Убийство не раскрыто до сих пор. Существуют множество версий того, кто мог убить Якутенка. Уже в конце 90-х в пермской прессе муссировались слухи, что Зыкова могли заказать казанцы, которые после неудачи Креста не потеряли желания захватить Пермь. Некоторые современные публикации открыто говорят о том, что Якутенка якобы расстреляла банда суперкиллеров братьев Мухутдиновых, по прямому приказу лидера ОПГ «Суконка» Марсиана Якупова. Впрочем, какими на самом деле Мухутдиновы были киллерами мы выяснили еще в прошлой главе.

Но были у Якутенка и другие конфликты, например с тольяттинскими ворами, или с влиятельнейшим дальневосточным вором в законе Джемом — Евгением Васиным. Бывший хабаровский авторитет Владимир Податев (Пудель) в своих мемуарах «Книга жизни» подробно описывал то, как он сидел с Джемом на зоне, где собралось сразу семь воров в законе, среди которых был и Николай Зыков. А Васин мало того, что сам, без решения сходняка, объявлял себя вором, так ещё и первую свою ходку он закончил по УДО, подав для этого заявление о переводе на «химию». Страшнейшие проступки, за которое в уголовном мире могли и казнить. Якутенок тогда выступал против Джема, но воры, в итоге, признали Васина за своего, поскольку он имел огромное влияние на тюрьмы Дальнего Востока. Джем вполне мог припомнить ту позицию Якутенка, ведь как рассказывает Александр Н., по некоторым неподтвержденным данным, Зыков незадолго до своей гибели как раз ездил на Дальний Восток, для переговоров с местными ворами, имевшими к нему какой-то вопрос.

Эдуард Сахнов (Сахно), Владимир Податев (Пудель) и Николай Зыков (Якутенок), 1989 год, Хабаровский край primecrime.ru

Еще выстрелы в Перми могли быть следствием разборок в Петербурге. Ведь за несколько дней до убийства Якутенка в Питере кто-то стрелял в одного из лидеров группировки «пермских» Александра Ткаченко (Ткача) — с тяжелым огнестрельным ранением он был госпитализирован. А еще через несколько дней пытались взорвать другого авторитетного пермяка — Николая Алексеева (Коля Длинный). Андрей Константинов так писал про эти странные совпадения: «В бандитско-воровских кругах всё непросто и неоднозначно, но связь между этими тремя событиями, по крайней мере, кажется очевидной …».



Правда, когда в 2003 году в Питере арестовали Ткача по подозрению в организации убийств, на следствии выяснилось, что Колю Длинного заказывал именно он. Причём несколько раз. Алексеева все время пытались взрывать, но покушения всегда проваливались.



А ещё Якутенок пытался как-то влезть в вопросы приватизации предприятий. По словам бывшего сотрудника Пермского УБОПа Владимира Прохорова, вор в законе путем вымогательства и угроз получал доли в предприятиях, заводил в собственники своих людей и получал деньги, которое, в основном, проигрывал. Но приватизация в Перми была темой братвы, и пускать в нее «синих» они явно не хотели.



В общем, пока преступление не раскрыто, и не наказаны виновные, нельзя отбрасывать ни одну версию. Но видно, что список врагов у такого человека как вор в законе, смотрящий за крупным городом, был очень длинный. И казанцы в этой очереди могли занимать далеко не первые места.



Очевидно только одно — после смерти Якутенка блатные навсегда потеряли какую-то либо власть и влияние в нашем городе. Убийство Якутенка венчало целую череду отстрелов воров в законе в Перми. 7 октября 1995 застрелили Василия Тарычева (Тарыч), 17 февраля 1998 года — Александра Кудинова (Кудин). Эти убийства так и не раскрыты. Про смерть Рустама Назарова (Креста) мы уже подробно говорили. Но и в дальнейшем ворам в Перми как-то не везло: Александр Бурдейный (Казачок) просто пропал без вести, Шарали Асланов (Джейран) был арестован и умер от сердечного приступа в «Белом лебеде». Это все замечали даже в пермских СМИ, и выпускали статьи с заголовками типа «В Перми синим не погодит». И действительно, воры как-то перестали приживаться в городе, и в 2000 году на одной пресс-конференций, Пермский УБОП даже заявлял, что воров в законе в городе больше нет.

Александр Кудинов - Кудин primecrime.ru 2) Александр Бурдейный - Казачок primecrime.ru

Для Перми старые уголовные авторитеты — уходящая, если уже не ушедшая натура. Сейчас даже неизвестно есть ли в городе смотрящий. Одни говорят, что смотрящего нет вообще, другие что он есть, но не занимается ничем, кроме дел, связанных с именно уголовным миром — сбором общака, отправкой «грева» на зоны, помощи освободившимся, решением каких-то конфликтов. А с 2019 года в России действует новая статья УК 210.1. «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она направлена именно против воров в законе. Сейчас в одной из Пермских колоний даже судят по ней человека, объявившего себя «положенцем».



«Отстрел воров начался примерно в 1995 году — рассказывает бывший домушник Виктор В.– Я в это время отбывал срок, и когда освободился в 1999 году, то все поменялось абсолютно. Когда я еще сидел, то слышал разговоры что сейчас на воле все будет иначе. Идёт отстрел и надо как-то менять стратегию поведения. Многие отказались от этих воровских идей и пошли в бизнес. Сейчас они хорошо живут.



Я сам давно отказался от такого образа жизни и легализовался. По слухам, у нас в Кировском районе, ещё что-то подобное есть, какой-то смотрящий что-то собирает, но я это воспринимаю как игру в прошлое, мне это уже не интересно и смешно, в эти игры больше не играю. А ведь раньше на этом все было выстроено. Даже обычные обыватели знали каких-то авторитетных фигур, и могли их имена называть в разговорах, хотя были совершенно далеки от уголовного мира. Многие обращались к таким людям, чтобы решить финансовые вопросы. В Закамске даже бракоразводные процессы и раздел имущества проводили через каких-то авторитетных лиц ».



Действительно, время изменилось. Оно вообще самый беспощадный и неумолимый киллер в этом мире. Если в середине 1990-х областная газета «Звезда» могла опубликовать статью, в которой упоминались Якутенок, Ибрагим и Тарыч, и при это не давать никаких поясняющих сносок о том, кто это, потому что читатели и так прекрасно это знали, то сейчас вряд ли кто-то назовет имя хоть одного действующего авторитета.



Но если воры в законе несмотря ни на что, все-таки сохранились, и видимо, пока стоят в России тюрьмы, они не исчезнут, то вот братва прекратила свое существование. Она была ярким, но пугающим явлением всего одного десятилетия. Когда возникла возможность легализоваться и зарабатывать серьёзные деньги, необходимость в братве отпала. Оказалось, что большие деньги любят тишину кабинетов и сейфов, а автоматная стрелкотня и взрывы самодельных бомб их только отпугивают. А убийство — это не решение проблем, а создание новых. И решать конфликты лучше в суде, а не на стрелке. Так безопаснее и удобнее. Когда до всех дошла эта простая мысль, тогда на самом деле и кончились «Лихие 90-е». К тому же, государство наладило систему налогообложения и кредитования, отчего отпала необходимость занимать у «крыши».



Если вспомнить конфликт казанских группировок «Жилка» и «Севастопольские», то Роберт Гараев отмечал, что в нем одержали верх именно представители нового, капиталистического времени, сумевшие встроиться в него, понять и использовать возможности которые оно давало для обогащения и увеличения собственного влияния.



Доктор социологических наук Вадим Волков, автор концепции «силового предпринимательства» так объяснял исчезновение братвы:



«Уход со сцены лидеров силового предпринимательства стал лишь отражением структурных изменений рубежа 2000-х гг., которых они не до конца понимали. С их уходом закончилась короткая эпоха первоначального накопления, дикого капитализма, в которой такие персонажи были на своем месте. Они более всего соответствовали нехитрой механике бизнеса переходного периода, основанного в большей степени на принуждении, дележе и продаже, нежели на производстве. Они пользовались слабостью государственной власти, устанавливая свою, восполняли отсутствие законов своими „понятиями“, жили постоянными переделами собственности, превращали конкуренцию в настоящую войну, мыслили короткими горизонтами. В их жизни воплотились все черты раннего капитализма, равно как и его обреченность. Энергией и жестокостью бандитов, кровью их и их жертв складывался новый российский порядок. Но чем дальше складывался этот новый порядок, чем более развитыми и сложными становились рыночные отношения, тем менее все зависело от силы отдельных личностей. Они превращались в угрозу титулам собственности, стабильным рынкам, капитализации компаний, репутации брендов, имиджу политиков новой волны, стратегическим расчетам новых хозяев. Не важно, кто и по каким причинам навсегда отошел от дел — из-за шлейфа ли прошлых несведенных счетов, по заказу ли новых партнеров, а то и просто по изношенности организма. Важно, что история отправила на пенсию целый класс, хотя многие его представители и нашли прибыльное место в мирной жизни. Российская мафия оказалась феноменом одного поколения .»



Андрей Константинов тоже замечал, что «это страшное явление закончилось, как заканчивается сезон года, естественным путем, а не потому, что ему противостояли те, кто должен ему противостоять». Журналист расстраивался, что с братвой покончили социальные и экономические изменения, а не правоохранительные органы. И в этом его негодовании, безусловно была доля истины.



А вот друг и коллега Константинова Евгений Вышенков не совсем согласен с тем, что братва отжила свое, и собственную книгу посвященную российским гангстерам он закончил такими словами: «Да, они проиграли, но на своих условиях. Но не заноситесь, прошлое сделало вид, что проиграло, и заранее объявлять час реванша не станет. И кто знает, какой мощности он будет. УЧТИТЕ — У МАФИИ ДОЛГОЕ ТЕРПЕНИЕ .»



А что же в Перми? Тут наш город не отстал от общероссийских социальных процессов. Те из местной братвы кто выжил в 90-е, и не получил чудовищные сроки за ужасные преступления, словно следуя всем пунктам из монографии Вадима Волкова, легализовались и пошли в политику и крупный бизнес. Некоторые из них уже в 2010-е были осуждены, но исключительно за экономические преступления. Но это, как говорит ведущий одной популярной криминальной телепередачи, уже совсем другая история.