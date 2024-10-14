Портал Properm.ru представляет новый рейтинг богатейших предпринимателей Пермского края. Мы посчитали размеры активов, находящиеся в руках у элиты региона, чистую прибыль и обороты их компаний за год по данным из открытых реестров. После этого ранжировали все экономические показатели, высчитали среднее значение и вывели итоговый рейтинг.
Важно: мы не брали в расчет компании с госучастием и не объединяли активы членов семей либо записанные на родственников.
Кто они, представители первой десятки богатейших пермяков? Андрея Кузяева, завсегдатая списков Forbes, можно назвать одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Его личные активы исчисляются миллиардами рублей.
Далее идут пермские бизнесмены, представляющие аграрный сектор. Да, Прикамье — зона рискованного земледелия, но кто не рискует — тот не миллиардер. К слову, вступивший в 2020 году в политическую борьбу за губернаторское кресло Александр Репин в итоге только выиграл в финансах. За четыре года «публичного молчания» его личные активы выросли на 5 млрд рублей. Деньги действительно любят тишину.
Еще о влиянии политических процессов. Бизнес-партнеры Рифхат Ибрагимов и Владимир Плотников сократили свои активы и сменили лидирующие позиции в «золотой сотне» пермских предпринимателей на места в ее пятом десятке. Знающие люди говорят, что это только видимость, просто их активы сменили прописку и даже гражданство, но это не точно.
Еще о связи бизнеса и политики — экс-губернатор Олег Чиркунов и иные представители группы «ЭКС-лимитед» больше не присутствуют в топ-100. Бывший глава региона не ведет соцсети и не рассказывает о виноделии, а активы группы покупают «друзья» в Арабских Эмиратах.
Из нового: аномально разбогатевшие пермяки. Например, увеличившие до 7 миллиардов выручку группы «Кредо» братья Халыговы. Или строительный бизнес Натальи Краевой, получивший за прошлый год (без госконтрактов) доход 4,6 млрд рублей. Или внезапно оказавшийся в топ-40 богатейших пермяков бизнесмен Артем Болдырев, который инвестировал в обанкротившийся свинокомплекс в Майском. Или производительница пластиковой тары Елена Пономарева с выручкой 2,2 млрд рублей за прошлый год.
В целом, 2023 год стал прибыльным для пермских бизнесменов и промышленников. Что, впрочем, неудивительно для региона, разросшегося из небольшого завода, где исторически несколько веков отливали пушки для войска государева.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.
Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Первый номер рейтинга богатых людей Прикамья — миллиардер из списка Forbes Кузяев Андрей Равельевич. Ему принадлежит телекоммуникационный холдинг «Эр-Телеком» (87,3%), «Нефтьсервисхолдинг» и еще около сотни аффилированных компаний, недвижимость в Москве и Перми. Если до деофшоризации бизнеса в 2021 году размер его состояния оценивался в 850 млн долларов, то к 2024 году уже называется сумма более миллиарда.
Головной офис «Эр-Телекома» расположен в Москве, но все стратегические активы Кузяева сосредоточены в Перми. До 2022 года ими управляла «Пермская финансово-промышленная группа», холдинговая компания которой PFIG была зарегистрирована на Кипре.
В сентябре 2022 года, пишет Forbes, PFIG была редомицилирована с Кипра в Россию и переименована в МКООО «Луч капитал». Судя по открытым данным, Кузяев сосредоточился на управлении бизнесом, связанным с IT и финансовым управлением. Он замкнул на себе активы, управляющие базами данных и программными продуктами. Сейчас все эти компании зарегистрированы в Перми.
ООО «АВИУМ»
АО «АВАНТЕЛ»
АО «КОМКОР»
ООО «АПК „КРАСАВА“»
ООО «БИТ»
ООО «ВЕЩАТЕЛЬ»
ООО «ИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»
ООО «ЛОГИСТИК ПАРК»
ООО «ОБЛАКО»
ООО «ПАРМА — ТЕЛЕКОМ»
ООО «ПОРТАЛ»
ООО «Р2Р»
ООО «РИД ОЙЛ»
ООО «РУБИКОН»
ООО «СЕРВ-ПРО»
ООО «УРАЛАГРОИНВЕСТ»
ООО «ЭРЛЛЕКТА»
ООО «ЮНИКОРН»
ООО ФИРМА «ГРАН»
МКООО «ЛУЧ КАПИТАЛ»
ООО «ПФП-ГРУППА»
ООО «НСХ»
ООО «РИГИНТЕЛ»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО САНАТОРИЙ «ДЕМИДКОВО»
ООО «ДЕМИДКОВО ПРОЕКТ»
ООО «ДИДЖИТАЛ ИНН»
ООО «ДЮРЭЙ ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «МОРИОН ДИДЖИТАЛ»
ООО СЗ «МОСТ СИТИ ПРОЕКТ»
ООО «МС»
ООО «НГИ»
ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»
ООО «ОМСК ДИДЖИТАЛ»
ООО «ПАН СИТИ ГРУПП»
ООО УК «ПАРМА — МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА»
ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПИТЦ „ГЕОФИЗИКА“»
ООО «РИД ОЙЛ — ПЕРМЬ»
ООО «САРАТОВ ДИДЖИТАЛ»
ООО СЗ «СИТИ ПРОЕКТ»
ООО «СТАЙДА»
ООО «СФ „АДОНИС“»
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
ООО «УМА КЭПИТАЛ»
ООО «ФИРМА „ЛИТИС“»
ООО «ФЛЭК»
ООО «ЦТС»
АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»
МКАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»
ООО " НОВОТЕЛЕКОМ»
ООО «АЙХОУМ»
ООО «АПЕКС»
ООО «БИКС+»
ООО «ВЕСТКОЛЛ»
ООО «ДИАНЭТ.РУ»
ООО «ДОМОФОН УФА»
ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ — ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ — ИЖЕВСК»
ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ — ЦЕНТР»
ООО «ЗС-НН»
ООО «ИРИС»
ООО «КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ»
ООО «КОРПОРАЦИЯ „СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ М“»
ООО «КРОНИКС ПЛЮС»
ООО «ЛАРТЕХ ТЕЛЕКОМ»
ООО «ЛАРТЕХ»
ООО «ЛИНКС ХОЛДИНГ»
ООО «М-КОМ»
ООО «МЕТОС»
ООО «МИЛЕКОМ»
ООО «НПО „ТРАНСПОРТ“»
ООО «НТС»
АО «АКАДО Холдинг»
ООО «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ»
ООО «РЕСПАК»
ООО «РУМИ»
ООО «РУСФОН»
ООО «РУСФОНДОМ»
ООО «РЭЙ КАПИТАЛ»
ООО «СВЯЗЬ ВСД»
ООО «СВЯЗЬСЕРВИС»
ООО «СЕРВ-ПРО»
ООО «СИРИУС»
ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»
ООО «СПТ»
ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ»
ООО «ТЕЛЕКОМ ПАРТНЕР»
ООО «ТЕЛЕКОМ ЦЕНТР»
ООО «ТЕХНО»
ООО «ФАЙБЕРСВЯЗЬСТРОЙ»
ООО «ФЕРРОТЕК»
ООО «ЦИФРАЛ-СЕРВИС»
ООО «ЦКИВ»
ООО «ШАРКС ДЦ»
ООО «ЭР-1»
ООО «ЭР-ИКС»
ООО «ЭР-ТИМ»
После многолетнего опыта публичной политической жизни пермский миллиардер Репин Александр Анатольевич предпочитает информационную тишину, и даже о его волонтерской помощи ЛДНР не пишут в СМИ. В 2020 году собственник многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» заявлял, что полностью вышел из девелоперского бизнеса. Но после этого его состояние только выросло — размер активов по итогам 2023 года составил почти 16 млрд рублей, а их годовая выручка — 35 млрд рублей.
Половину состояния приносит Репину торговля автомобилями в Пермском крае и Челябинской области. На втором месте по прибыльности — торговля стройматериалами, затем идет аграрный бизнес «Русь». Чистая прибыль всех многочисленных компаний серебряного призера рейтинга — без малого 2,5 млрд рублей.
ООО «1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р»
ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ САТУРН-Р»
ООО «АКАДЕМИЯ ИНСТРУМЕНТА»
ООО «АКЦЕНТ ЧЕЛ»
ООО «АЛМАЗ САТУРНА»
ООО «АЛМАЗ»
ООО «АРТ-ПРОЕКТ САТУРН-Р»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ИСК „ЭЛЕКТИС“»
ООО «ЛЕНД РОВЕР ПЕРМЬ»
ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ „РУСЬ“»
ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ»
ООО «ПРЕМЬЕР»
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО САТУРН-Р»
ООО «РУСЬ»
ООО «САТУРН — Л»
ООО «САТУРН — ЛС»
ООО «САТУРН — НТ»
ООО «САТУРН — Р — АТЛАС»
ООО «САТУРН — Р — ДИОНА»
ООО «САТУРН — Р — ЕЛЕНА»
ООО «САТУРН — Р — КАЛИПСО»
ООО «САТУРН — Р — ПРОМЕТЕЙ»
ООО «САТУРН — Р — ТИТАН»
ООО «САТУРН-2»
ООО «САТУРН-ПРОМЕТЕЙ»
ООО «САТУРН-Р-АВТО»
ООО «САТУРН-Р-ТЕФИЯ»
ООО «САТУРН-Р»
ООО «САТУРН-РА1»
ООО «СЗ АРСЕНАЛ 13 САТУРН-Р»
ООО «СЗ АРСЕНАЛ 14 САТУРН-Р»
ООО «СЗ АРСЕНАЛ 15 САТУРН-Р»
ООО «СМУ № 1 САТУРН — Р»
ООО «СМУ № 2 САТУРН — Р»
ООО «СМУ № 3 САТУРН-Р»
ООО «СТРОЙАЛЬЯНС „МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ“»
ООО «ТЕЛЕЦ-АГРО»
ООО «ТЕЛЕЦ»
ООО «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ САТУРН — Р»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ САТУРН — Р»
Владелец многопрофильных бизнесов Матыцын Владимир Александрович не дает никаких интервью уже более двадцати лет. С пандемии коронавируса в 2020 году его основные активы в Прикамье, производящие средства для химзащиты, фактически стали товарами первой необходимости. В 2023 году он вышел из состава участников общества «Дав-Авто-Восток» (дилер Hyundai).
Миллиардные обороты показывает и агробизнес Матыцына. Речь о чернушинском молокозаводе «Маско». Интересно, что сыры и масло производства компании Владимира Матыцына более известны за пределами Пермского края, чем в регионе присутствия.
ООО «ЗАКАМСК-СЕРВИС»
ООО «ИНВЕСТ-ПРОФИ»
ООО «ИНВЕСТСТРОЙМАРКЕТ»
ООО «КАРБОХИМ-ИНВЕСТ»
ООО «ЛОГИСТИК ПРО»
ООО «МАСКО»
ООО «МИКРОСИЛИКА»
ООО «НАДЕЖДИНСКОЕ»
ООО «НЕФТЕХИМСНАБ»
ООО «НЭК»
ООО «ОХАНСК-ОХОТА»
ООО «РОШАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ»
ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»
ООО «СОБИНТЕЛ»
ООО «СОРБЕНТ КАРБОН»
ООО «ТЭК»
ООО «УКЦ»
ООО «УРАЛ-ГРАНИТ»
ООО «УРАЛ-ТРАНС»
ООО «УРАЛПЛАСТИК»
ООО «УРАЛХИМСНАБ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ»
ООО «ФПГ-НЕФТЕХИМПРОМ»
ООО «ЭЛЕВАТОР»
ООО «ЭЛЕКОН ЛИЗИНГ»
ООО ТД «МИКРОСИЛИКА»
Конкурент в сыроварении и владелец самых крупных молокозаводов в регионе Поздеев Сергей Владимирович за три года вдвое увеличил обороты компаний. Его Нытвенской и Юговской молкомбинаты поставляют сырную продукцию даже в самые «молочные» южные регионы страны.
В Перми же Поздеев и его компаньоны продолжают разгребать последствия налогового скандала, который привел не только к возврату в бюджет миллиарда рублей недоимки, но и возбуждению уголовного дела, где бизнесмен был одним из фигурантов.
ООО «КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»
ООО «МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ»
ООО «МС»
ООО «ЮКМП»
ООО МАСЛОЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ»
Главный аптекарь региона Броварец Александр Викторович втрое за три года приумножил свои пермские активы и вдвое — оборот компаний, объединенных сетями «Планета здоровья» и «Опека». Вполне предсказуемо на фоне не заканчивающейся пандемии и банкротства конкурентов из «Годовалов и компания».
Активный арбитражный спор с федеральным конкурентом Тамазом Манашеровым («Юнифарма» и «Росаптека») от лица изобретателя ручки от зубной щетки уже не кажется забавным недоразумением.
Вдвое выросли с ковидных времен и обороты ресторанного бизнеса Броварца, но два миллиона годовой выручки в сравнении с десятками миллиардов от аптек — капля в море.
ООО «АПТЕКА 59»
ООО «АРКТИК»
ООО «КОРРЕКТ»
ООО «ВЕЛС»
ООО «ПОИСК»
ООО «АНЕТА»
ООО «ПАРК»
ООО «ТАКТ»
ООО «РЕОН»
ООО «ЛЕКСИ»
ООО «КРОН»
ООО «СПОТ»
ООО «ЮНИТИ»
ООО «РЕКА»
ООО «ФК „ОПЕКА“»
ООО «ТОГА»
ООО «ГРУППА ТЕЛЕНС»
ООО «ЛЕСК»
ООО «КАРСИЛС»
ООО «ДИОН»
ООО «АЗОН»
ООО «БЛИК»
ООО «ВИТЕКС»
ООО «ПОЛИФАРМ»
ООО «АСП»
ООО «ПЕТЕК»
ООО «ЛЕТО»
ООО «ФАЭЛИТ»
ООО «РОННА»
ООО «ГРУППА „ТОРРО“»
ООО «ХЭППИФУД»
ООО «ВИРАЖ»
ООО «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ»
Громкие споры вокруг пользы или вреда противогололедного реагента «Бионорд» канули в лету. А обороты компании УЗПМ, основным бенефициаром которого считается Гильфанов Халэф Мирдаханифович, выросли за последние годы в разы и превысили 13 миллиардов.
Еще год назад информационная повестка вокруг бизнеса Гильфанова оставалась напряженно-политизированной: госзакупки «Бионорда» растут, топ-менеджеры УЗПМ рвутся в политику, а экология страдает. Теперь же благостные новости о том, что дороги российских городов останутся без наледи, перемежаются с репортажами об участии команд «Бионорд» в спортивных соревнованиях.
ООО «БАШХИМПРОМ»
ООО «ВИНТЕК»
ООО «КОРТЕС»
ООО «НИИ ЗТИ»
ООО «НПО „ПУТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
ООО «ТРАНССЕРВИС»
ООО «УЗПМ ГРУПП»
ООО «УЗПМ»
ООО «УРАЛЬСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ООО «ЭКСПРЕСС — ТРЕЙДИНГ»
ООО «ЮУМСК»
ООО ТД «УЗПМ»
Активы и обороты УЗПМ растут как сугробы зимой, а с ними увеличиваются и личные активы партнера Халэфа Гильфанова — Бабикова Андрея Васильевича. Предприятия Бабикова в Башкирии на данный момент не так успешны, как противогололедный бизнес. Суммарная выручка компаний Андрея Бабикова в 2023 году перевалила за 10,5 млрд рублей.
ООО «БАШХИМПРОМ»
ООО «НПО „ПУТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
ООО «ТСУ-РУС»
ООО «УЗПМ ГРУПП»
ООО «УЗПМ»
ООО «УРАЛЬСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ООО «ФОРМУЛА ДОБЫЧИ»
ООО «ЭКСПРЕСС — ТРЕЙДИНГ»
Самая богатая женщина Пермского края — Пахомова Светлана Константиновна, бизнес-партнер Владимира Матыцына. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд.
Кроме производства алюминия и пластикатов, торговли топливом и арендного бизнеса, Пахомова зарабатывает на обеспечении сотрудников «Сорбента» завтраками и обедами. Годовой оборот заводского комбината питания составляет 11 млн рублей. Также немалый доход миллиардерше приносит «Уральский кабельный центр» — крупный поставщик кабельно-проводниковой продукции.
ООО «ЗАКАМСК-СЕРВИС»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ „СОРБЕНТ“»
ООО «НЕФТЕХИМ-ИНВЕСТ»
ООО «НЕФТЕХИМЭКСПОРТ»
ООО «НХП-СЕРВИС»
ООО «РТК»
ООО «ТД „САРАНСККАБЕЛЬ“»
ООО «УКЦ»
ООО «УРАЛ-ГАРАНТ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ»
ООО «ЭПРОМЕТ»
Компании «Уралоптинструмент», филиалы которой работают в Москве и Ростове, через три года стукнет тридцать лет. Все это время миллиардер нашего топ-10 Солощенко Герасим Петрович управляет торговой империей с дрелями и мотопилами.
А вот пафосный поселок «Жебревель» на Сылве больше не связан с одноименным рыболовным обществом, созданным группой бизнесменов и политиков, в которую входил и Солощенко. Что, впрочем, не мешает этой же компании прекрасно проводить свободное время здесь же за городом.
ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ»
В первой десятке топа самых богатых жителей Пермского края — дорожный строитель Спешилов Дмитрий Валентинович, совладелец полазненской компании «Дорвертстрой» и березниковской «Гидромеханизации». Второй компанией Спешилова руководит бывший глава поселка Яйва. Резкий рост доходов строительного бизнеса миллиардера Спешилова начался в 2021 году. До этого его имя не входило в региональные рейтинги богатых жителей Прикамья.
ООО «ДОРВЕРТСТРОЙ»
ООО «ГРАВА»
ООО «ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»
Генеральный директор и совладелец компании «Промойл», поставщика металлообрабатывающего оборудования промышленным гигантам по всей России, Ильинский Игорь Николаевич. За прошлый год «Промойл» увеличил выручку почти в три раза — с 3,6 млрд рублей до 10,6 млрд рублей. Чистая прибыль показала рост в шесть раз — с 337 млн до 2,1 млрд рублей.
Осенью 2023 года «Промойл» стал поставщиком оборудования для «Пермских насосов», получивших займ ФРП на развитие производства. В мае 2024 года компания попала под санкции США как крупный поставщик предприятий военно-промышленного комплекса России.
ООО «АВЕР ТРАНС»
ООО «АГРУМ»
ООО «ПРОСТО СТАНКИ»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ-С»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ»
ООО «ТПФ „ПРОМОЙЛ“»
ООО «ХК „КОНСТАНТА“»
ООО «ПРОМОЙЛ»
ООО «СОЛЕКС»
Минибаева Татьяна Николаевна — вторая по размеру активов женщина-миллиардер из Прикамья. Она совладелица компании «Химпром» — поставщика полимеров для нефтяной промышленности — и одноименного торгового дома. Стоимость ее бизнеса составляет почти 2 млрд рублей.
ООО «ХИМПРОМ»
ООО ТД «ХИМПРОМ»
Партнер Игоря Ильинского по станкостроительному и промышленно-торговому бизнесу «Промойл» Шубников Константин Валерьевич владеет активами стоимостью более 1,5 млрд рублей. Кроме производства и продажи станков и инструментов группа компаний монтирует производственные линии под ключ.
Помимо этого, Ильинский и Шубников — бенефициары пригородного железнодорожного перевозчика «Авер-Транс». Ряд предприятий этих бизнес-партнеров в 2023–2024 годах покинули реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
ООО «АГРУМ»
ООО «ПРОСТО СТАНКИ»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ-С»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ»
ООО «ТПФ „ПРОМОЙЛ“»
ООО «ХК „КОНСТАНТА“»
ООО «ПРОМОЙЛ»
ООО «СОЛЕКС»
Пермский булочник Сурулев Алексей Анатольевич владеет активами в продуктовом бизнесе стоимостью 3 млрд рублей. Капитализация его основного актива, компании «Покровский хлеб», выросла почти вдвое с 2021 года. Наибольшую прибыль Сурулеву приносит именно массовое производство. А пекарни «Бриош» дают этому пермскому миллиардеру стабильный, но далеко не миллиардный доход.
АО «ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ»
ООО «БРИОШ»
ООО «ДАК»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ПЕРВЫЙ ХЛЕБ“»
Не участвующий в региональной политике с 2011 года Суетин Виктор Петрович стал по итогам 2023 года самым богатым девелопером. Ему принадлежат компании группы «Стройпанелькомплект». В 2024 году у семьи Суетиных сменился партнер по управлению аэродромом «Луговское» неподалеку от Усть-Качки.
Также строительная компания была вовлечена в публичный конфликт, связанный со строительством исправцентра в Кировском районе Перми. КПРФ организовала пикеты против его появления рядом с жилым микрорайоном. История просуществовала в публичной повестке не более двух недель.
ООО «НОВИС»
ООО «ТД „СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ“»
ООО «МОСТОТРЕСТ-2»
ООО «СЗ ФИНПРОЕКТ»
ООО «СЗ „ОРДИНСКИЙ“»
АО «СПК»
ООО «СЗ „ЛЕТНИЙ САД“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ 8“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-10“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-5“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-6“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-9“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 10“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 18“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 4“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ-11“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 14“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 3“»
ООО «СЗ „ЭКОПАРК“»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-2»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-4»
Гараев Валерий Назарович остается самым непубличным миллиардером региона и наращивает капитализацию своих компаний из года в год. Частные активы его строительной группы ПМД растут, самым прибыльным по итогам прошлого года стал специализированный застройщик «Премьер».
Курорт Усть-Качка на фоне сокращения направлений заграничного туризма также продолжает приносить доход семейному бизнесу Гараева. Выручка от лечения отдыхающих за прошлый год составила 1,4 млрд рублей.
ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ»
ООО «АСТРЕЯ»
ООО «БЕРЕЗИТ»
ООО «ГАНИМЕД»
ООО «ГЕБА»
ООО «ГИГЕЯ»
ООО «ГОРОСКОП»
ООО «ИРЕНА»
ООО «ИСТОЧНИК»
ООО «КАЛЛИОПА»
ООО «ЛОТОС»
ООО «ЛЮТЕЦИЯ»
ООО «МЕЛЬПОМЕНА»
ООО «МЕТИДА»
ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТД „АЙСБЕРГ“»
ООО «ФЕТИДА»
ООО «ФОКЕЯ»
ООО «ФОРТУНА»
ООО «ХОЛДИНГ ПМД»
ООО СЗ «АВАНГАРД»
ООО СЗ «АРТ СИТИ»
ООО СЗ «НОВЫЙ ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ОПТИМИСТ»
ООО СЗ «ПМД-ГОРОДСКИЕ ГОРКИ»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ 2»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ»
ООО СЗ «ПМД-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-УРБАНИСТИКА»
ООО СЗ «ПРЕМИУМ СИТИ»
ООО СЗ «ПРЕМЬЕР»
ООО СЗ «САДОВЫЙ»
ООО СЗ «СОЗИДАТЕЛЬ»
ООО СЗ «СТРОЙАКТИВ»
ООО СЗ «УРБАНИСТ»
ООО СЗ «ФУТУРИСТ»
ООО СЗ «ЭНТУЗИАСТ»
ООО УК «РАДУГА»
ООО УК «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
Совладелец строительной группы «Кинетика», компаний «Соцпромстрой» и «ЖБК-Строй» Меновщиков Константин Владимирович впервые вошел в топ-100 богатейших людей Пермского края. Предприятия Меновщикова получили награду к 300-летию Перми за вклад в развитие города.
Широкую публичную известность (и прирост доходности) группа «Кинетика» получила как один из субподрядчиков строительства новой пермской инфекционной больницы. За прошлый год оборот компаний господина Меновщикова превысил 8,4 млрд рублей.
ООО «КИНЕТИКА-ПРО»
ООО «КИНЕТИКА»
ООО «СПС»
ООО СЗ «В10»
ООО СЗ «КИНЕТИКА»
ООО СЗ «К8»
Возглавивший в 2020 году семейный строительный бизнес ПЗСП Дёмкин Евгений Николаевич, по итогам 2023 года получил от компаний холдинга прибыль в 404 млн рублей. Именно столько приходится на его долю участия в предприятиях. Стоимость его активов — 2,5 млрд рублей.
В 2024 году в компанию с госслужбы вернулся брат миллиардера Алексей Демкин. Пока он не проявил намерений возглавить ПЗСП, а сообщал СМИ о желании заняться проектами автоматизации семейного предприятия.
ООО «ЕВРАЗ ПЕРМЬ»
ООО «ИНТЕР-АКТИВ»
ООО «ПЗСП-КИШЕРТЬ»
ООО «ПНДК»
ООО «ППСП»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «СЗ „К-135“»
ООО «СЗ „ПЗСП ВЫШКА-2“»
ООО «СЗ „ПЗСП-ГРУПП“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 18“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „ПЗСП-ИЖЕВСК“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ АДМИРАЛА УШАКОВА, 15»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ВОДНИКИ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ГОРЬКОГО, 10»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ДОКУЧАЕВА, 23»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — АВТОЗАВОДСКАЯ, 5»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — БЕЛОЗЕРСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КАРПИНСКОГО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КОСЯКОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — МАГИСТРАЛЬНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — ТАНЦОРОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ, 6/4»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КОНДРАТОВО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КРОНШТАДТСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ТАГАНРОГСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 3»
ООО «СЭК»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЗСП»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
АО «ПЗСП»
Филиппов Алексей Юрьевич — поставщик автоматизированных линий производителям спирта в Татарстане и Башкирии, а также собственник пермских компаний-производителей упаковки. Он впервые оказался в первой двадцатке богатейших людей Прикамья. Его активы по итогам 2023 года составили 1,8 млрд рублей.
Принадлежащая Филиппову компания «Меридиан» с 2005 года занимается автоматизацией участков производства, где продукт уже оказался в потребительской упаковке.
ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ ФАБРИК»
ООО «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
ООО «ИНКАП»
ООО «МЕРИДИАН ВИЖН»
ООО «МЕРИДИАН ГЛОБАЛ»
ООО «МЕРИДИАН ИНЖИНИРИНГ»
ООО «МЕРИДИАН САППОРТ»
ООО «МЕРИДИАН»
ООО «НОРД ПАК»
ООО «ЭС ЭН СИ МЕДИКАЛ»
Учредитель Fort Telecom, разработчика и производителя систем для ЭРА ГЛОНАСС, Сергей Леонидович Макаренко получил по итогам 2023 года 2,4 млрд рублей выручки от продажи программных продуктов. Ранее почетный связист региона был номинирован на Строгановскую премию за эффективное руководство компанией.
Макаренко владеет контрольным пакетом акций компании, производящей оборудование для сетей IP-видеонаблюдения под брендом TFortis. Это один из самых популярных брендов на рынках безопасности в России и ряде стран Европы и СНГ в своем сегменте.
ООО «ФОРТ-ТЕЛЕКОМ»
Пермская компания «Нью Граунд» планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию 25-этажный многофункциональный центр со смотровой площадкой в центре Тюмени. Строить нежилую высотку компания начала летом 2024 года. Это уже не первый проект, который бенефициар компании, миллиардер Старцев Юрий Германович, реализует на юге Западной Сибири.
А вот в Перми в конце 2023 года власти расторгли с компанией «Нью Граунд» контракт на проектирование путепровода. Общество было единственным участником аукциона по этому проекту. Компания Старцева отказалась от выполнения работ.
ООО «НЬЮ ГРАУНД»
АО «НЬЮ ГРАУНД»
ООО «РЕГИОН-ПОДРЯД»
ООО «АЛМАЙНИНГ»
ООО НПФ «КРОНА- РОСС»
АО «КАРЬЕР»
Торговля и обслуживание большегрузов оказались более прибыльным в 2023 году занятием, чем продажа легковых автомобилей. Бенефициар компании «ЕвроТрак» Кордон Кирилл Андреевич заработал на этом бизнесе более полумиллиарда.
«ЕвроТрак» поставляет новую грузовую технику европейского производства и коммерческую технику с пробегом. На территории центра расположена одна из крупнейших в Пермском крае ремонтных зон. С 2023 года компания занялась и легковыми автомобилями.
ООО «ЛИВЕРПУЛЬ»
ООО «АТЛАНТИК ВЭЙ»
Компания «АГРОПРОФ», российский дилер сельскохозяйственной и строительной техники, принесла своему владельцу в 2023 году 4,7 млрд рублей выручки. Ее единственный бенефициар — Насыров Рустам Рашидович.
В начале 2023 года Насыров стал публично известен благодаря реставрации исторического здания «Лабазы» у набережной. Здесь разместился головной офис предприятия, ведущего торговлю техникой в регионах Урала и Поволжья. Для свободного от сельхозмашин времени у Насырова есть туристическое агентство «Планета-тур», которое, впрочем, денег не приносит.
ООО «АГРОПРОФ»
ООО «ПЛАНЕТА-ТУР»
ООО «РОБУСТ»
Компания «Строй-Комплекс» получила известность в 2020 году, став субподрядчиком в микрорайоне Любимов в Березниках. Она заменила затянувших сроки сдачи жилья застройщиков. Единственный учредитель предприятия — Краевая Наталья Васильевна. Выручка ее компании по итогам прошлого года составила 4,6 млрд рублей.
До 2022 года Краевая была единственным бенефициаром компании «Пермархпроект», также одного из подрядчиков КРПК в Любимове. По неофициальным данным, Наталья Краевая имеет родственные связи с экс-чиновником пермской мэрии Алексеем Скрипкиным. Сейчас он возглавляет компанию «Ива-Девелопмент».
ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС»
ООО «ЭЛЕКТРОПЛЮС»
Поставщик Газпрома и Роснефти, добрянское НПО «Эталон», за 2023 год в пять раз увеличил чистую прибыль по отношению к 2022 году — она составила 448 млн рублей. Предприятие разрабатывает и производит технологическое оборудование для нефтегазовой и энергетической отрасли. Активы основного бенефициара НПО, Бычкова Олега Аркадьевича, составили 1,4 млрд рублей, ему в компании принадлежит 90% уставного капитала.
ООО «НПО „ЭТАЛОН“»
В постсоветский период Мокроносов Евгений Дмитриевич входил в совет директоров «Мотовилихинских заводов». С 2021 года капитализация его собственных предприятий выросла почти вдвое. Чистый доход от принадлежащей ему «Пермской компании нефтяного
машиностроения» за прошлый год превысил 370 млн рублей, а выручка — 3,6 млрд рублей.
ООО «ГЕОПЛАСТ ТЕЛЕКОМ»
ООО «ГЕОПЛАСТ-ПКНМ»
ООО «НМЗ»
ООО «ПКНМ-УРАЛ»
ООО «ПКНМ»
ООО «РЦО СТ»
Заработать миллиарды можно и на торговле очками и оптическим оборудованием. Чем и занимается бенефициар «Люксоптики» и «Суксунского оптико-механического завода» Колчанов Александр Валерьевич. Доля в выручке от продажи приборов для зорких глаз за 2023 год у Колчанова составила 1,7 млрд рублей.
ОАО «СОМЗ»
ООО «АВК»
ООО «ЛЮКСОПТИКА»
ООО «СОМЗ АБСОЛЮТ»
Выручка поставщика оборудования для нефтегазовой промышленности «ЭРИС КИП» из Чайковского в десятки регионов России за последние два года выросла вдвое — до 2,5 млрд рублей. Сам лауреат Строгановской премии по итогам 2023 года владеет активами стоимостью 1,1 млрд рублей.
ООО «ЭРИС КИП»
ООО «ЭРИС»
Кислицына Лариса Петровна, партнер по бизнесу крупнейшего фармдилера страны Александра Броварца, управляет 13 юрлицами аптечной сети «Планеты здоровья». Оборот этих компаний за 2023 год превысил 25 млрд рублей, а их стоимость — 446 млн рублей.
ООО «АЛЬФА»
ООО «ВОСТОК»
ООО «ЗДРАВНИК»
ООО «КОСМОС»
ООО «МАРТА»
ООО «НЕОФАРМ ТВЕРЬ»
ООО «НЫТВА-ФАРМ»
ООО «ОЛИМП»
ООО «ПАРУС»
ООО «ПЛАН»
ООО «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
ООО «РЕТ»
ООО «РЕЦЕПТ ПЛЮС»
Бенефициар корпорации «Спецзащита» (управляющей компании предприятий из «Зелинский групп») Рашевский Олег Геннадьевич на продаже промышленной химии заработал за прошлый год 282 млн рублей. Годовой оборот четырех предприятий Рашевского, включая крупнейшее ООО «Полимер», превысил 2,2 млрд рублей.
ООО «ПОЛИМЕР»
ООО «БЕТОПЛАСТ»
ООО «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП»
ООО «КОРПОРАЦИЯ „СПЕЦЗАЩИТА“»
Быть стекольщиком, а точнее владельцем крупного поставщика стеклопакетов и комплектующих для окон, в наше время массовой застройки выгодно. Бенефициар завода «Астралит» Кривощекова Жанна Юрьевна получила в прошлом году чистую прибыль 218 млн рублей, годовой оборот ее доли в промпредприятиях превысил 8,7 млрд рублей. Доход семье Кривощековых приносит также ООО «Центр верных решений» с основным видом деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
ООО «А-СТЕКЛО»
ООО «АМЕГА»
ООО «АСТРАЛИТ ФС»
ООО «АСТРАЛИТ»
ООО «МОП»
ООО «ОННИ»
ООО «ТАКТ-ТАЙМ»
ООО «ЦЕНТР ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ»
После 2022 года Тунев Андрей Васильевич фактически создал на базе «Лысьвенского завода эмалированной посуды» семейный холдинг. Сейчас «Лысьвенским заводом металлических изделий» руководит его сын Алексей Тунев. Промышленная группа «Линрог» — это тоже Туневы. Годовой оборот группы компаний превысил 4,6 млрд рублей и принес Андрею Туневу за прошлый год 268 млн рублей чистой прибыли.
ООО «ЛЗБТ»
ООО «ЛИМЗ»
ООО «ЛЗМИ»
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА „ЛИНРОГ“»
ООО «ЛЗСФ»
ООО «ЛИНРОГ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ЕДИНОРОГ МАРКЕТ»
АО «ЛЗЭП»
ООО САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЗОРЬКА»
ООО «КАРУСЕЛЬ»
Регионального дистрибьютера «Балтики» и совладельца гипермаркета «Столица» в Перми называют человеком из ближайшего окружения главы Прикамья. За 2023 год группа компаний «Кредо», которой управляют три брата, принесла более 3 млрд рублей выручки. Халыгов Ильхам Аллахверди Оглы в ГК «Кредо» владеет активами на сумму 1 млрд рублей.
ООО «КРЕДО»
ООО «КРЕДО-ЭНЕРГО»
ООО «КРЕДО-ИНВЕСТ»
ООО «КРЕДО-СТРОЙ»
ООО «КРЕДО-ПАК»
ООО «КРЕДО-ПЛАСТ»
Покупатель активов «Пермского свинокомплекса» Болдырев Артем Викторович впервые вошел в топ-100 богатейших людей Прикамья. Ранее он владел фабрикой «Пермодежда», но вышел из мира моды. Сегодня основной доход миллионеру приносит торговля вторичным металлом, производство реагентов для нефтегазодобывающей промышленности и мясопереработка — в 2022 году Артем Болдырев стал новым инвестором обанкротившегося свинокомплекса в поселке Майском.
ООО «АБСОЛЮТ — ИНВЕСТ»
ООО «МАЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «МЕТОПТТОРГ»
ООО «ТД „МАЙСКИЙ“»
ООО «ФАКТОР ПЛЮС»
ООО «ЭРА-КРОСС НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЭРА-КРОСС ЭНЕРГИЯ»
ООО «ПОЛИПРОМ»
АО «ПОЛИЭКС»
Торговля российским легковым автопромом в наши дни дело менее рискованное, чем продажа новых импортных иномарок. Хотя во всем есть свои плюсы и минусы. Так или иначе, бенефициар нескольких компаний-дилеров автомобилей LADA Виктор Андреевич Белебезьев заработал в 2023 году более 10 млрд рублей. Его автосалоны работают в Перми, Волгограде, Москве, Екатеринбурге и других крупных городах.
ООО «АМК ВОЛГОГРАД»
ООО «БТМК»
ООО «ВАЛЬВ ТЕК ГРУП»
ООО «ВВЦ»
ООО «ГОРИЗОНТ»
ООО «ГРАФЕН»
ООО «ДФМ»
ООО «ИНКОМСЕРВИС-М»
ООО «ОДАС»
Строительство и продажа недвижимости в новостройках — это то, чем с успехом вот уже несколько десятилетий занимается Суетина Ирина Петровна. Она на паях с мужем владеет компанией-застройщиком «Стройпанелькомплект» и связанными с ней юрлицами. Личные активы Суетиной стоят 1,8 млрд рублей. В них входит и инвестиция «для души» — аэродром «Луговское».
ООО «АЭРОДРОМ ЛУГОВСКОЕ»
АО «СПК»
ООО «СЗ „ЛЕТНИЙ САД“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ 8“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-10“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-5“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-6“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-9“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 10“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 18“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 4“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ-11“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 14“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 3“»
ООО «СЗ „ЭКОПАРК“»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-2»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-4»
Бенефициар чернушинскго «Стройпромкомплекта» Треногин Алексей Александрович с 2020 года не участвует в местных политических баталиях и развивает свой бизнес. Он подрядчик нефтедобывающих предприятий, в том числе ЛУКОЙЛа. За 2023 год выручка предприятия превысила 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 349 млн.
ООО «СПК»
Бывший замгендиректора обанкротившегося IT-холдинга PROGNOZ создал собственную интеллектуальную империю. Теперь Овчаров Евгений Борисович управляет PARMA Technologies Group с офисами в Перми и Москве. Группа IT-компаний занимается разработкой программного обеспечения для государственных и коммерческих структур. Ее оборот за 2023 год превысил 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 372 млн рублей.
ООО «ИНТЕЛЛЕКТА»
ООО «ПАРМА ТГ»
ООО «КАМА ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «АЙТИ ПАРМА»
ООО «СМАРТИУС»
Неявный партнер Халэфа Гильфанова, бенефициар Рошальского химического завода и компании «Профлинг», совладелец АО «Полиэкс» Шеломенцева Яна Владимировна. Предприятия занимаются выпуском реагентов, противообледенительных жидкостей для самолетов, бытовой химии и т. п. До 2020 года управляла ООО «Уралресурс» — рестораном «Экспедиция».
ООО «РОХИЗА»
ООО ТД «НГТ»
ООО «ЗМСИПТ»
ООО УК «ТОС»
ООО «ДАБЛ Ю ТИ ДЖИ»
ООО «РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ООО «ПРОФЛИНГ»
ООО «ЭКОПОРТ „ВОСКРЕСЕНСК“»
АО «ПОЛИЭКС»
ООО «ПОЛИПРОМ»
ООО «ФАКТОР ПЛЮС»
Бизнесмен из Кондратово Лютин Леонид Леонидович владеет двумя компаниями по производству и ремонту нефтегазового оборудования. Бывшее «ОЙЛТУЛЗ РЕГИОН СЕРВИС», а теперь компания «ОРС» и компания «Современные сервисные технологии» имеют годовой оборот в 1,5 млрд рублей и приносят 411 млн рублей чистой прибыли.
ООО «ОРС»
ООО «ССТ»
Владелец торгового дома «Лион» и одноименной сети алкомаркетов. Его доля в обороте компаний за прошлый год превышает 16 млрд рублей. Предприниматель получил 87 млн рублей чистой прибыли.
ООО «АЛКО-ТРЕЙД»
ООО «ГАЛАКТИКА»
ООО «ДИОНИС-ТРЕЙД»
ООО «ЛИОН-КАПИТАЛ»
ООО «ЛИОН-ТРЕЙД»
ООО «МИРАЛКО-ОПТ»
ООО «НИКА-ТРЕЙД»
ООО «НИКА»
ООО «СТАНДАРТ»
ООО «ТД ЛИОН»
ООО «УРАЛ-ТРЕЙД»
Макаренко Владимир Сергеевич — совладелец производителя программного обеспечения для «ЭРА ГЛОНАСС» компании FORT TELECOM, сын основного бенефициара (№ 20 в рейтинге). Его доля в семейном бизнесе составляет 25%.
ООО «ФОРТ-ТЕЛЕКОМ»
Совладелец пермского завода профнастила «КВИН» Митрошенко Виктор Иванович впервые участвует в рейтинге богатейших пермяков. Его доля в компании составляет 70%, а стоимость активов — 797 млн рублей.
ООО «НИКОМ-МЕТАЛЛ»
ООО «КВИН»
Единоличный владелец завода «Синергия» в Чермозе Назаров Виктор Иванович в 2023 году получил 200 млн рублей чистой прибыли. Проектирование и изготовление плунжерных насосов высокого давления для нефтяной промышленности принесло выручку в 2,8 млрд рублей. Это на треть больше, чем в досанкционный период.
ООО «ЗАВОД „СИНЕРГИЯ“»
Бенефициар трех компаний, имеющих прямое отношение к дорожному строительству, Полшкова Валентина Михайловна получает доход и с оптовой торговли нефтепродуктами. Ее торговый дом «НефтеТехСнаб» и строительная компания «Химспецстрой», а также лизинговая компания «Универсалкомплект» принесла ей 191 млн рублей чистой прибыли за 2023 год.
ООО «ТД „НЕФТЕТЕХСНАБ“»
ООО «УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКТ»
ООО «СК „ХИМСПЕЦСТРОЙ“»
Халыгов Вугар Аллахверди Оглы — участник семейной группы компаний «Кредо». Его доля в бизнесе варьируется от 35% до 100%. У братьев Халыговых такое кредо, что юрлица с одним директором и названием могут работать в Перми и в Москве. Как, например ООО «Кредо-Пласт».
ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР»
ООО «КРЕДО-ПЛАСТ»
ООО «КРЕДО-СТРОЙ»
ООО «КРЕДО-ПАК»
Еще одно новое лицо в противогололедном бизнесе — Царегородцев Андрей Геннадьевич. Он, как и Яна Шеломенцева, имеют доли в АО «Полиэкс», которое показывает самую большую выручку. Она специализируется в области химических технологий и реагентов для нефтедобычи.
ООО «АДИАЛ»
ООО «РОХИЗА»
ООО ТД «НГТ»
ООО «ЗМСИПТ»
ООО УК «ТОС»
ООО «ДАБЛ Ю ТИ ДЖИ»
ООО «РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ООО «ПРОФЛИНГ»
ООО «ЭКОПОРТ „ВОСКРЕСЕНСК“»
АО «ПОЛИЭКС»
ООО «ПОЛИПРОМ»
ООО «ФАКТОР ПЛЮС»
Дорожный строитель из Березников Алексеев Яков Владимирович впервые вошел в топ богатейших людей Прикамья. Выручка его предприятий «Уралстройсервис» и «Полезные ископаемые» за прошлый год составила 2,1 млрд рублей.
ООО «УРАЛСТРОЙСЕРВИС»
ООО «ПИ»
Непубличный авторитетный бизнесмен Ибрагимов Рифхат Юнусович, о котором в Прикамье знают практически все. В последнее время несколько ослабил интерес к родному региону. Частные активы Ибрагимова составляют 2 млрд рублей. А вот выручка от его долей в пермском бизнесе в сравнении с доковидными временами упала в разы и составила в 2023 году 834 млн рублей.
ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“
ООО „А-БИЗНЕС“»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «НИИУМС»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»
Владелица трети АО «КАМТЭКС-Химпром», правопреемника Пермского химического завода. На этой доле Шинкевич Татьяна Дмитриевна заработала 233 млн рублей чистой прибыли. Супруг Татьяны Шинкевич, Владислав Шинкевич, покинул совет директоров компании еще в 2017 году. Интересно, что летом 2024 года появилась новость о потенциальной продаже компании «Росхиму» и предпродажном ее аудите.
ООО «НТК»
ООО «РЕМИКОН»
АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
ООО «НЭК»
ООО «ИМКОМ-ИНВЕСТ»
Караваев Вадим Иванович — совладелец компании «Полихимгрупп». Предприятие с 2013 года разрабатывает, производит и поставляет химические реагенты и технологические решения для нефтегазового сектора. Компания располагает тремя производственными площадками в Пермском крае, Московской и Брянской области. Сегодня география поставок охватывает Россию, страны СНГ, страны Ближнего Востока.
ООО «НПП „ПОЛИХИМ“»
ООО «ПОЛИХИМГРУПП»
ООО «ГК „ЛИК“»
Миллионер из Лысьвы Нуриахметов Марат Шамсиахметович — совладелец производственной компании «Ремэлектропромнефть». Завод производит погружное оборудование для добычи нефти. Также бизнесмену принадлежит половина «Пермского завода синтетических масел». Суммарная выручка компаний за 2023 год составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 455 млн рублей.
ООО «РЭПН»
ООО ПК «РЭПН»
ООО «ПЗСМ»
Борисовец Юрий Львович — совладелец группы компаний «Риал», в которую входит несколько десятков юридических лиц, и по совместительству депутат Заксобрания Пермского края. Основной доход в 2023 году он получал от строительства и сделок с недвижимостью. В сентябре стало известно, что ГК «Риал» ликвидирует одну из своих строительных компаний, ООО «Строймеханизация», которая за прошлый год заработала 115 млн рублей чистой прибыли. А летом она избавилась от компании «Карго», управляющей березниковским химкомбинатом «Сода-Хлорат» в Прикамье.
ООО «АВСТРОМ»
ООО «БТС ТРАСТ»
ООО «ВРП ОСЕНЦЫ»
ООО «ГОРХИМ»
ООО «ГРИН ДАК БИР»
ООО «ГРИН ДАК»
ООО «ИУК „РИАЛ“»
ООО «МЕГАСТРОЙПРОЕКТ»
ООО «ОХОТХОЗЯЙСТВО „БЕЛЯЕВСКОЕ“»
ООО «ПГС»
ООО «ПЕРМХЛЕБ»
ООО «РЕЙЛВЭЙ»
ООО «СК „АВСТРОМ“»
ООО «СОКОЛ»
ООО «СОХО-ПАРК»
ООО «СЗ „АВСТРОМ-СТРОЙ“»
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО «ТРАСТИНКОМ-ГРУПП»
ООО «ФЕВРАЛЬ»
ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»
ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „КОЛИЗЕЙ“»
ООО «МЕГАПОЛИС-Р»
ООО «УК „РИАЛ“»
ООО «ФРАНСКУ»
Основатель семейного бизнеса, 74-летний Дёмкин Николай Иванович, почти десять лет как отошел от политической жизни региона. За последние годы также снизились доходы бизнесмена, хотя они и остаются довольно внушительными. Оборот его компаний-застройщиков за прошлый год составил 2 млрд рублей, чистая прибыль — 205 млн рублей.
ООО «ПЗСП-КИШЕРТЬ»
ООО «СЗ „К-135“»
ООО «СЗ „ПЗСП ВЫШКА-2“»
ООО «СЗ „ПЗСП-ГРУПП“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 18“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „ПЗСП-ИЖЕВСК“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ АДМИРАЛА УШАКОВА, 15»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ВОДНИКИ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ГОРЬКОГО, 10»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ДОКУЧАЕВА, 23»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — АВТОЗАВОДСКАЯ, 5»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — БЕЛОЗЕРСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КАРПИНСКОГО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КОСЯКОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — МАГИСТРАЛЬНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — ТАНЦОРОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ, 6/4»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КОНДРАТОВО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КРОНШТАДТСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ТАГАНРОГСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 3»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
ООО «ТЭК»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
АО «ПЗСП»
Иванов Игорь Андреевич — бенефициар ООО «Роспласт». Эта компания до второго квартала 2024 года владела 20% акций «КАМТЭКС-Химпром». Летом появилась информация о переговорах по продаже «КАМТЭКСа» холдингу «Росхим». Сумму сделки с совладельцами «Камтэкс-Химпрома» источники оценивают примерно в 5 млрд рублей.
АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
АО «ПЕРМСКИЕ ПОЛИЭФИРЫ»
ООО «ВИМС-ТРЕЙД»
ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ»
ООО «ОХОТХОЗЯЙСТВО „БЕЛЯЕВСКОЕ“»
ООО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ»
ООО «РИТМ»
ООО «РОСТПЛАСТ»
ООО «СК-207»
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ЭБИСУ»
ООО ТП «ДИАЛОГ»
Гарслян Арцвик Степановна, супруга депутата Заксобрания и экс-директора «Метафракса» Армена Гарсляна, вошла в топ-100 богатейших людей Прикамья впервые. Директор ресторана «Наири» и владелица контрольного пакета акций Пермского мукомольного завода извлекла из всех активов семьи прибыль в 130 млн рублей.
ООО «УК „ЦЕНТР“»
ООО «ПАРТНЕР»
ООО «БИЗНЕС-ТУН»
ООО «САР ИНВЕСТ»
ООО «РУФФ»
АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»
Стародубцев Олег Александрович — партнер Валерия Гараева по строительному бизнесу. Предприниматели владеют скандальным пермским застройщиком ПМД. Наибольшую выручку компаньонам приносит застройщик «Премьер» — 467 млн рублей за 2023 год. Жилье в новом центре Перми оказалось привлекательным для покупателей.
ООО «ХОЛДИНГ ПМД»
ООО СЗ «АВАНГАРД»
ООО СЗ «АРТ СИТИ»
ООО СЗ «КАРПИНСКИЙ»
ООО СЗ «МОЛОТ»
ООО СЗ «НОВЫЙ ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ОПТИМИСТ»
ООО СЗ «ПМД-ГОРОДСКИЕ ГОРКИ»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ 2»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ»
ООО СЗ «ПМД-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-УРБАНИСТИКА»
ООО СЗ «ПРЕМИУМ СИТИ»
ООО СЗ «ПРЕМЬЕР»
ООО СЗ «САДОВЫЙ»
ООО СЗ «СОЗИДАТЕЛЬ»
ООО СЗ «СТРОЙАКТИВ»
ООО СЗ «ТЕХНОКРАТ»
ООО СЗ «УРБАНИСТ»
ООО СЗ «ФУТУРИСТ»
ООО СЗ «ЭНТУЗИАСТ»
ООО УК «РАДУГА»
ООО УК «ТВОЙ ГОРОД»
Владелец фирмы «Сокол» по производству буровой техники Паньков Владимир Николаевич заработал в прошлом году более 200 млн чистой прибыли. Интересно, что именно в Прикамье сложилась наибольшая конкуренция на этом рынке. Три крупнейшие пермские компании в данном сегменте — ВНИИБТ, «Радиус-Сервис» и ПФ «Сокол» занимают более 70% российского рынка.
ООО «ТЛК СОКОЛ»
ООО «СОКОЛ РЕСУРС»
ООО «ПФ СОКОЛ»
ООО «ТД СОКОЛ»
ООО «СПЕЦТЕХМАШ»
ООО «СОКОЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Заместитель генерального директора и совладелец пермской компании «Химпром» Леушин Игорь Леонидович за прошлый год выручил на разработке и производстве реактивов для нефтегазовой промышленности 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль единственного бизнес-актива предпринимателя составила 281 млн рублей.
ООО «ХИМПРОМ»
Владелец компании «Медика Продакт» Березовский Станислав Владимирович получил в прошлом году прибыль в 327 млн рублей. Его компания — основной поставщик медицинской техники и расходников в Пермскую краевую больницу.
ООО «МЕДИКА ПРОДАКТ»
Производство разнообразной пластиковой тары может приносить миллиарды. Именно это своим примером показывает участница топ-100 пермских предпринимателей Пономарева Елена Владимировна. Оборот ее компании ПЗПИ с уставным капиталом в 10 тысяч рублей за прошлый год принес 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль завода за последний год выросла в пять раз.
ООО «ПЗПИ»
Шарыгин Владимир Валерьевич — партнер и друг главного баскетбольного менеджера России Сергея Кущенко. Он же — совладелец «Камкабеля». Получил по итогам 2023 года 315 млн чистой прибыли от своих активов.
ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“»
ООО «А-БИЗНЕС»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко присутствует в родном регионе по принципу «О, спорт, ты мир» и находит подход к каждому главе региона. В 2023 году был одним из негласных идеологов 300-летия Перми. Стоимость пермских активов главного баскетбольного менеджера страны сократилась за последние три года в полтора раза и составляет 1,8 млрд рублей.
ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“»
ООО «А-БИЗНЕС»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»
Авторитетный бизнесмен и депутат Плотников Владимир Иванович, как, впрочем, и его партнеры Рифкат Ибрагимов, Сергей Кущенко и другие, с 2020 года стал почти не публичным. Официально сократился и размер его активов в регионе. Не уверены, что реальное состояние Плотникова уменьшилось, как и его влияние на политэкономические процессы в регионе. Об этом, например, говорит присвоение ему звания почетного гражданина Перми.
ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“»
ООО «А-БИЗНЕС»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»
Наибольший оборот (как и прибыль) братьям Халыговым приносит торговля пивом. Халыгов Илгар Аллахверди Оглы — бенефициар компании «Пивной дом». За прошлый год оптовая продажа пенного принесла в пересчете на его долю 1,8 млрд рублей выручки и 174 млн рублей чистой прибыли.
ООО «ПИВНОЙ ДОМ»
ООО «КРЕДО-СТРОЙ»
ООО «КРЕДО-ПАК»
Еще один новичок топ-100 богатейших людей Прикамья — Андоскин Юрий Владимирович, сын покойного основателя «Радиус-сервис». Его компании занимаются разработкой и изготовлением гидравлических забойных двигателей для бурения скважин. В 2015 году пермский завод был продан транснациональной компании Schlumberger. В 2023 году предприятия группы «Титан» получили льготный займ ФРП на развитие производства.
ООО «А + А»
ООО «ПЗТО ТИТАН»
ООО «ТИТАН МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ДАТА»
ООО «ХРОМ ТИТАН»
ООО «ЗПУ»
На площадке ВЭФ в 2024 году российский разработчик отечественного электромобиля «Атом», и промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» (ПСС) подписали соглашение о сотрудничестве. Пермский производитель зарядных станций для электромобилей, корпорация ПСС, сегодня лидер российского рынка в своем сегменте. Ее бенефициар Редекоп Александр Гарольдович за 2023 год получил прибыль 170 млн рублей при выручке 1,8 млрд рублей.
ООО «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ»
ООО «ПСС „ЭКСПОРТ“»
ООО «ПСС ВЕБ ТРЕЙД»
ООО «МИРА»
ООО ЭК «РАДУГА»
ООО «ПСС „ИНЖИНИРИНГ“»
ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ АНОДЪ»
АО «ППМТС ПЕРМСНАБСБЫТ»
Равноправный партнер Редекопа по бизнесу — Федотов Евгений Александрович. На производстве электрозаправок для российских регионов и стран СНГ заработал также 170 млн рублей чистой прибыли.
ООО «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ»
ООО «ПСС „ЭКСПОРТ“»
ООО «ПСС ВЕБ ТРЕЙД»
ООО «МИРА»
ООО ЭК «РАДУГА»
ООО «ПСС „ИНЖИНИРИНГ“»
ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ АНОДЪ»
АО «ППМТС ПЕРМСНАБСБЫТ»
Сооснователь пермской «Люксоптики» Колчанов Иван Александрович. Производство и продажа оптических приборов принесла ему годовой доход в 198 млн рублей при выручке 1,4 млрд рублей.
ООО «СУКСУНСЕРВИС»
ООО «АГРОЦЕНТР»
ОАО «СОМЗ»
ООО «ЛЮКСОПТИКА»
Бенефициар ООО «Уралподшипник-Пермь» в 2023 году обогатился на 243 млн рублей. Производитель подшипников в прошлом году построил логистические ангары возле аэропорта Бахаревка. Проект был признан приоритетным для развития региона.
ООО «БАЛКАНЫ»
ООО «ДОРОГИ ПАРМЫ»
ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ»
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СК „БАРБАРИС“»
ООО «ТЕХСНАБ»
ООО «УНИВЕКС — ПГ»
ООО «УРАЛПОДШИПНИК-ПЕРМЬ»
ООО «УРАЛПОДШИПНИК-ПЕРМЬ»
Депутат Заксобрания, руководитель приемной «Единой России» в регионе и успешный бизнесмен. Бойченко Александр Юрьевич передал в доверительное управление свою долю в управлении крупнейшим производителем картона в регионе, группой ПЦБК. Обороты ООО «Уралбумага» за прошлый год превысили 14 млрд рублей.
ООО «АКВАРЕЛЬ»
ООО «ГОФРА-ТРЕЙД»
ООО «ГЭК»
ООО «КРАФТ ЛАЙН»
ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН»
ООО «ПЦБК»
ООО «СИПРОМ»
ООО «УРАЛБУМАГА»
ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
ООО ДК «БУМАЖНИК»
Бенефициар нескольких компаний, связанных, с одной стороны, общим руководителем с группой ЗУМК, а с другой — с новыми собственниками производителя картона ЦБК «Кама». Турова Ирина Владимировна получила в 2023 году чистую прибыль в размере 153 млн рублей. Оборот ее компаний, торгующих гофротарой и бумагой, превысил 6 млрд рублей.
ООО «ФИНИНВЕСТ»
ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
АО «МОНОЛИТ»
ООО «БУМХИМИНВЕСТ»
Совладелец «КАМТЭКС-Химпрома» и «Ростпласта» Шимко Михаил Иванович владел на конец 2023 года активами в пермских предприятиях стоимостью 3,1 млрд рублей. Не публичен. Но известно, что любит спорт, а особенно единоборства.
АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
АО «ПЕРМСКИЕ ПОЛИЭФИРЫ»
ООО «АНГЕЛ»
ООО «ВИМС-ТРЕЙД»
ООО «РИТМ»
ООО «РОСТПЛАСТ»
ООО ПКФ «ВИКТОР»
ООО ПКФ «ЗАРЯ»
Торговля грузовым и не только автотранспортом, участие в параллельном импорте и импортозамещении приносит в наше время отличный доход. Долженков Олег Витальевич, партнер по бизнесу Виктора Белебезьева, получил в 2023 году 116 млн чистой прибыли при выручке 5,5 млрд рублей.
ООО «АМК ВОЛГОГРАД»
ООО «БТМК»
ООО «ВВЦ»
ООО «ГРАФЕН»
ООО «ДФМ»
ООО «ИНКОМСЕРВИС-М»
ООО «ОДАС-СЕРВИС»
ООО «ОДАС»
Прозоров Алексей Витальевич — бизнес-партнер Олега Бычкова (№ 25 в рейтинге), совладелец НПО «Эталон» из Добрянки. Компания-поставщик технологического оборудования для Газпрома и Роснефти и предприятие по изготовлению электронной аппаратуры принесли ему 355 млн чистой прибыли.
ООО «ТД „ЭТАЛОН“»
ООО «ЭСТЕК-КОНТРАКТ»
ООО «НПО „ЭТАЛОН“»
Биянов Олег Валерьевич — владелец крупного грузоперевозчика, компании «Энергоком» с корнями на юге Пермского края. В 2021 году предприятие поглотило ООО «Уралтрансстрой». Бизнесмен выстраивает свой бизнес в том числе в партнерстве с компаниями нефтяной промышленности.
ООО «ТК „ПАРТНЕР“»
ООО «ЭНЕРГОКОМ»
Шагалова Оксана Валерьевна — партнер по автобизнесу и «Зелински Групп» Владимира Матыцына. В прошлом году из выручки в размере 780 млн рублей извлекла прибыль в 242 млн рублей.
ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ»
ООО «ИМПУЛЬС»
ООО «УКЦ»
ООО «ПЛАСТОЙЛ»
Легальная и лицензированная торговля алкогольными напитками даже на фоне санкций и ухода европейских поставщиков приносит немалые прибыли. Совладелица торговой сети «Лион» Трубина Наталья Александровна за прошлый год добилась оборота своего бизнеса в 7,1 млрд рублей.
ООО «ОЛИМП-ТРЕЙД»
ООО «ЛИОН-ИНВЕСТ»
ООО «ТАНДЕМ»
ООО «ЛИОН»
ООО «ГАЛАКТИКА»
ООО «ЛИОН-КАПИТАЛ»
Обладатель ордена «За заслуги в строительстве», управляющий и владелец группы строительных компаний «Мегаполис» Крепак Леонид Шолымович. Соучредитель «Пермтуриста». Один из партнеров таинственного миллиардера Валерия Гараева.
ООО «ПЕРМТУРИСТ»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО СЗ «АГРУС»
ООО СЗ «АРКАДА»
ООО СЗ «КЕЛШ»
ООО СЗ «ПЗТИ»
ООО СЗ «ПКИ»
ООО СЗ «СИТИСТРОЙ»
ООО СЗ «СТМ»
Обладатель почти 60% компании «Силур» Исаев Олег Юрьевич руководит предприятием уже 10 лет. Оно берет свое начало в 1991 году, когда группа молодых ученых на базе Нытвенского металлургического завода создала компанию, специализирующуюся на порошковой металлургии. Сегодня это крупный поставщик уплотнительных материалов из терморасширенного графита.
ООО «СИЛУР»
ООО «СИЛУР-СЕРВИС»
ООО «СИЛСЕНС»
Дочь бывшего вице-губернатора Пермской области Яшина Елена Николаевна впервые вошла в топ богатейших предпринимателей региона. В отличии от отца не публична, занимается инвестициями в недвижимость, хорошим вином, ароматным кофе и рыбными деликатесами. Выручка ее компаний в прошлом году лишь немного не дотянула до миллиарда рублей.
ООО «ВАЙН ЭКСПЕРТ»
ООО «ГЛАВРЫБА»
ООО «ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТОР»
ООО «ИНВЕСТФАРМ»
ООО «КН „АСТРА“»
ООО «ЛАЭТ»
ООО «НПО „ИННОТЭК“»
ООО «ПЕРМГАЛАНТЕРЕЯ»
ООО «ПМЦ»
ООО «РАНТЬЕ»
ООО «САВВА»
ООО «СЛОУФУД»
ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЕРМЬ»
ООО «ТРИО БИЗНЕС-КОНСАЛТ»
ООО «ФАРМИНВЕСТ»
ООО «ФИАЛТЕК»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОФЕЙНЯ»
ООО «ЯРИЛО»
АО «СЗ „ПЕРМГЛАВСНАБ“»
ООО «ИК „МЕХАНИКА“»
ООО «КНГМ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ»
ООО «СЗ ПГС-1»
ООО «СЗ ПГС»
ООО «ТД „ПГС“»
Нейфельд Александр Альбертович — основной владелец IT-компании «Предприятие В-1336». Предприятие — крупный поставщик систем контроля в нефтяной промышленности. Его выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей.
ООО «МАНУФАКТУРА»
ООО «ИВЭ ЛАБС»
АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»
Тузов Ярослав Игоревич — генеральный директор ООО «Инкор» и один из его бенефициаров. Поставка и наладка станков промышленным компаниям, в том числе с учетом санкций, принесла ему в прошлом году прибыль в размере 245 млн рублей.
ООО «ПКФ „ИНКОР“»
ООО «ИНКОР»
ООО «ИКСВЕЛД»
ООО «СТАРК»
Один из самых известных молочников региона, владелец агропредприятия «Заря Путино» Киракосян Самвел Вазгенович. В 2023 году номинировался на «Строгановскую премию». Выручка превысила 888 млн рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей.
ООО АП «ЗАРЯ ПУТИНО»
ООО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»
ООО «АГРОФИРМА МИЧУРИНА»
Птицевод, почетный гражданин Чайковского района Бельков Петр Степанович. Владелец птицефабрики «Чайковская», оказавшейся летом 2023 года местом многочисленных проверок надзорных органов. Выручка предприятия составила почти 1,9 млрд рублей.
АО «ПФ ЧАЙКОВСКАЯ»
В 2021 году Попов Тимофей Фаритович стал единственным владельцем транспортной корпорации «АСГ». До этого его компаньоном был бывший банкир, совладелец Краснокамского завода металлосеток Дмитрий Пищальников. Грузовые перевозки и логистика дают Попову оборот 1,3 млрд рублей.
ООО «АСГ-БИЗНЕС»
ООО «АСГ ИНДАСТРИ РУС»
ООО «ГАЙДЕО ТЕХНОЛОДЖИ»
Давыдов Денис Владимирович — владелец половины предприятия, которое, как утверждается на его официальном сайте, считается одним из крупнейших поставщиком подшипниковой продукции в России. Выручка компании «Импортсервис» за 2023 год превысила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 350 млн рублей.
ООО «ИМПОРТСЕРВИС»
ООО «ИМПОРТСЕРВИС»
Сыроватская Татьяна Викторовна — соратник Дениса Давыдова по поставкам подшипников для химической, металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности. В ООО «Импортсервис» получила за прошлый год те же 90 млн чистой прибыли.
ООО «ИМПОРТСЕРВИС»
Создатель программного обеспечения для систем видеонаблюдения Macroscop Разумков Артем Владимирович — один из немногих сохранившихся в списке миллионеров от IT-бизнеса в Перми. Его компания «Макроскоп Трейд» за 2023 год увеличила выручку в полтора раза, до 706 млн рублей.
ООО «МАКРОСКОП ТРЕЙД»
ООО «САТЕЛЛИТ»
Чирков Виктор Борисович — совладелец строительного холдинга полного цикла в Пермском крае «Ярус групп». В него входит проектное бюро, строительная компания, завод ЖБК и компания-девелопер. С участием компаний холдинга построено более 2 млн квадратов жилых, общественных, производственных площадей, отмечается на официальном сайте «Ярус групп». Строительный бизнес принес Виктору Чиркову 171 млн рублей чистой прибыли.
ООО «АГАТЭКС»
ООО «ГАЛЕРЕЯ-АВТО»
ООО «ЖБК — НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЖБК — ПРИКАМЬЕ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
ООО «НЕФТЕПРОМ»
ООО «СЗ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „МАЛКОВА 12“»
ООО «УК „ЯРУС“»
ООО «ЯРУС ИНВЕСТ»
ООО «ЯРУС КОНСТРАКШН»
ООО «ЯРУС ПРОЕКТ»
ООО «ЯРУС СТАНДАРТ»
Занин Владимир Петрович — гендиректор и бенефициар «Пермглавснаба», одного из крупнейших многопрофильных холдингов Пермского края. В 2024 году стал совладельцем Краснокамского завода «Нефтегормаш» и инжиниринговой компании «Механика». Выручка компаний холдинга превысила 3,5 млрд рублей.
ООО «СЗ „ОФИСНЫЙ ЦЕНТР“»
ООО «КЗ „НЕФТЕГОРМАШ“»
ООО «РАНТЬЕ»
ООО «САВВА»
АО «СЗ ПЕРМГЛАВСНАБ»
ООО «ИК „МЕХАНИКА“»
ООО «КНГМ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ»
ООО «ТД „ПГС“»
ООО «СЗ ПГС»
ООО «СЗ ПГС-1»
Владелец предприятия с двадцатилетней историей «Новые гидросистемы» Гизатулин Дмитрий Флюрович. Компания производит насосы для нефтепереработки, нефтедобычи, энергетики, металлургии, химической промышленности, а также для нужд ЖКХ. Продажи за 2023 год составили 1,3 млрд рублей.
ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ»
ООО «ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ООО «НГС-СЕРВИС»
Директор по стратегическому развитию холдинга Yarus group (ранее ГК «Краснокамский ЖБК») Чиркова Инна Борисовна. Партнер в семейном строительном бизнесе. За прошлый год заработала почти 167 млн рублей.
ООО «АГАТЭКС»
ООО «ЖБК — НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЖБК — ПРИКАМЬЕ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
ООО «НЕФТЕПРОМ»
ООО «СЗ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „МАЛКОВА 12“»
ООО «СП ГРУПП»
ООО «УК „ЯРУС“
ООО „ЯРУС ИНВЕСТ“»
ООО «ЯРУС КОНСТРАКШН»
ООО «ЯРУС ПРОЕКТ»
ООО «ЯРУС СТАНДАРТ»
С января 2019 года березниковская компания «Азоттех» входит в группу компаний «ЕВРОХИМ». Изначально предприятие создавалось на базе конкурирующего холдинга «УРАЛХИМ». Владелец четверти «Азоттеха» Тихонов Виталий Александрович за прошлый год обогатился на 141 млн рублей.
ООО «ФИНИСТ»
ООО «АЗОТТЕХ»
ООО «ПФЗ»
Мать экс-главы Перми Дёмкина Валентина Алексеевна владеет 24,83% в АО ПЗСП, одном из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае. Эта доля в 2023 году принесла ей 93 млн рублей чистой прибыли.
АО «ПЗСП»
Бенефициар компании «Нефтехимпром-ОПТ» Данилов Юрий Петрович заработал на торговле нефтепродуктами в 2023 году 93 млн рублей. Чистая прибыль оптовика превысила 4,8 млрд рублей.
ООО «НХП-ОПТ»
Бенефициар нефтедобывающей компании «УНК-Пермь» из Чайковского Гуляева Ольга Михайловна. Ее 50%-ная доля в предприятии стоит 1 млрд рублей. Чистая прибыль бизнеса составила 91 млн рублей за прошлый год.
ООО «УНК-ПЕРМЬ»
ООО «ТУЛЫМНЕФТЬ»
Тимирова Юлия Борисовна — владелец трети строительного холдинга «Ярус Групп». Выручка группы компаний в пересчете на ее долю составила 937 млн рублей, чистая прибыль — 166 млн рублей.
ООО «АГАТЭКС»
ООО «ЖБК — НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЖБК — ПРИКАМЬЕ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
ООО «НЕФТЕПРОМ»
ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ»
ООО «СЗ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „МАЛКОВА 12“»
ООО «УК „ЯРУС“»
ООО «ЯРУС ИНВЕСТ»
ООО «ЯРУС КОНСТРАКШН»
ООО «ЯРУС ПРОЕКТ»
ООО «ЯРУС СТАНДАРТ»
Коломеец Олег Викторович. В начале нулевых — топ-менеджер «Пермских моторов», сегодня — соучредитель компании Grow Dealer (ООО ПермРесурсСтрой), которая занимается производством и продажей товаров для прогрессивного растениеводства: фильтров для очистки воздуха, палаток для выращивания растений, удобрений и стимуляторов роста. Однако наибольшую выручку приносит компания «Упакс-Юнити», где бизнесмену принадлежит всего четверть доли. На одноразовой пищевой упаковке Олег Коломеец заработал за 2023 год 877 млн рублей.
ООО «ПЕРМРЕСУРССТРОЙ»
ООО «УПАКС — ЮНИТИ»
Заслуженный энергетик Леньков Роман Николаевич. Личный доход в том числе от продажи электроэнергии в прошлом году составил 122 млн рублей. Суммарная выручка всех компаний, в которых предприниматель имеет от 3,8% до 25%, составила 3,3 млрд рублей.
ООО «АМАЛЬТЕА-СЕРВИС»
ООО «ЕАСК»
ООО «ИСЦ»
ООО «ТИМСЕРВИС»
ООО «УМНЫЙ УЧЕТ»
ООО «ЭНЕРГОАКТИВ»
ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»
ЗАО «КЭС-МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА»
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