменились перестрелками за финансовые интересы.



Но в родном Татарстане после 1993 года это все делать стало сложнее, потому что вышел республиканский Указ о задержании на тридцать суток при подозрении в участии в ОПГ – тогда группировщиков стали задерживать пачками. Через год, в 1994 году президент Борис Ельцин подпишет похожий, по сути, но уже федеральный Указ №1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». Согласно ему, любого подозреваемого в участии в банде можно было задержать в ИВС (не путать с СИЗО) на 30 суток.



Этот указ проработал три года и был очень результативен. По словам Александра Н., Пермь тут снова отличилась, потому что наш опыт содержания подозреваемых в ИВС был настолько передовым, что перенимать его приезжали сотрудники милиции из других городов.



Но пока такой Указ был только в Татарстане, многие местные лидеры, держатели общака и авторитеты вынуждены были покинуть город. Им приглянулись Москва и Санкт-Петербург с их финансовыми возможностями. Хотя первые казанские в том же Питере появились еще в конце 1980-х.



В столицах казанцы поражали даже матерых бандитов, причём сразу несколькими вещами. Например, тем что свои войны группировок они притащили с собой в другие города, и продолжали в них изничтожать друг друга с особой жестокостью. Эта жестокость тоже удивляла сторонних наблюдателей.



Вот как манеру действия казанских банд охарактеризовал Евгений Вышенков в своем отзыве на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте »:



«Из фундаментального: какие бы ни были бандиты, они были про золото. Практически все понимали, что чем богаче их бизнесмены, тем толще их кошельки. Ведь при падении государственной власти собирали налоги они. Казанские же вели, как учат в школе, первобытную жизнь — занимались лишь охотой: брали предпринимателя под крышу, разрывали его дело на куски, пропивали всё и набрасывались на следующего. Наконец, казанские больше всего на свете любили уничтожать друг дружку. Так как они с конца 60-х постоянно воевали в Казани, то и не прекратили это в 90-х. И если в Казани «жилка» начинала лить кровь «Хади Такташа», то во все города, где уже работали представители этих «семей», летел соответствующий приказ. В Москве, Петербурге и не понимали, отчего казанские занимаются самоубийством. Но воспринимали это с большим удовлетворением ...»



Красиво показанные в сериале традиции уличных банд Казани с запретом на сигареты, водку и наркотики в 1990-е пропали. Как и физические тренировки. «Казанские никогда не практиковали культ физической силы, как, например, тамбовские. «Зачем нам качаться, если можно гранату кинуть», – смеялись они и никогда не отказывали себе ни в спиртном, ни в наркотиках, предпочитая из последних кокаин.» – сообщает глава в «Бандитском Петербурге».



У разных казанских группировок были интересы в разных городах. Если в Москве сильнее всего зацепились и раскрутились «Борисковские», то в Питере ярче всего себя проявила группировка «Жилка» под руководством Хайдара Закирова, он же Хайдер. Причём проявила себя очень серьезно, и по словам Роберта Гараева, в какой-то момент даже смогла составить серьезную конкуренцию «тамбовским».



У «Жилки» почти всё держалось на Хайдере – очень сильном и ярком лидере. Одну из своих судимостей он получил за то, что был организатором легендарного казанского «Ледового побоища», которое упоминали в самом первом эпизоде сериала Жоры Крыжовникова.



Константинов и Лебедев так описывали Закирова: