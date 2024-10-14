Периодическое издание
Сентябрь 2024 года

ТОП богатых
ПЕРМСКОГО КРАЯ 2024

Портал Properm.ru представляет новый рейтинг богатейших предпринимателей Пермского края. Мы посчитали размеры активов, находящиеся в руках у элиты региона, чистую прибыль и обороты их компаний за год по данным из открытых реестров. После этого ранжировали все экономические показатели, высчитали среднее значение и вывели итоговый рейтинг.

﻿Важно: мы не брали в расчет компании с госучастием и не объединяли активы членов семей либо записанные на родственников.

Кто они, представители первой десятки богатейших пермяков? Андрея Кузяева, завсегдатая списков Forbes, можно назвать одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Его личные активы исчисляются миллиардами рублей.

Далее идут пермские бизнесмены, представляющие аграрный сектор. Да, Прикамье — зона рискованного земледелия, но кто не рискует — тот не миллиардер. К слову, вступивший в 2020 году в политическую борьбу за губернаторское кресло Александр Репин в итоге только выиграл в финансах. За четыре года «публичного молчания» его личные активы выросли на 5 млрд рублей. Деньги действительно любят тишину.

Еще о влиянии политических процессов. Бизнес-партнеры Рифхат Ибрагимов и Владимир Плотников сократили свои активы и сменили лидирующие позиции в «золотой сотне» пермских предпринимателей на места в ее пятом десятке. Знающие люди говорят, что это только видимость, просто их активы сменили прописку и даже гражданство, но это не точно.

Еще о связи бизнеса и политики — экс-губернатор Олег Чиркунов и иные представители группы «ЭКС-лимитед» больше не присутствуют в топ-100. Бывший глава региона не ведет соцсети и не рассказывает о виноделии, а активы группы покупают «друзья» в Арабских Эмиратах.

Из нового: аномально разбогатевшие пермяки. Например, увеличившие до 7 миллиардов выручку группы «Кредо» братья Халыговы. Или строительный бизнес Натальи Краевой, получивший за прошлый год (без госконтрактов) доход 4,6 млрд рублей. Или внезапно оказавшийся в топ-40 богатейших пермяков бизнесмен Артем Болдырев, который инвестировал в обанкротившийся свинокомплекс в Майском. Или производительница пластиковой тары Елена Пономарева с выручкой 2,2 млрд рублей за прошлый год.

В целом, 2023 год стал прибыльным для пермских бизнесменов и промышленников. Что, впрочем, неудивительно для региона, разросшегося из небольшого завода, где исторически несколько веков отливали пушки для войска государева.

как считали:

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.

Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Топ богатых:

#01

Андрей Кузяев

Сумма активов, руб.
173 559 569 674
1
Сумма выручки, руб.
128 283 450 075
1
Чистая прибыль, руб.
23 320 588 246
1

Первый номер рейтинга богатых людей Прикамья — миллиардер из списка Forbes Кузяев Андрей Равельевич. Ему принадлежит телекоммуникационный холдинг «Эр-Телеком» (87,3%), «Нефтьсервисхолдинг» и еще около сотни аффилированных компаний, недвижимость в Москве и Перми. Если до деофшоризации бизнеса в 2021 году размер его состояния оценивался в 850 млн долларов, то к 2024 году уже называется сумма более миллиарда.

Головной офис «Эр-Телекома» расположен в Москве, но все стратегические активы Кузяева сосредоточены в Перми. До 2022 года ими управляла «Пермская финансово-промышленная группа», холдинговая компания которой PFIG была зарегистрирована на Кипре.

В сентябре 2022 года, пишет Forbes, PFIG была редомицилирована с Кипра в Россию и переименована в МКООО «Луч капитал». Судя по открытым данным, Кузяев сосредоточился на управлении бизнесом, связанным с IT и финансовым управлением. Он замкнул на себе активы, управляющие базами данных и программными продуктами. Сейчас все эти компании зарегистрированы в Перми.

Список компаний:

ООО «АВИУМ»
АО «АВАНТЕЛ»
АО «КОМКОР»
ООО «АПК „КРАСАВА“»
ООО «БИТ»
ООО «ВЕЩАТЕЛЬ»
ООО «ИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»
ООО «ЛОГИСТИК ПАРК»
ООО «ОБЛАКО»
ООО «ПАРМА — ТЕЛЕКОМ»
ООО «ПОРТАЛ»
ООО «Р2Р»
ООО «РИД ОЙЛ»
ООО «РУБИКОН»
ООО «СЕРВ-ПРО»
ООО «УРАЛАГРОИНВЕСТ»
ООО «ЭРЛЛЕКТА»
ООО «ЮНИКОРН»
ООО ФИРМА «ГРАН»
МКООО «ЛУЧ КАПИТАЛ»
ООО «ПФП-ГРУППА»
ООО «НСХ»
ООО «РИГИНТЕЛ»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО САНАТОРИЙ «ДЕМИДКОВО»
ООО «ДЕМИДКОВО ПРОЕКТ»
ООО «ДИДЖИТАЛ ИНН»
ООО «ДЮРЭЙ ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «МОРИОН ДИДЖИТАЛ»
ООО СЗ «МОСТ СИТИ ПРОЕКТ»
ООО «МС»
ООО «НГИ»
ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»
ООО «ОМСК ДИДЖИТАЛ»
ООО «ПАН СИТИ ГРУПП»
ООО УК «ПАРМА — МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА»
ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПИТЦ „ГЕОФИЗИКА“»
ООО «РИД ОЙЛ — ПЕРМЬ»
ООО «САРАТОВ ДИДЖИТАЛ»
ООО СЗ «СИТИ ПРОЕКТ»
ООО «СТАЙДА»
ООО «СФ „АДОНИС“»
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
ООО «УМА КЭПИТАЛ»
ООО «ФИРМА „ЛИТИС“»
ООО «ФЛЭК»
ООО «ЦТС»
АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»
МКАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»
ООО " НОВОТЕЛЕКОМ»
ООО «АЙХОУМ»
ООО «АПЕКС»
ООО «БИКС+»
ООО «ВЕСТКОЛЛ»
ООО «ДИАНЭТ.РУ»
ООО «ДОМОФОН УФА»
ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ — ЕКАТЕРИНБУРГ»
ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ — ИЖЕВСК»
ООО «ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ — ЦЕНТР»
ООО «ЗС-НН»
ООО «ИРИС»
ООО «КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ»
ООО «КОРПОРАЦИЯ „СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ М“»
ООО «КРОНИКС ПЛЮС»
ООО «ЛАРТЕХ ТЕЛЕКОМ»
ООО «ЛАРТЕХ»
ООО «ЛИНКС ХОЛДИНГ»
ООО «М-КОМ»
ООО «МЕТОС»
ООО «МИЛЕКОМ»
ООО «НПО „ТРАНСПОРТ“»
ООО «НТС»
АО «АКАДО Холдинг»
ООО «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ»
ООО «РЕСПАК»
ООО «РУМИ»
ООО «РУСФОН»
ООО «РУСФОНДОМ»
ООО «РЭЙ КАПИТАЛ»
ООО «СВЯЗЬ ВСД»
ООО «СВЯЗЬСЕРВИС»
ООО «СЕРВ-ПРО»
ООО «СИРИУС»
ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»
ООО «СПТ»
ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ»
ООО «ТЕЛЕКОМ ПАРТНЕР»
ООО «ТЕЛЕКОМ ЦЕНТР»
ООО «ТЕХНО»
ООО «ФАЙБЕРСВЯЗЬСТРОЙ»
ООО «ФЕРРОТЕК»
ООО «ЦИФРАЛ-СЕРВИС»
ООО «ЦКИВ»
ООО «ШАРКС ДЦ»
ООО «ЭР-1»
ООО «ЭР-ИКС»
ООО «ЭР-ТИМ»

#02

Александр Репин

Сумма активов, руб.
15 821 910 646
2
Сумма выручки, руб.
35 489 821 625
4
Чистая прибыль, руб.
2 485 524 972
4

После многолетнего опыта публичной политической жизни пермский миллиардер Репин Александр Анатольевич предпочитает информационную тишину, и даже о его волонтерской помощи ЛДНР не пишут в СМИ. В 2020 году собственник многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» заявлял, что полностью вышел из девелоперского бизнеса. Но после этого его состояние только выросло — размер активов по итогам 2023 года составил почти 16 млрд рублей, а их годовая выручка — 35 млрд рублей.

Половину состояния приносит Репину торговля автомобилями в Пермском крае и Челябинской области. На втором месте по прибыльности — торговля стройматериалами, затем идет аграрный бизнес «Русь». Чистая прибыль всех многочисленных компаний серебряного призера рейтинга — без малого 2,5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «1 СТРОЙЦЕНТР САТУРН-Р»
ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ САТУРН-Р»
ООО «АКАДЕМИЯ ИНСТРУМЕНТА»
ООО «АКЦЕНТ ЧЕЛ»
ООО «АЛМАЗ САТУРНА»
ООО «АЛМАЗ»
ООО «АРТ-ПРОЕКТ САТУРН-Р»
ООО «ВЕСНА»
ООО «ИСК „ЭЛЕКТИС“»
ООО «ЛЕНД РОВЕР ПЕРМЬ»
ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ „РУСЬ“»
ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ»
ООО «ПРЕМЬЕР»
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО САТУРН-Р»
ООО «РУСЬ»
ООО «САТУРН — Л»
ООО «САТУРН — ЛС»
ООО «САТУРН — НТ»
ООО «САТУРН — Р — АТЛАС»
ООО «САТУРН — Р — ДИОНА»
ООО «САТУРН — Р — ЕЛЕНА»
ООО «САТУРН — Р — КАЛИПСО»
ООО «САТУРН — Р — ПРОМЕТЕЙ»
ООО «САТУРН — Р — ТИТАН»
ООО «САТУРН-2»
ООО «САТУРН-ПРОМЕТЕЙ»
ООО «САТУРН-Р-АВТО»
ООО «САТУРН-Р-ТЕФИЯ»
ООО «САТУРН-Р»
ООО «САТУРН-РА1»
ООО «СЗ АРСЕНАЛ 13 САТУРН-Р»
ООО «СЗ АРСЕНАЛ 14 САТУРН-Р»
ООО «СЗ АРСЕНАЛ 15 САТУРН-Р»
ООО «СМУ № 1 САТУРН — Р»
ООО «СМУ № 2 САТУРН — Р»
ООО «СМУ № 3 САТУРН-Р»
ООО «СТРОЙАЛЬЯНС „МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ“»
ООО «ТЕЛЕЦ-АГРО»
ООО «ТЕЛЕЦ»
ООО «ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ САТУРН — Р»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ САТУРН — Р»

#03

Владимир Матыцын

Сумма активов, руб.
11 108 714 470
3
Сумма выручки, руб.
22 952 722 985
6
Чистая прибыль, руб.
2 581 128 120
3

Владелец многопрофильных бизнесов Матыцын Владимир Александрович не дает никаких интервью уже более двадцати лет. С пандемии коронавируса в 2020 году его основные активы в Прикамье, производящие средства для химзащиты, фактически стали товарами первой необходимости. В 2023 году он вышел из состава участников общества «Дав-Авто-Восток» (дилер Hyundai).

Миллиардные обороты показывает и агробизнес Матыцына. Речь о чернушинском молокозаводе «Маско». Интересно, что сыры и масло производства компании Владимира Матыцына более известны за пределами Пермского края, чем в регионе присутствия.

Список компаний:

ООО «ЗАКАМСК-СЕРВИС»
ООО «ИНВЕСТ-ПРОФИ»
ООО «ИНВЕСТСТРОЙМАРКЕТ»
ООО «КАРБОХИМ-ИНВЕСТ»
ООО «ЛОГИСТИК ПРО»
ООО «МАСКО»
ООО «МИКРОСИЛИКА»
ООО «НАДЕЖДИНСКОЕ»
ООО «НЕФТЕХИМСНАБ»
ООО «НЭК»
ООО «ОХАНСК-ОХОТА»
ООО «РОШАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ»
ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»
ООО «СОБИНТЕЛ»
ООО «СОРБЕНТ КАРБОН»
ООО «ТЭК»
ООО «УКЦ»
ООО «УРАЛ-ГРАНИТ»
ООО «УРАЛ-ТРАНС»
ООО «УРАЛПЛАСТИК»
ООО «УРАЛХИМСНАБ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ»
ООО «ФПГ-НЕФТЕХИМПРОМ»
ООО «ЭЛЕВАТОР»
ООО «ЭЛЕКОН ЛИЗИНГ»
ООО ТД «МИКРОСИЛИКА»

#04

Сергей Поздеев

Сумма активов, руб.
10 890 099 400
4
Сумма выручки, руб.
35 823 601 200
3
Чистая прибыль, руб.
2 122 261 000
5

Конкурент в сыроварении и владелец самых крупных молокозаводов в регионе Поздеев Сергей Владимирович за три года вдвое увеличил обороты компаний. Его Нытвенской и Юговской молкомбинаты поставляют сырную продукцию даже в самые «молочные» южные регионы страны.

В Перми же Поздеев и его компаньоны продолжают разгребать последствия налогового скандала, который привел не только к возврату в бюджет миллиарда рублей недоимки, но и возбуждению уголовного дела, где бизнесмен был одним из фигурантов.

Список компаний:

ООО «КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»
ООО «МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ»
ООО «МС»
ООО «ЮКМП»
ООО МАСЛОЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ»

#05

Александр Броварец

Сумма активов, руб.
3 630 759 650
14
Сумма выручки, руб.
63 782 122 750
2
Чистая прибыль, руб.
2 888 998 450
2

Главный аптекарь региона Броварец Александр Викторович втрое за три года приумножил свои пермские активы и вдвое — оборот компаний, объединенных сетями «Планета здоровья» и «Опека». Вполне предсказуемо на фоне не заканчивающейся пандемии и банкротства конкурентов из «Годовалов и компания».

Активный арбитражный спор с федеральным конкурентом Тамазом Манашеровым («Юнифарма» и «Росаптека») от лица изобретателя ручки от зубной щетки уже не кажется забавным недоразумением.

Вдвое выросли с ковидных времен и обороты ресторанного бизнеса Броварца, но два миллиона годовой выручки в сравнении с десятками миллиардов от аптек — капля в море.

Список компаний:

ООО «АПТЕКА 59»
ООО «АРКТИК»
ООО «КОРРЕКТ»
ООО «ВЕЛС»
ООО «ПОИСК»
ООО «АНЕТА»
ООО «ПАРК»
ООО «ТАКТ»
ООО «РЕОН»
ООО «ЛЕКСИ»
ООО «КРОН»
ООО «СПОТ»
ООО «ЮНИТИ»
ООО «РЕКА»
ООО «ФК „ОПЕКА“»
ООО «ТОГА»
ООО «ГРУППА ТЕЛЕНС»
ООО «ЛЕСК»
ООО «КАРСИЛС»
ООО «ДИОН»
ООО «АЗОН»
ООО «БЛИК»
ООО «ВИТЕКС»
ООО «ПОЛИФАРМ»
ООО «АСП»
ООО «ПЕТЕК»
ООО «ЛЕТО»
ООО «ФАЭЛИТ»
ООО «РОННА»
ООО «ГРУППА „ТОРРО“»
ООО «ХЭППИФУД»
ООО «ВИРАЖ»
ООО «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ»

#06

Халэф Гильфанов

Сумма активов, руб.
6 886 031 839
6
Сумма выручки, руб.
13 786 570 011
11
Чистая прибыль, руб.
1 670 237 801
6

Громкие споры вокруг пользы или вреда противогололедного реагента «Бионорд» канули в лету. А обороты компании УЗПМ, основным бенефициаром которого считается Гильфанов Халэф Мирдаханифович, выросли за последние годы в разы и превысили 13 миллиардов.

Еще год назад информационная повестка вокруг бизнеса Гильфанова оставалась напряженно-политизированной: госзакупки «Бионорда» растут, топ-менеджеры УЗПМ рвутся в политику, а экология страдает. Теперь же благостные новости о том, что дороги российских городов останутся без наледи, перемежаются с репортажами об участии команд «Бионорд» в спортивных соревнованиях.

Список компаний:

ООО «БАШХИМПРОМ»
ООО «ВИНТЕК»
ООО «КОРТЕС»
ООО «НИИ ЗТИ»
ООО «НПО „ПУТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
ООО «ТРАНССЕРВИС»
ООО «УЗПМ ГРУПП»
ООО «УЗПМ»
ООО «УРАЛЬСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ООО «ЭКСПРЕСС — ТРЕЙДИНГ»
ООО «ЮУМСК»
ООО ТД «УЗПМ»

#07

Андрей Бабиков

Сумма активов, руб.
6 172 568 881
7
Сумма выручки, руб.
10 514 912 089
12
Чистая прибыль, руб.
1 384 694 768
8

Активы и обороты УЗПМ растут как сугробы зимой, а с ними увеличиваются и личные активы партнера Халэфа Гильфанова — Бабикова Андрея Васильевича. Предприятия Бабикова в Башкирии на данный момент не так успешны, как противогололедный бизнес. Суммарная выручка компаний Андрея Бабикова в 2023 году перевалила за 10,5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «БАШХИМПРОМ»
ООО «НПО „ПУТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ“»
ООО «ТСУ-РУС»
ООО «УЗПМ ГРУПП»
ООО «УЗПМ»
ООО «УРАЛЬСКАЯ МРАМОРНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ООО «ФОРМУЛА ДОБЫЧИ»
ООО «ЭКСПРЕСС — ТРЕЙДИНГ»

#08

Светлана Пахомова

Сумма активов, руб.
3 375 277 360
16
Сумма выручки, руб.
14 260 309 940
10
Чистая прибыль, руб.
1 245 901 500
11

Самая богатая женщина Пермского края — Пахомова Светлана Константиновна, бизнес-партнер Владимира Матыцына. Ее личные активы в 2023 году составили 3,3 млрд рублей, а годовая прибыль превысила 1,2 млрд.

Кроме производства алюминия и пластикатов, торговли топливом и арендного бизнеса, Пахомова зарабатывает на обеспечении сотрудников «Сорбента» завтраками и обедами. Годовой оборот заводского комбината питания составляет 11 млн рублей. Также немалый доход миллиардерше приносит «Уральский кабельный центр» — крупный поставщик кабельно-проводниковой продукции.

Список компаний:

ООО «ЗАКАМСК-СЕРВИС»
ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ „СОРБЕНТ“»
ООО «НЕФТЕХИМ-ИНВЕСТ»
ООО «НЕФТЕХИМЭКСПОРТ»
ООО «НХП-СЕРВИС»
ООО «РТК»
ООО «ТД „САРАНСККАБЕЛЬ“»
ООО «УКЦ»
ООО «УРАЛ-ГАРАНТ»
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ»
ООО «ЭПРОМЕТ»

#09

Герасим Солощенко

Сумма активов, руб.
3 472 495 000
15
Сумма выручки, руб.
5 880 866 000
23
Чистая прибыль, руб.
 606 752 000
20

Компании «Уралоптинструмент», филиалы которой работают в Москве и Ростове, через три года стукнет тридцать лет. Все это время миллиардер нашего топ-10 Солощенко Герасим Петрович управляет торговой империей с дрелями и мотопилами.

А вот пафосный поселок «Жебревель» на Сылве больше не связан с одноименным рыболовным обществом, созданным группой бизнесменов и политиков, в которую входил и Солощенко. Что, впрочем, не мешает этой же компании прекрасно проводить свободное время здесь же за городом.

Список компаний:

ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ»

#10

Дмитрий Спешилов

Сумма активов, руб.
2 092 349 000
27
Сумма выручки, руб.
5 727 352 000
25
Чистая прибыль, руб.
1 530 321 000
7

В первой десятке топа самых богатых жителей Пермского края — дорожный строитель Спешилов Дмитрий Валентинович, совладелец полазненской компании «Дорвертстрой» и березниковской «Гидромеханизации». Второй компанией Спешилова руководит бывший глава поселка Яйва. Резкий рост доходов строительного бизнеса миллиардера Спешилова начался в 2021 году. До этого его имя не входило в региональные рейтинги богатых жителей Прикамья.

Список компаний:

ООО «ДОРВЕРТСТРОЙ»
ООО «ГРАВА»
ООО «ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»

#11

Игорь Ильинский

Сумма активов, руб.
1 587 390 159
42
Сумма выручки, руб.
6 330 304 012
20
Чистая прибыль, руб.
1 264 212 454
9

Генеральный директор и совладелец компании «Промойл», поставщика металлообрабатывающего оборудования промышленным гигантам по всей России, Ильинский Игорь Николаевич. За прошлый год «Промойл» увеличил выручку почти в три раза — с 3,6 млрд рублей до 10,6 млрд рублей. Чистая прибыль показала рост в шесть раз — с 337 млн до 2,1 млрд рублей.

Осенью 2023 года «Промойл» стал поставщиком оборудования для «Пермских насосов», получивших займ ФРП на развитие производства. В мае 2024 года компания попала под санкции США как крупный поставщик предприятий военно-промышленного комплекса России.

Список компаний:

ООО «АВЕР ТРАНС»
ООО «АГРУМ»
ООО «ПРОСТО СТАНКИ»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ-С»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ»
ООО «ТПФ „ПРОМОЙЛ“»
ООО «ХК „КОНСТАНТА“»
ООО «ПРОМОЙЛ»
ООО «СОЛЕКС»

#12

Татьяна Минибаева

Сумма активов, руб.
1 928 311 500
32
Сумма выручки, руб.
5 767 987 500
24
Чистая прибыль, руб.
845 670 000
16

Минибаева Татьяна Николаевна — вторая по размеру активов женщина-миллиардер из Прикамья. Она совладелица компании «Химпром» — поставщика полимеров для нефтяной промышленности — и одноименного торгового дома. Стоимость ее бизнеса составляет почти 2 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ХИМПРОМ»
ООО ТД «ХИМПРОМ»

#13

Константин Шубников

Сумма активов, руб.
1 587 253 297
43
Сумма выручки, руб.
6 329 751 161
21
Чистая прибыль, руб.
1 264 110 562
10

Партнер Игоря Ильинского по станкостроительному и промышленно-торговому бизнесу «Промойл» Шубников Константин Валерьевич владеет активами стоимостью более 1,5 млрд рублей. Кроме производства и продажи станков и инструментов группа компаний монтирует производственные линии под ключ.

Помимо этого, Ильинский и Шубников — бенефициары пригородного железнодорожного перевозчика «Авер-Транс». Ряд предприятий этих бизнес-партнеров в 2023–2024 годах покинули реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Список компаний:

ООО «АГРУМ»
ООО «ПРОСТО СТАНКИ»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ-С»
ООО «СТАНОВЛЕНИЕ»
ООО «ТПФ „ПРОМОЙЛ“»
ООО «ХК „КОНСТАНТА“»
ООО «ПРОМОЙЛ»
ООО «СОЛЕКС»

#14

Алексей Сурулев

Сумма активов, руб.
3 080 080 080
19
Сумма выручки, руб.
4 588 849 980
34
Чистая прибыль, руб.
407 577 060
28

Пермский булочник Сурулев Алексей Анатольевич владеет активами в продуктовом бизнесе стоимостью 3 млрд рублей. Капитализация его основного актива, компании «Покровский хлеб», выросла почти вдвое с 2021 года. Наибольшую прибыль Сурулеву приносит именно массовое производство. А пекарни «Бриош» дают этому пермскому миллиардеру стабильный, но далеко не миллиардный доход.

Список компаний:

АО «ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ»
ООО «БРИОШ»
ООО «ДАК»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ПЕРВЫЙ ХЛЕБ“»

#15

Виктор
Суетин

Сумма активов, руб.
3 689 641 453
13
Сумма выручки, руб.
2 247 525 856
58
Чистая прибыль, руб.
789 829 073
18

Не участвующий в региональной политике с 2011 года Суетин Виктор Петрович стал по итогам 2023 года самым богатым девелопером. Ему принадлежат компании группы «Стройпанелькомплект». В 2024 году у семьи Суетиных сменился партнер по управлению аэродромом «Луговское» неподалеку от Усть-Качки.

Также строительная компания была вовлечена в публичный конфликт, связанный со строительством исправцентра в Кировском районе Перми. КПРФ организовала пикеты против его появления рядом с жилым микрорайоном. История просуществовала в публичной повестке не более двух недель.

Список компаний:

ООО «НОВИС»
ООО «ТД „СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ“»
ООО «МОСТОТРЕСТ-2»
ООО «СЗ ФИНПРОЕКТ»
ООО «СЗ „ОРДИНСКИЙ“»
АО «СПК»
ООО «СЗ „ЛЕТНИЙ САД“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ 8“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-10“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-5“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-6“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-9“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 10“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 18“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 4“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ-11“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 14“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 3“»
ООО «СЗ „ЭКОПАРК“»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-2»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-4»

#16

Валерий Гараев

Сумма активов, руб.
3 952 019 289
11
Сумма выручки, руб.
3 109 522 469
49
Чистая прибыль, руб.
401 612 712
30

Гараев Валерий Назарович остается самым непубличным миллиардером региона и наращивает капитализацию своих компаний из года в год. Частные активы его строительной группы ПМД растут, самым прибыльным по итогам прошлого года стал специализированный застройщик «Премьер».

Курорт Усть-Качка на фоне сокращения направлений заграничного туризма также продолжает приносить доход семейному бизнесу Гараева. Выручка от лечения отдыхающих за прошлый год составила 1,4 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ»
ООО «АСТРЕЯ»
ООО «БЕРЕЗИТ»
ООО «ГАНИМЕД»
ООО «ГЕБА»
ООО «ГИГЕЯ»
ООО «ГОРОСКОП»
ООО «ИРЕНА»
ООО «ИСТОЧНИК»
ООО «КАЛЛИОПА»
ООО «ЛОТОС»
ООО «ЛЮТЕЦИЯ»
ООО «МЕЛЬПОМЕНА»
ООО «МЕТИДА»
ООО «ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ТД „АЙСБЕРГ“»
ООО «ФЕТИДА»
ООО «ФОКЕЯ»
ООО «ФОРТУНА»
ООО «ХОЛДИНГ ПМД»
ООО СЗ «АВАНГАРД»
ООО СЗ «АРТ СИТИ»
ООО СЗ «НОВЫЙ ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ОПТИМИСТ»
ООО СЗ «ПМД-ГОРОДСКИЕ ГОРКИ»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ 2»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ»
ООО СЗ «ПМД-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-УРБАНИСТИКА»
ООО СЗ «ПРЕМИУМ СИТИ»
ООО СЗ «ПРЕМЬЕР»
ООО СЗ «САДОВЫЙ»
ООО СЗ «СОЗИДАТЕЛЬ»
ООО СЗ «СТРОЙАКТИВ»
ООО СЗ «УРБАНИСТ»
ООО СЗ «ФУТУРИСТ»
ООО СЗ «ЭНТУЗИАСТ»
ООО УК «РАДУГА»
ООО УК «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

#17

Константин Меновщиков

Сумма активов, руб.
947 206 475
69
Сумма выручки, руб.
8 485 603 680
15
Чистая прибыль, руб.
1 175 773 775
12

Совладелец строительной группы «Кинетика», компаний «Соцпромстрой» и «ЖБК-Строй» Меновщиков Константин Владимирович впервые вошел в топ-100 богатейших людей Пермского края. Предприятия Меновщикова получили награду к 300-летию Перми за вклад в развитие города.

Широкую публичную известность (и прирост доходности) группа «Кинетика» получила как один из субподрядчиков строительства новой пермской инфекционной больницы. За прошлый год оборот компаний господина Меновщикова превысил 8,4 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «КИНЕТИКА-ПРО»
ООО «КИНЕТИКА»
ООО «СПС»
ООО СЗ «В10»
ООО СЗ «КИНЕТИКА»
ООО СЗ «К8»

#18

Евгений Дёмкин

Сумма активов, руб.
2 011 249 984
29
Сумма выручки, руб.
4 321 759 240
38
Чистая прибыль, руб.
404 095 790
29

Возглавивший в 2020 году семейный строительный бизнес ПЗСП Дёмкин Евгений Николаевич, по итогам 2023 года получил от компаний холдинга прибыль в 404 млн рублей. Именно столько приходится на его долю участия в предприятиях. Стоимость его активов — 2,5 млрд рублей.

В 2024 году в компанию с госслужбы вернулся брат миллиардера Алексей Демкин. Пока он не проявил намерений возглавить ПЗСП, а сообщал СМИ о желании заняться проектами автоматизации семейного предприятия.

Список компаний:

ООО «ЕВРАЗ ПЕРМЬ»
ООО «ИНТЕР-АКТИВ»
ООО «ПЗСП-КИШЕРТЬ»
ООО «ПНДК»
ООО «ППСП»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «СЗ „К-135“»
ООО «СЗ „ПЗСП ВЫШКА-2“»
ООО «СЗ „ПЗСП-ГРУПП“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 18“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „ПЗСП-ИЖЕВСК“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ АДМИРАЛА УШАКОВА, 15»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ВОДНИКИ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ГОРЬКОГО, 10»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ДОКУЧАЕВА, 23»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — АВТОЗАВОДСКАЯ, 5»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — БЕЛОЗЕРСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КАРПИНСКОГО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КОСЯКОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — МАГИСТРАЛЬНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — ТАНЦОРОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ, 6/4»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КОНДРАТОВО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КРОНШТАДТСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ТАГАНРОГСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 3»
ООО «СЭК»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЗСП»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
АО «ПЗСП»

#19

Алексей Филиппов

Сумма активов, руб.
1 832 429 177
37
Сумма выручки, руб.
4 205 185 617
42
Чистая прибыль, руб.
683 976 574
19

Филиппов Алексей Юрьевич — поставщик автоматизированных линий производителям спирта в Татарстане и Башкирии, а также собственник пермских компаний-производителей упаковки. Он впервые оказался в первой двадцатке богатейших людей Прикамья. Его активы по итогам 2023 года составили 1,8 млрд рублей.

Принадлежащая Филиппову компания «Меридиан» с 2005 года занимается автоматизацией участков производства, где продукт уже оказался в потребительской упаковке.

Список компаний:

ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ ФАБРИК»
ООО «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
ООО «ИНКАП»
ООО «МЕРИДИАН ВИЖН»
ООО «МЕРИДИАН ГЛОБАЛ»
ООО «МЕРИДИАН ИНЖИНИРИНГ»
ООО «МЕРИДИАН САППОРТ»
ООО «МЕРИДИАН»
ООО «НОРД ПАК»
ООО «ЭС ЭН СИ МЕДИКАЛ»

#20

Сергей Макаренко

Сумма активов, руб.
1 968 359 280
30
Сумма выручки, руб.
2 458 818 630
57
Чистая прибыль, руб.
958 604 670
14

Учредитель Fort Telecom, разработчика и производителя систем для ЭРА ГЛОНАСС, Сергей Леонидович Макаренко получил по итогам 2023 года 2,4 млрд рублей выручки от продажи программных продуктов. Ранее почетный связист региона был номинирован на Строгановскую премию за эффективное руководство компанией.

Макаренко владеет контрольным пакетом акций компании, производящей оборудование для сетей IP-видеонаблюдения под брендом TFortis. Это один из самых популярных брендов на рынках безопасности в России и ряде стран Европы и СНГ в своем сегменте.

Список компаний:

ООО «ФОРТ-ТЕЛЕКОМ»

#21

Юрий
Старцев

Сумма активов, руб.
2 509 733 727
22
Сумма выручки, руб.
4 243 555 132
40
Чистая прибыль, руб.
355 248 402
41

Пермская компания «Нью Граунд» планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию 25-этажный многофункциональный центр со смотровой площадкой в центре Тюмени. Строить нежилую высотку компания начала летом 2024 года. Это уже не первый проект, который бенефициар компании, миллиардер Старцев Юрий Германович, реализует на юге Западной Сибири.

А вот в Перми в конце 2023 года власти расторгли с компанией «Нью Граунд» контракт на проектирование путепровода. Общество было единственным участником аукциона по этому проекту. Компания Старцева отказалась от выполнения работ.

Список компаний:

ООО «НЬЮ ГРАУНД»
АО «НЬЮ ГРАУНД»
ООО «РЕГИОН-ПОДРЯД»
ООО «АЛМАЙНИНГ»
ООО НПФ «КРОНА- РОСС»
АО «КАРЬЕР»

#22

Кирилл Кордон

Сумма активов, руб.
749 827 000
78
Сумма выручки, руб.
14 285 274 000
9
Чистая прибыль, руб.
582 220 000
21

Торговля и обслуживание большегрузов оказались более прибыльным в 2023 году занятием, чем продажа легковых автомобилей. Бенефициар компании «ЕвроТрак» Кордон Кирилл Андреевич заработал на этом бизнесе более полумиллиарда.

«ЕвроТрак» поставляет новую грузовую технику европейского производства и коммерческую технику с пробегом. На территории центра расположена одна из крупнейших в Пермском крае ремонтных зон. С 2023 года компания занялась и легковыми автомобилями.

Список компаний:

ООО «ЛИВЕРПУЛЬ»
ООО «АТЛАНТИК ВЭЙ»

#23

Рустам Насыров

Сумма активов, руб.
1 967 301 000
31
Сумма выручки, руб.
4 747 853 000
30
Чистая прибыль, руб.
312 581 500
49

Компания «АГРОПРОФ», российский дилер сельскохозяйственной и строительной техники, принесла своему владельцу в 2023 году 4,7 млрд рублей выручки. Ее единственный бенефициар — Насыров Рустам Рашидович.

В начале 2023 года Насыров стал публично известен благодаря реставрации исторического здания «Лабазы» у набережной. Здесь разместился головной офис предприятия, ведущего торговлю техникой в регионах Урала и Поволжья. Для свободного от сельхозмашин времени у Насырова есть туристическое агентство «Планета-тур», которое, впрочем, денег не приносит.

Список компаний:

ООО «АГРОПРОФ»
ООО «ПЛАНЕТА-ТУР»
ООО «РОБУСТ»

#24

Наталья Краевая

Сумма активов, руб.
971 785 100
65
Сумма выручки, руб.
4 645 281 900
31
Чистая прибыль, руб.
823 953 500
17

Компания «Строй-Комплекс» получила известность в 2020 году, став субподрядчиком в микрорайоне Любимов в Березниках. Она заменила затянувших сроки сдачи жилья застройщиков. Единственный учредитель предприятия — Краевая Наталья Васильевна. Выручка ее компании по итогам прошлого года составила 4,6 млрд рублей.

До 2022 года Краевая была единственным бенефициаром компании «Пермархпроект», также одного из подрядчиков КРПК в Любимове. По неофициальным данным, Наталья Краевая имеет родственные связи с экс-чиновником пермской мэрии Алексеем Скрипкиным. Сейчас он возглавляет компанию «Ива-Девелопмент».

Список компаний:

ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС»
ООО «ЭЛЕКТРОПЛЮС»

#25

Олег
Бычков

Сумма активов, руб.
1 390 422 600
46
Сумма выручки, руб.
3 660 919 200
44
Чистая прибыль, руб.
448 531 200
25

Поставщик Газпрома и Роснефти, добрянское НПО «Эталон», за 2023 год в пять раз увеличил чистую прибыль по отношению к 2022 году — она составила 448 млн рублей. Предприятие разрабатывает и производит технологическое оборудование для нефтегазовой и энергетической отрасли. Активы основного бенефициара НПО, Бычкова Олега Аркадьевича, составили 1,4 млрд рублей, ему в компании принадлежит 90% уставного капитала.

Список компаний:

ООО «НПО „ЭТАЛОН“»

#26

Евгений Мокроносов

Сумма активов, руб.
1 639 548 996
41
Сумма выручки, руб.
4 419 878 789
35
Чистая прибыль, руб.
359 475 201
40

В постсоветский период Мокроносов Евгений Дмитриевич входил в совет директоров «Мотовилихинских заводов». С 2021 года капитализация его собственных предприятий выросла почти вдвое. Чистый доход от принадлежащей ему «Пермской компании нефтяного
машиностроения» за прошлый год превысил 370 млн рублей, а выручка — 3,6 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ГЕОПЛАСТ ТЕЛЕКОМ»
ООО «ГЕОПЛАСТ-ПКНМ»
ООО «НМЗ»
ООО «ПКНМ-УРАЛ»
ООО «ПКНМ»
ООО «РЦО СТ»

#27

Александр Колчанов

Сумма активов, руб.
1 669 647 145
40
Сумма выручки, руб.
2 954 313 521
51
Чистая прибыль, руб.
418 496 682
26

Заработать миллиарды можно и на торговле очками и оптическим оборудованием. Чем и занимается бенефициар «Люксоптики» и «Суксунского оптико-механического завода» Колчанов Александр Валерьевич. Доля в выручке от продажи приборов для зорких глаз за 2023 год у Колчанова составила 1,7 млрд рублей.

Список компаний:

ОАО «СОМЗ»
ООО «АВК»
ООО «ЛЮКСОПТИКА»
ООО «СОМЗ АБСОЛЮТ»

#28

Владимир Юрков

Сумма активов, руб.
1 104 063 000
55
Сумма выручки, руб.
2 482 451 000
56
Чистая прибыль, руб.
952 489 000
15

Выручка поставщика оборудования для нефтегазовой промышленности «ЭРИС КИП» из Чайковского в десятки регионов России за последние два года выросла вдвое — до 2,5 млрд рублей. Сам лауреат Строгановской премии по итогам 2023 года владеет активами стоимостью 1,1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ЭРИС КИП»
ООО «ЭРИС»

#29

Лариса Кислицына

Сумма активов, руб.
446 432 000
110
Сумма выручки, руб.
25 420 961 000
5
Чистая прибыль, руб.
1 077 248 000
13

Кислицына Лариса Петровна, партнер по бизнесу крупнейшего фармдилера страны Александра Броварца, управляет 13 юрлицами аптечной сети «Планеты здоровья». Оборот этих компаний за 2023 год превысил 25 млрд рублей, а их стоимость — 446 млн рублей.

Список компаний:

ООО «АЛЬФА»
ООО «ВОСТОК»
ООО «ЗДРАВНИК»
ООО «КОСМОС»
ООО «МАРТА»
ООО «НЕОФАРМ ТВЕРЬ»
ООО «НЫТВА-ФАРМ»
ООО «ОЛИМП»
ООО «ПАРУС»
ООО «ПЛАН»
ООО «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
ООО «РЕТ»
ООО «РЕЦЕПТ ПЛЮС»

#30

Олег Рашевский

Сумма активов, руб.
2 226 480 800
25
Сумма выручки, руб.
3 169 547 800
48
Чистая прибыль, руб.
279 277 800
55

Бенефициар корпорации «Спецзащита» (управляющей компании предприятий из «Зелинский групп») Рашевский Олег Геннадьевич на продаже промышленной химии заработал за прошлый год 282 млн рублей. Годовой оборот четырех предприятий Рашевского, включая крупнейшее ООО «Полимер», превысил 2,2 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ПОЛИМЕР»
ООО «БЕТОПЛАСТ»
ООО «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП»
ООО «КОРПОРАЦИЯ „СПЕЦЗАЩИТА“»

#31

Жанна Кривощекова

Сумма активов, руб.
1 357 788 725
47
Сумма выручки, руб.
8 759 785 025
14
Чистая прибыль, руб.
217 786 850
71

Быть стекольщиком, а точнее владельцем крупного поставщика стеклопакетов и комплектующих для окон, в наше время массовой застройки выгодно. Бенефициар завода «Астралит» Кривощекова Жанна Юрьевна получила в прошлом году чистую прибыль 218 млн рублей, годовой оборот ее доли в промпредприятиях превысил 8,7 млрд рублей. Доход семье Кривощековых приносит также ООО «Центр верных решений» с основным видом деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Список компаний:

ООО «А-СТЕКЛО»
ООО «АМЕГА»
ООО «АСТРАЛИТ ФС»
ООО «АСТРАЛИТ»
ООО «МОП»
ООО «ОННИ»
ООО «ТАКТ-ТАЙМ»
ООО «ЦЕНТР ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ»

#32

Андрей
Тунев

Сумма активов, руб.
1 568 854 040
44
Сумма выручки, руб.
4 626 840 840
32
Чистая прибыль, руб.
268 225 840
59

После 2022 года Тунев Андрей Васильевич фактически создал на базе «Лысьвенского завода эмалированной посуды» семейный холдинг. Сейчас «Лысьвенским заводом металлических изделий» руководит его сын Алексей Тунев. Промышленная группа «Линрог» — это тоже Туневы. Годовой оборот группы компаний превысил 4,6 млрд рублей и принес Андрею Туневу за прошлый год 268 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ЛЗБТ»
ООО «ЛИМЗ»
ООО «ЛЗМИ»
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА „ЛИНРОГ“»
ООО «ЛЗСФ»
ООО «ЛИНРОГ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ЕДИНОРОГ МАРКЕТ»
АО «ЛЗЭП»
ООО САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЗОРЬКА»
ООО «КАРУСЕЛЬ»

#33

Ильхам Халыгов

Сумма активов, руб.
1 019 391 000
59
Сумма выручки, руб.
3 107 958 500
50
Чистая прибыль, руб.
364 067 000
37

Регионального дистрибьютера «Балтики» и совладельца гипермаркета «Столица» в Перми называют человеком из ближайшего окружения главы Прикамья. За 2023 год группа компаний «Кредо», которой управляют три брата, принесла более 3 млрд рублей выручки. Халыгов Ильхам Аллахверди Оглы в ГК «Кредо» владеет активами на сумму 1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «КРЕДО»
ООО «КРЕДО-ЭНЕРГО»
ООО «КРЕДО-ИНВЕСТ»
ООО «КРЕДО-СТРОЙ»
ООО «КРЕДО-ПАК»
ООО «КРЕДО-ПЛАСТ»

#34

Артем Болдырев

Сумма активов, руб.
1 324 473 000
51
Сумма выручки, руб.
3 611 799 100
45
Чистая прибыль, руб.
311 832 550
50

Покупатель активов «Пермского свинокомплекса» Болдырев Артем Викторович впервые вошел в топ-100 богатейших людей Прикамья. Ранее он владел фабрикой «Пермодежда», но вышел из мира моды. Сегодня основной доход миллионеру приносит торговля вторичным металлом, производство реагентов для нефтегазодобывающей промышленности и мясопереработка — в 2022 году Артем Болдырев стал новым инвестором обанкротившегося свинокомплекса в поселке Майском.

Список компаний:

ООО «АБСОЛЮТ — ИНВЕСТ»
ООО «МАЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ООО «МЕТОПТТОРГ»
ООО «ТД „МАЙСКИЙ“»
ООО «ФАКТОР ПЛЮС»
ООО «ЭРА-КРОСС НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЭРА-КРОСС ЭНЕРГИЯ»
ООО «ПОЛИПРОМ»
АО «ПОЛИЭКС»

#35

Виктор Белебезьев

Сумма активов, руб.
994 010 700
63
Сумма выручки, руб.
10 185 214 400
13
Чистая прибыль, руб.
221 791 450
70

Торговля российским легковым автопромом в наши дни дело менее рискованное, чем продажа новых импортных иномарок. Хотя во всем есть свои плюсы и минусы. Так или иначе, бенефициар нескольких компаний-дилеров автомобилей LADA Виктор Андреевич Белебезьев заработал в 2023 году более 10 млрд рублей. Его автосалоны работают в Перми, Волгограде, Москве, Екатеринбурге и других крупных городах.

Список компаний:

ООО «АМК ВОЛГОГРАД»
ООО «БТМК»
ООО «ВАЛЬВ ТЕК ГРУП»
ООО «ВВЦ»
ООО «ГОРИЗОНТ»
ООО «ГРАФЕН»
ООО «ДФМ»
ООО «ИНКОМСЕРВИС-М»
ООО «ОДАС»

#36

Ирина Суетина

Сумма активов, руб.
1 810 195 139
38
Сумма выручки, руб.
1 267 344 971
83
Чистая прибыль, руб.
386 776 364
31

Строительство и продажа недвижимости в новостройках — это то, чем с успехом вот уже несколько десятилетий занимается Суетина Ирина Петровна. Она на паях с мужем владеет компанией-застройщиком «Стройпанелькомплект» и связанными с ней юрлицами. Личные активы Суетиной стоят 1,8 млрд рублей. В них входит и инвестиция «для души» — аэродром «Луговское».

Список компаний:

ООО «АЭРОДРОМ ЛУГОВСКОЕ»
АО «СПК»
ООО «СЗ „ЛЕТНИЙ САД“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ 8“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-10“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-5“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-6“»
ООО «СЗ „МЕДОВЫЙ-9“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 10“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 18“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 4“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ-11“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 14“»
ООО «СЗ „МОТОВИЛИХИНСКИЙ 3“»
ООО «СЗ „ЭКОПАРК“»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-2»
ООО «СЗ МЕДОВЫЙ-4»

#37

Алексей Треногин

Сумма активов, руб.
2 153 862 000
26
Сумма выручки, руб.
1 203 070 000
88
Чистая прибыль, руб.
349 037 000
44

Бенефициар чернушинскго «Стройпромкомплекта» Треногин Алексей Александрович с 2020 года не участвует в местных политических баталиях и развивает свой бизнес. Он подрядчик нефтедобывающих предприятий, в том числе ЛУКОЙЛа. За 2023 год выручка предприятия превысила 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 349 млн.

Список компаний:

ООО «СПК»

#38

Евгений Овчаров

Сумма активов, руб.
1 012 713 698
61
Сумма выручки, руб.
1 752 301 662
71
Чистая прибыль, руб.
372 160 738
35

Бывший замгендиректора обанкротившегося IT-холдинга PROGNOZ создал собственную интеллектуальную империю. Теперь Овчаров Евгений Борисович управляет PARMA Technologies Group с офисами в Перми и Москве. Группа IT-компаний занимается разработкой программного обеспечения для государственных и коммерческих структур. Ее оборот за 2023 год превысил 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 372 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ИНТЕЛЛЕКТА»
ООО «ПАРМА ТГ»
ООО «КАМА ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «АЙТИ ПАРМА»
ООО «СМАРТИУС»

#39

Яна Шеломенцева

Сумма активов, руб.
740 259 696
80
Сумма выручки, руб.
2 188 989 921
59
Чистая прибыль, руб.
375 733 448
33

Неявный партнер Халэфа Гильфанова, бенефициар Рошальского химического завода и компании «Профлинг», совладелец АО «Полиэкс» Шеломенцева Яна Владимировна. Предприятия занимаются выпуском реагентов, противообледенительных жидкостей для самолетов, бытовой химии и т. п. До 2020 года управляла ООО «Уралресурс» — рестораном «Экспедиция».

Список компаний:

ООО «РОХИЗА»
ООО ТД «НГТ»
ООО «ЗМСИПТ»
ООО УК «ТОС»
ООО «ДАБЛ Ю ТИ ДЖИ»
ООО «РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ООО «ПРОФЛИНГ»
ООО «ЭКОПОРТ „ВОСКРЕСЕНСК“»
АО «ПОЛИЭКС»
ООО «ПОЛИПРОМ»
ООО «ФАКТОР ПЛЮС»

#40

Леонид Лютин

Сумма активов, руб.
824 301 000
74
Сумма выручки, руб.
1 555 223 000
73
Чистая прибыль, руб.
411 351 000
27

Бизнесмен из Кондратово Лютин Леонид Леонидович владеет двумя компаниями по производству и ремонту нефтегазового оборудования. Бывшее «ОЙЛТУЛЗ РЕГИОН СЕРВИС», а теперь компания «ОРС» и компания «Современные сервисные технологии» имеют годовой оборот в 1,5 млрд рублей и приносят 411 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ОРС»
ООО «ССТ»

#41

Сергей
Трубин

Сумма активов, руб.
2 428 389 470
24
Сумма выручки, руб.
16 405 400 980
8
Чистая прибыль, руб.
87 318 280
142

Владелец торгового дома «Лион» и одноименной сети алкомаркетов. Его доля в обороте компаний за прошлый год превышает 16 млрд рублей. Предприниматель получил 87 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «АЛКО-ТРЕЙД»
ООО «ГАЛАКТИКА»
ООО «ДИОНИС-ТРЕЙД»
ООО «ЛИОН-КАПИТАЛ»
ООО «ЛИОН-ТРЕЙД»
ООО «МИРАЛКО-ОПТ»
ООО «НИКА-ТРЕЙД»
ООО «НИКА»
ООО «СТАНДАРТ»
ООО «ТД ЛИОН»
ООО «УРАЛ-ТРЕЙД»

#42

Владимир Макаренко

Сумма активов, руб.
964 882 000
66
Сумма выручки, руб.
1 205 303 250
87
Чистая прибыль, руб.
469 904 250
23

Макаренко Владимир Сергеевич — совладелец производителя программного обеспечения для «ЭРА ГЛОНАСС» компании FORT TELECOM, сын основного бенефициара (№ 20 в рейтинге). Его доля в семейном бизнесе составляет 25%.

Список компаний:

ООО «ФОРТ-ТЕЛЕКОМ»

#43

Виктор Митрошенко

Сумма активов, руб.
797 556 200
76
Сумма выручки, руб.
5 343 669 800
27
Чистая прибыль, руб.
205 234 400
74

Совладелец пермского завода профнастила «КВИН» Митрошенко Виктор Иванович впервые участвует в рейтинге богатейших пермяков. Его доля в компании составляет 70%, а стоимость активов — 797 млн рублей.

Список компаний:

ООО «НИКОМ-МЕТАЛЛ»
ООО «КВИН»

#44

Виктор Назаров

Сумма активов, руб.
1 348 453 000
48
Сумма выручки, руб.
2 840 621 000
52
Чистая прибыль, руб.
200 256 000
77

Единоличный владелец завода «Синергия» в Чермозе Назаров Виктор Иванович в 2023 году получил 200 млн рублей чистой прибыли. Проектирование и изготовление плунжерных насосов высокого давления для нефтяной промышленности принесло выручку в 2,8 млрд рублей. Это на треть больше, чем в досанкционный период.

Список компаний:

ООО «ЗАВОД „СИНЕРГИЯ“»

#45

Валентина Полшкова

Сумма активов, руб.
999 318 540
62
Сумма выручки, руб.
4 267 562 380
39
Чистая прибыль, руб.
191 003 870
81

Бенефициар трех компаний, имеющих прямое отношение к дорожному строительству, Полшкова Валентина Михайловна получает доход и с оптовой торговли нефтепродуктами. Ее торговый дом «НефтеТехСнаб» и строительная компания «Химспецстрой», а также лизинговая компания «Универсалкомплект» принесла ей 191 млн рублей чистой прибыли за 2023 год.

Список компаний:

ООО «ТД „НЕФТЕТЕХСНАБ“»
ООО «УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКТ»
ООО «СК „ХИМСПЕЦСТРОЙ“»

#46

Вугар Халыгов

Сумма активов, руб.
746 133 500
79
Сумма выручки, руб.
3 210 273 650
47
Чистая прибыль, руб.
269 889 700
57

Халыгов Вугар Аллахверди Оглы — участник семейной группы компаний «Кредо». Его доля в бизнесе варьируется от 35% до 100%. У братьев Халыговых такое кредо, что юрлица с одним директором и названием могут работать в Перми и в Москве. Как, например ООО «Кредо-Пласт».

Список компаний:

ООО «ПИВНОЙ МАСТЕР»
ООО «КРЕДО-ПЛАСТ»
ООО «КРЕДО-СТРОЙ»
ООО «КРЕДО-ПАК»

#47

Андрей Царегородцев

Сумма активов, руб.
711 180 904
83
Сумма выручки, руб.
2 103 147 179
62
Чистая прибыль, руб.
360 939 803
39

Еще одно новое лицо в противогололедном бизнесе — Царегородцев Андрей Геннадьевич. Он, как и Яна Шеломенцева, имеют доли в АО «Полиэкс», которое показывает самую большую выручку. Она специализируется в области химических технологий и реагентов для нефтедобычи.

Список компаний:

ООО «АДИАЛ»
ООО «РОХИЗА»
ООО ТД «НГТ»
ООО «ЗМСИПТ»
ООО УК «ТОС»
ООО «ДАБЛ Ю ТИ ДЖИ»
ООО «РОШАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ООО «ПРОФЛИНГ»
ООО «ЭКОПОРТ „ВОСКРЕСЕНСК“»
АО «ПОЛИЭКС»
ООО «ПОЛИПРОМ»
ООО «ФАКТОР ПЛЮС»

#48

Яков
Алексеев

Сумма активов, руб.
600 804 300
90
Сумма выручки, руб.
2 148 604 000
61
Чистая прибыль, руб.
370 435 300
36

Дорожный строитель из Березников Алексеев Яков Владимирович впервые вошел в топ богатейших людей Прикамья. Выручка его предприятий «Уралстройсервис» и «Полезные ископаемые» за прошлый год составила 2,1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «УРАЛСТРОЙСЕРВИС»
ООО «ПИ»

#49

Рифхат Ибрагимов

Сумма активов, руб.
2 033 015 571
28
Сумма выручки, руб.
834 000 045
121
Чистая прибыль, руб.
361 309 789
38

Непубличный авторитетный бизнесмен Ибрагимов Рифхат Юнусович, о котором в Прикамье знают практически все. В последнее время несколько ослабил интерес к родному региону. Частные активы Ибрагимова составляют 2 млрд рублей. А вот выручка от его долей в пермском бизнесе в сравнении с доковидными временами упала в разы и составила в 2023 году 834 млн рублей.

Список компаний:

ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“
ООО „А-БИЗНЕС“»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «НИИУМС»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»

#50

Татьяна Шинкевич

Сумма активов, руб.
1 136 688 129
52
Сумма выручки, руб.
1 915 162 758
67
Чистая прибыль, руб.
233 683 387
69

Владелица трети АО «КАМТЭКС-Химпром», правопреемника Пермского химического завода. На этой доле Шинкевич Татьяна Дмитриевна заработала 233 млн рублей чистой прибыли. Супруг Татьяны Шинкевич, Владислав Шинкевич, покинул совет директоров компании еще в 2017 году. Интересно, что летом 2024 года появилась новость о потенциальной продаже компании «Росхиму» и предпродажном ее аудите.

Список компаний:

ООО «НТК»
ООО «РЕМИКОН»
АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
ООО «НЭК»
ООО «ИМКОМ-ИНВЕСТ»

#51

Вадим Караваев

Сумма активов, руб.
577 270 000
93
Сумма выручки, руб.
2 767 521 000
54
Чистая прибыль, руб.
350 294 000
43

Караваев Вадим Иванович — совладелец компании «Полихимгрупп». Предприятие с 2013 года разрабатывает, производит и поставляет химические реагенты и технологические решения для нефтегазового сектора. Компания располагает тремя производственными площадками в Пермском крае, Московской и Брянской области. Сегодня география поставок охватывает Россию, страны СНГ, страны Ближнего Востока.

Список компаний:

ООО «НПП „ПОЛИХИМ“»
ООО «ПОЛИХИМГРУПП»
ООО «ГК „ЛИК“»

#52

Марат Нуриахметов

Сумма активов, руб.
421 508 678
117
Сумма выручки, руб.
2 784 341 585
53
Чистая прибыль, руб.
455 359 945
24

Миллионер из Лысьвы Нуриахметов Марат Шамсиахметович — совладелец производственной компании «Ремэлектропромнефть». Завод производит погружное оборудование для добычи нефти. Также бизнесмену принадлежит половина «Пермского завода синтетических масел». Суммарная выручка компаний за 2023 год составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 455 млн рублей.

Список компаний:

ООО «РЭПН»
ООО ПК «РЭПН»
ООО «ПЗСМ»

#53

Юрий Борисовец

Сумма активов, руб.
2 574 140 937
24
Сумма выручки, руб.
615 883 232
152
Чистая прибыль, руб.
505 009 863
22

Борисовец Юрий Львович — совладелец группы компаний «Риал», в которую входит несколько десятков юридических лиц, и по совместительству депутат Заксобрания Пермского края. Основной доход в 2023 году он получал от строительства и сделок с недвижимостью. В сентябре стало известно, что ГК «Риал» ликвидирует одну из своих строительных компаний, ООО «Строймеханизация», которая за прошлый год заработала 115 млн рублей чистой прибыли. А летом она избавилась от компании «Карго», управляющей березниковским химкомбинатом «Сода-Хлорат» в Прикамье.

Список компаний:

ООО «АВСТРОМ»
ООО «БТС ТРАСТ»
ООО «ВРП ОСЕНЦЫ»
ООО «ГОРХИМ»
ООО «ГРИН ДАК БИР»
ООО «ГРИН ДАК»
ООО «ИУК „РИАЛ“»
ООО «МЕГАСТРОЙПРОЕКТ»
ООО «ОХОТХОЗЯЙСТВО „БЕЛЯЕВСКОЕ“»
ООО «ПГС»
ООО «ПЕРМХЛЕБ»
ООО «РЕЙЛВЭЙ»
ООО «СК „АВСТРОМ“»
ООО «СОКОЛ»
ООО «СОХО-ПАРК»
ООО «СЗ „АВСТРОМ-СТРОЙ“»
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО «ТРАСТИНКОМ-ГРУПП»
ООО «ФЕВРАЛЬ»
ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»
ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „КОЛИЗЕЙ“»
ООО «МЕГАПОЛИС-Р»
ООО «УК „РИАЛ“»
ООО «ФРАНСКУ»

#54

Николай Дёмкин

Сумма активов, руб.
1 088 601 633
57
Сумма выручки, руб.
2 029 141 653
63
Чистая прибыль, руб.
204 731 671
75

Основатель семейного бизнеса, 74-летний Дёмкин Николай Иванович, почти десять лет как отошел от политической жизни региона. За последние годы также снизились доходы бизнесмена, хотя они и остаются довольно внушительными. Оборот его компаний-застройщиков за прошлый год составил 2 млрд рублей, чистая прибыль — 205 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ПЗСП-КИШЕРТЬ»
ООО «СЗ „К-135“»
ООО «СЗ „ПЗСП ВЫШКА-2“»
ООО «СЗ „ПЗСП-ГРУПП“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 18“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ „ПЗСП-ИЖЕВСК“»
ООО «СПЕЦСТРОЙ АДМИРАЛА УШАКОВА, 15»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ВОДНИКИ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ГОРЬКОГО, 10»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ДОКУЧАЕВА, 23»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — АВТОЗАВОДСКАЯ, 5»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — БЕЛОЗЕРСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КАРПИНСКОГО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — КОСЯКОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — МАГИСТРАЛЬНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП — ТАНЦОРОВА»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ, 6/4»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КОНДРАТОВО»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-КРОНШТАДТСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП-ТАГАНРОГСКАЯ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ПЗСП»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26»
ООО «СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 3»
ООО «ТЕРМИНАЛ»
ООО «ТЭК»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
АО «ПЗСП»

#55

Игорь
Иванов

Сумма активов, руб.
3 133 108 556
18
Сумма выручки, руб.
1 320 059 787
80
Чистая прибыль, руб.
162 855 490
97

Иванов Игорь Андреевич — бенефициар ООО «Роспласт». Эта компания до второго квартала 2024 года владела 20% акций «КАМТЭКС-Химпром». Летом появилась информация о переговорах по продаже «КАМТЭКСа» холдингу «Росхим». Сумму сделки с совладельцами «Камтэкс-Химпрома» источники оценивают примерно в 5 млрд рублей.

Список компаний:

АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
АО «ПЕРМСКИЕ ПОЛИЭФИРЫ»
ООО «ВИМС-ТРЕЙД»
ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ»
ООО «ОХОТХОЗЯЙСТВО „БЕЛЯЕВСКОЕ“»
ООО «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ»
ООО «РИТМ»
ООО «РОСТПЛАСТ»
ООО «СК-207»
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖИЛИЩНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ЭБИСУ»
ООО ТП «ДИАЛОГ»

#56

Арцвик Гарслян

Сумма активов, руб.
1 498 269 299
45
Сумма выручки, руб.
4 223 565 098
41
Чистая прибыль, руб.
130 111 094
109

Гарслян Арцвик Степановна, супруга депутата Заксобрания и экс-директора «Метафракса» Армена Гарсляна, вошла в топ-100 богатейших людей Прикамья впервые. Директор ресторана «Наири» и владелица контрольного пакета акций Пермского мукомольного завода извлекла из всех активов семьи прибыль в 130 млн рублей.

Список компаний:

ООО «УК „ЦЕНТР“»
ООО «ПАРТНЕР»
ООО «БИЗНЕС-ТУН»
ООО «САР ИНВЕСТ»
ООО «РУФФ»
АО «ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ООО «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

#57

Олег Стародубцев

Сумма активов, руб.
3 314 281 382
17
Сумма выручки, руб.
651 391 735
149
Чистая прибыль, руб.
373 546 420
34

Стародубцев Олег Александрович — партнер Валерия Гараева по строительному бизнесу. Предприниматели владеют скандальным пермским застройщиком ПМД. Наибольшую выручку компаньонам приносит застройщик «Премьер» — 467 млн рублей за 2023 год. Жилье в новом центре Перми оказалось привлекательным для покупателей.

Список компаний:

ООО «ХОЛДИНГ ПМД»
ООО СЗ «АВАНГАРД»
ООО СЗ «АРТ СИТИ»
ООО СЗ «КАРПИНСКИЙ»
ООО СЗ «МОЛОТ»
ООО СЗ «НОВЫЙ ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ОПТИМИСТ»
ООО СЗ «ПМД-ГОРОДСКИЕ ГОРКИ»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ 2»
ООО СЗ «ПМД-ЕРАНИЧИ»
ООО СЗ «ПМД-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-ПАРКОВЫЙ»
ООО СЗ «ПМД-УРБАНИСТИКА»
ООО СЗ «ПРЕМИУМ СИТИ»
ООО СЗ «ПРЕМЬЕР»
ООО СЗ «САДОВЫЙ»
ООО СЗ «СОЗИДАТЕЛЬ»
ООО СЗ «СТРОЙАКТИВ»
ООО СЗ «ТЕХНОКРАТ»
ООО СЗ «УРБАНИСТ»
ООО СЗ «ФУТУРИСТ»
ООО СЗ «ЭНТУЗИАСТ»
ООО УК «РАДУГА»
ООО УК «ТВОЙ ГОРОД»

#58

Владимир Паньков

Сумма активов, руб.
1 104 704 825
54
Сумма выручки, руб.
1 607 467 331
72
Чистая прибыль, руб.
200 817 844
76

Владелец фирмы «Сокол» по производству буровой техники Паньков Владимир Николаевич заработал в прошлом году более 200 млн чистой прибыли. Интересно, что именно в Прикамье сложилась наибольшая конкуренция на этом рынке. Три крупнейшие пермские компании в данном сегменте — ВНИИБТ, «Радиус-Сервис» и ПФ «Сокол» занимают более 70% российского рынка.

Список компаний:

ООО «ТЛК СОКОЛ»
ООО «СОКОЛ РЕСУРС»
ООО «ПФ СОКОЛ»
ООО «ТД СОКОЛ»
ООО «СПЕЦТЕХМАШ»
ООО «СОКОЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

#59

Игорь
Леушин

Сумма активов, руб.
639 791 750
86
Сумма выручки, руб.
1 922 662 500
66
Чистая прибыль, руб.
281 305 750
53

Заместитель генерального директора и совладелец пермской компании «Химпром» Леушин Игорь Леонидович за прошлый год выручил на разработке и производстве реактивов для нефтегазовой промышленности 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль единственного бизнес-актива предпринимателя составила 281 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ХИМПРОМ»

#60

Станислав Березовский

Сумма активов, руб.
938 139 000
70
Сумма выручки, руб.
1 125 898 000
92
Чистая прибыль, руб.
327 915 000
45

Владелец компании «Медика Продакт» Березовский Станислав Владимирович получил в прошлом году прибыль в 327 млн рублей. Его компания — основной поставщик медицинской техники и расходников в Пермскую краевую больницу.

Список компаний:

ООО «МЕДИКА ПРОДАКТ»

#61

Елена Пономарева

Сумма активов, руб.
514 266 390
102
Сумма выручки, руб.
2 151 269 010
60
Чистая прибыль, руб.
280 724 400
54

Производство разнообразной пластиковой тары может приносить миллиарды. Именно это своим примером показывает участница топ-100 пермских предпринимателей Пономарева Елена Владимировна. Оборот ее компании ПЗПИ с уставным капиталом в 10 тысяч рублей за прошлый год принес 2,2 млрд рублей. Чистая прибыль завода за последний год выросла в пять раз.

Список компаний:

ООО «ПЗПИ»

#62

Владимир Шарыгин

Сумма активов, руб.
1 878 641 072
35
Сумма выручки, руб.
754 479 259
137
Чистая прибыль, руб.
315 464 422
46

Шарыгин Владимир Валерьевич — партнер и друг главного баскетбольного менеджера России Сергея Кущенко. Он же — совладелец «Камкабеля». Получил по итогам 2023 года 315 млн чистой прибыли от своих активов.

Список компаний:

ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“»
ООО «А-БИЗНЕС»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»

#63

Сергей Кущенко

Сумма активов, руб.
1 879 053 477
33
Сумма выручки, руб.
754 154 570
139
Чистая прибыль, руб.
315 442 006
47

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко присутствует в родном регионе по принципу «О, спорт, ты мир» и находит подход к каждому главе региона. В 2023 году был одним из негласных идеологов 300-летия Перми. Стоимость пермских активов главного баскетбольного менеджера страны сократилась за последние три года в полтора раза и составляет 1,8 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“»
ООО «А-БИЗНЕС»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»

#64

Владимир Плотников

Сумма активов, руб.
1 878 677 852
34
Сумма выручки, руб.
754 280 889
138
Чистая прибыль, руб.
315 395 122
48

Авторитетный бизнесмен и депутат Плотников Владимир Иванович, как, впрочем, и его партнеры Рифкат Ибрагимов, Сергей Кущенко и другие, с 2020 года стал почти не публичным. Официально сократился и размер его активов в регионе. Не уверены, что реальное состояние Плотникова уменьшилось, как и его влияние на политэкономические процессы в регионе. Об этом, например, говорит присвоение ему звания почетного гражданина Перми.

Список компаний:

ООО «„АВТОИНВЕСТ-М“»
ООО «А-БИЗНЕС»
ООО «АМАК»
ООО «ЖУРНАЛ „КАБЕЛИ И ПРОВОДА“»
ООО «КАБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ»
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ООО «КОМПАНИЯ ГРЕЙТ»
ООО «ЛС»
ООО «МАГАЗИН „ДИАМАНТ“»
ООО «НЕВА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ПРАКТИК-А»
ООО «СКАЙС»
ООО «ЭЛЬФ»

#65

Илгар Халыгов

Сумма активов, руб.
624 448 500
88
Сумма выручки, руб.
1 780 411 850
70
Чистая прибыль, руб.
248 182 300
62

Наибольший оборот (как и прибыль) братьям Халыговым приносит торговля пивом. Халыгов Илгар Аллахверди Оглы — бенефициар компании «Пивной дом». За прошлый год оптовая продажа пенного принесла в пересчете на его долю 1,8 млрд рублей выручки и 174 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ПИВНОЙ ДОМ»
ООО «КРЕДО-СТРОЙ»
ООО «КРЕДО-ПАК»

#66

Юрий Андоскин

Сумма активов, руб.
572 683 395
95
Сумма выручки, руб.
1 523 515 606
74
Чистая прибыль, руб.
285 039 340
52

Еще один новичок топ-100 богатейших людей Прикамья — Андоскин Юрий Владимирович, сын покойного основателя «Радиус-сервис». Его компании занимаются разработкой и изготовлением гидравлических забойных двигателей для бурения скважин. В 2015 году пермский завод был продан транснациональной компании Schlumberger. В 2023 году предприятия группы «Титан» получили льготный займ ФРП на развитие производства.

Список компаний:

ООО «А + А»
ООО «ПЗТО ТИТАН»
ООО «ТИТАН МЕНЕДЖМЕНТ»
ООО «ДАТА»
ООО «ХРОМ ТИТАН»
ООО «ЗПУ»

#67

Александр Редекоп

Сумма активов, руб.
950 285 500
67
Сумма выручки, руб.
1 841 712 500
68
Чистая прибыль, руб.
170 330 500
92

На площадке ВЭФ в 2024 году российский разработчик отечественного электромобиля «Атом», и промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» (ПСС) подписали соглашение о сотрудничестве. Пермский производитель зарядных станций для электромобилей, корпорация ПСС, сегодня лидер российского рынка в своем сегменте. Ее бенефициар Редекоп Александр Гарольдович за 2023 год получил прибыль 170 млн рублей при выручке 1,8 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ»
ООО «ПСС „ЭКСПОРТ“»
ООО «ПСС ВЕБ ТРЕЙД»
ООО «МИРА»
ООО ЭК «РАДУГА»
ООО «ПСС „ИНЖИНИРИНГ“»
ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ АНОДЪ»
АО «ППМТС ПЕРМСНАБСБЫТ»

#68

Евгений Федотов

Сумма активов, руб.
950 285 500
68
Сумма выручки, руб.
1 841 712 500
69
Чистая прибыль, руб.
170 330 500
93

Равноправный партнер Редекопа по бизнесу — Федотов Евгений Александрович. На производстве электрозаправок для российских регионов и стран СНГ заработал также 170 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ»
ООО «ПСС „ЭКСПОРТ“»
ООО «ПСС ВЕБ ТРЕЙД»
ООО «МИРА»
ООО ЭК «РАДУГА»
ООО «ПСС „ИНЖИНИРИНГ“»
ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ АНОДЪ»
АО «ППМТС ПЕРМСНАБСБЫТ»

#69

Иван Колчанов

Сумма активов, руб.
815 046 955
75
Сумма выручки, руб.
1 423 289 461
78
Чистая прибыль, руб.
198 553 192
78

Сооснователь пермской «Люксоптики» Колчанов Иван Александрович. Производство и продажа оптических приборов принесла ему годовой доход в 198 млн рублей при выручке 1,4 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «СУКСУНСЕРВИС»
ООО «АГРОЦЕНТР»
ОАО «СОМЗ»
ООО «ЛЮКСОПТИКА»

#70

Леонид Панченко

Сумма активов, руб.
529 104 310
97
Сумма выручки, руб.
1 491 997 359
75
Чистая прибыль, руб.
243 397 326
64

Бенефициар ООО «Уралподшипник-Пермь» в 2023 году обогатился на 243 млн рублей. Производитель подшипников в прошлом году построил логистические ангары возле аэропорта Бахаревка. Проект был признан приоритетным для развития региона.

Список компаний:

ООО «БАЛКАНЫ»
ООО «ДОРОГИ ПАРМЫ»
ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ»
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СК „БАРБАРИС“»
ООО «ТЕХСНАБ»
ООО «УНИВЕКС — ПГ»
ООО «УРАЛПОДШИПНИК-ПЕРМЬ»
ООО «УРАЛПОДШИПНИК-ПЕРМЬ»

#71

Александр Бойченко

Сумма активов, руб.
1 339 893 808
49
Сумма выручки, руб.
6 705 033 562
18
Чистая прибыль, руб.
49 111 243
169

Депутат Заксобрания, руководитель приемной «Единой России» в регионе и успешный бизнесмен. Бойченко Александр Юрьевич передал в доверительное управление свою долю в управлении крупнейшим производителем картона в регионе, группой ПЦБК. Обороты ООО «Уралбумага» за прошлый год превысили 14 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АКВАРЕЛЬ»
ООО «ГОФРА-ТРЕЙД»
ООО «ГЭК»
ООО «КРАФТ ЛАЙН»
ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН»
ООО «ПЦБК»
ООО «СИПРОМ»
ООО «УРАЛБУМАГА»
ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
ООО ДК «БУМАЖНИК»

#72

Ирина
Турова

Сумма активов, руб.
422 310 000
114
Сумма выручки, руб.
6 098 899 000
22
Чистая прибыль, руб.
153 071 000
102

Бенефициар нескольких компаний, связанных, с одной стороны, общим руководителем с группой ЗУМК, а с другой — с новыми собственниками производителя картона ЦБК «Кама». Турова Ирина Владимировна получила в 2023 году чистую прибыль в размере 153 млн рублей. Оборот ее компаний, торгующих гофротарой и бумагой, превысил 6 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ФИНИНВЕСТ»
ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
АО «МОНОЛИТ»
ООО «БУМХИМИНВЕСТ»

#73

Михаил Шимко

Сумма активов, руб.
2 828 797 540
20
Сумма выручки, руб.
908 794 880
115
Чистая прибыль, руб.
147 989 502
104

Совладелец «КАМТЭКС-Химпрома» и «Ростпласта» Шимко Михаил Иванович владел на конец 2023 года активами в пермских предприятиях стоимостью 3,1 млрд рублей. Не публичен. Но известно, что любит спорт, а особенно единоборства.

Список компаний:

АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
АО «ПЕРМСКИЕ ПОЛИЭФИРЫ»
ООО «АНГЕЛ»
ООО «ВИМС-ТРЕЙД»
ООО «РИТМ»
ООО «РОСТПЛАСТ»
ООО ПКФ «ВИКТОР»
ООО ПКФ «ЗАРЯ»

#74

Олег Долженков

Сумма активов, руб.
528 275 300
98
Сумма выручки, руб.
5 450 086 600
26
Чистая прибыль, руб.
116 428 550
116

Торговля грузовым и не только автотранспортом, участие в параллельном импорте и импортозамещении приносит в наше время отличный доход. Долженков Олег Витальевич, партнер по бизнесу Виктора Белебезьева, получил в 2023 году 116 млн чистой прибыли при выручке 5,5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АМК ВОЛГОГРАД»
ООО «БТМК»
ООО «ВВЦ»
ООО «ГРАФЕН»
ООО «ДФМ»
ООО «ИНКОМСЕРВИС-М»
ООО «ОДАС-СЕРВИС»
ООО «ОДАС»

#75

Алексей Прозоров

Сумма активов, руб.
422 234 400
115
Сумма выручки, руб.
1 251 769 800
84
Чистая прибыль, руб.
354 827 800
42

Прозоров Алексей Витальевич — бизнес-партнер Олега Бычкова (№ 25 в рейтинге), совладелец НПО «Эталон» из Добрянки. Компания-поставщик технологического оборудования для Газпрома и Роснефти и предприятие по изготовлению электронной аппаратуры принесли ему 355 млн чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ТД „ЭТАЛОН“»
ООО «ЭСТЕК-КОНТРАКТ»
ООО «НПО „ЭТАЛОН“»

#76

Олег
Биянов

Сумма активов, руб.
385 211 000
124
Сумма выручки, руб.
2 593 774 000
55
Чистая прибыль, руб.
237 340 000
68

Биянов Олег Валерьевич — владелец крупного грузоперевозчика, компании «Энергоком» с корнями на юге Пермского края. В 2021 году предприятие поглотило ООО «Уралтрансстрой». Бизнесмен выстраивает свой бизнес в том числе в партнерстве с компаниями нефтяной промышленности.

Список компаний:

ООО «ТК „ПАРТНЕР“»
ООО «ЭНЕРГОКОМ»

#77

Оксана Шагалова

Сумма активов, руб.
1 106 909 820
53
Сумма выручки, руб.
780 121 600
129
Чистая прибыль, руб.
242 063 320
66

Шагалова Оксана Валерьевна — партнер по автобизнесу и «Зелински Групп» Владимира Матыцына. В прошлом году из выручки в размере 780 млн рублей извлекла прибыль в 242 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ»
ООО «ИМПУЛЬС»
ООО «УКЦ»
ООО «ПЛАСТОЙЛ»

#78

Наталья Трубина

Сумма активов, руб.
1 768 232 530
39
Сумма выручки, руб.
7 149 143 020
16
Чистая прибыль, руб.
23 774 720
200

Легальная и лицензированная торговля алкогольными напитками даже на фоне санкций и ухода европейских поставщиков приносит немалые прибыли. Совладелица торговой сети «Лион» Трубина Наталья Александровна за прошлый год добилась оборота своего бизнеса в 7,1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «ОЛИМП-ТРЕЙД»
ООО «ЛИОН-ИНВЕСТ»
ООО «ТАНДЕМ»
ООО «ЛИОН»
ООО «ГАЛАКТИКА»
ООО «ЛИОН-КАПИТАЛ»

#79

Леонид Крепак

Сумма активов, руб.
2 447 119 175
23
Сумма выручки, руб.
409 693 715
175
Чистая прибыль, руб.
268 581 051
58

Обладатель ордена «За заслуги в строительстве», управляющий и владелец группы строительных компаний «Мегаполис» Крепак Леонид Шолымович. Соучредитель «Пермтуриста». Один из партнеров таинственного миллиардера Валерия Гараева.

Список компаний:

ООО «ПЕРМТУРИСТ»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
ООО СЗ «АГРУС»
ООО СЗ «АРКАДА»
ООО СЗ «КЕЛШ»
ООО СЗ «ПЗТИ»
ООО СЗ «ПКИ»
ООО СЗ «СИТИСТРОЙ»
ООО СЗ «СТМ»

#80

Олег
Исаев

Сумма активов, руб.
594 369 300
91
Сумма выручки, руб.
976 195 109
101
Чистая прибыль, руб.
240 292 401
67

Обладатель почти 60% компании «Силур» Исаев Олег Юрьевич руководит предприятием уже 10 лет. Оно берет свое начало в 1991 году, когда группа молодых ученых на базе Нытвенского металлургического завода создала компанию, специализирующуюся на порошковой металлургии. Сегодня это крупный поставщик уплотнительных материалов из терморасширенного графита.

Список компаний:

ООО «СИЛУР»
ООО «СИЛУР-СЕРВИС»
ООО «СИЛСЕНС»

#81

Елена
Яшина

Сумма активов, руб.
590 429 901
92
Сумма выручки, руб.
962 171 664
103
Чистая прибыль, руб.
242 374 723
65

Дочь бывшего вице-губернатора Пермской области Яшина Елена Николаевна впервые вошла в топ богатейших предпринимателей региона. В отличии от отца не публична, занимается инвестициями в недвижимость, хорошим вином, ароматным кофе и рыбными деликатесами. Выручка ее компаний в прошлом году лишь немного не дотянула до миллиарда рублей.

Список компаний:

ООО «ВАЙН ЭКСПЕРТ»
ООО «ГЛАВРЫБА»
ООО «ГОРОДСКОЙ ОПЕРАТОР»
ООО «ИНВЕСТФАРМ»
ООО «КН „АСТРА“»
ООО «ЛАЭТ»
ООО «НПО „ИННОТЭК“»
ООО «ПЕРМГАЛАНТЕРЕЯ»
ООО «ПМЦ»
ООО «РАНТЬЕ»
ООО «САВВА»
ООО «СЛОУФУД»
ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ПЕРМЬ»
ООО «ТРИО БИЗНЕС-КОНСАЛТ»
ООО «ФАРМИНВЕСТ»
ООО «ФИАЛТЕК»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОФЕЙНЯ»
ООО «ЯРИЛО»
АО «СЗ „ПЕРМГЛАВСНАБ“»
ООО «ИК „МЕХАНИКА“»
ООО «КНГМ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ»
ООО «СЗ ПГС-1»
ООО «СЗ ПГС»
ООО «ТД „ПГС“»

#82

Александр Нейфельд

Сумма активов, руб.
574 213 568
94
Сумма выручки, руб.
919 565 012
113
Чистая прибыль, руб.
254 809 995
61

Нейфельд Александр Альбертович — основной владелец IT-компании «Предприятие В-1336». Предприятие — крупный поставщик систем контроля в нефтяной промышленности. Его выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «МАНУФАКТУРА»
ООО «ИВЭ ЛАБС»
АО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»

#83

Ярослав Тузов

Сумма активов, руб.
291 835 300
142
Сумма выручки, руб.
1 969 842 450
64
Чистая прибыль, руб.
245 085 100
63

Тузов Ярослав Игоревич — генеральный директор ООО «Инкор» и один из его бенефициаров. Поставка и наладка станков промышленным компаниям, в том числе с учетом санкций, принесла ему в прошлом году прибыль в размере 245 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ПКФ „ИНКОР“»
ООО «ИНКОР»
ООО «ИКСВЕЛД»
ООО «СТАРК»

#84

Самвел Киракосян

Сумма активов, руб.
1 337 413 968
50
Сумма выручки, руб.
888 601 736
117
Чистая прибыль, руб.
133 064 184
108

Один из самых известных молочников региона, владелец агропредприятия «Заря Путино» Киракосян Самвел Вазгенович. В 2023 году номинировался на «Строгановскую премию». Выручка превысила 888 млн рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей.

Список компаний:

ООО АП «ЗАРЯ ПУТИНО»
ООО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»
ООО «АГРОФИРМА МИЧУРИНА»

#85

Петр
Бельков

Сумма активов, руб.
618 080 524
89
Сумма выручки, руб.
904 066 516
116
Чистая прибыль, руб.
213 607 176
72

Птицевод, почетный гражданин Чайковского района Бельков Петр Степанович. Владелец птицефабрики «Чайковская», оказавшейся летом 2023 года местом многочисленных проверок надзорных органов. Выручка предприятия составила почти 1,9 млрд рублей.

Список компаний:

АО «ПФ ЧАЙКОВСКАЯ»

#86

Тимофей Попов

Сумма активов, руб.
231 052 000
156
Сумма выручки, руб.
1 356 600 000
79
Чистая прибыль, руб.
293 480 000
51

В 2021 году Попов Тимофей Фаритович стал единственным владельцем транспортной корпорации «АСГ». До этого его компаньоном был бывший банкир, совладелец Краснокамского завода металлосеток Дмитрий Пищальников. Грузовые перевозки и логистика дают Попову оборот 1,3 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АСГ-БИЗНЕС»
ООО «АСГ ИНДАСТРИ РУС»
ООО «ГАЙДЕО ТЕХНОЛОДЖИ»

#87

Денис Давыдов

Сумма активов, руб.
468 665 000
108
Сумма выручки, руб.
1 083 473 500
94
Чистая прибыль, руб.
175 703 000
87

Давыдов Денис Владимирович — владелец половины предприятия, которое, как утверждается на его официальном сайте, считается одним из крупнейших поставщиком подшипниковой продукции в России. Выручка компании «Импортсервис» за 2023 год превысила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 350 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ИМПОРТСЕРВИС»
ООО «ИМПОРТСЕРВИС»

#88

Татьяна Сыроватская

Сумма активов, руб.
458 869 000
109
Сумма выручки, руб.
1 083 473 500
95
Чистая прибыль, руб.
175 222 000
88

Сыроватская Татьяна Викторовна — соратник Дениса Давыдова по поставкам подшипников для химической, металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности. В ООО «Импортсервис» получила за прошлый год те же 90 млн чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «ИМПОРТСЕРВИС»

#89

Артем Разумков

Сумма активов, руб.
305 290 926
138
Сумма выручки, руб.
993 626 727
96
Чистая прибыль, руб.
265 553 523
60

Создатель программного обеспечения для систем видеонаблюдения Macroscop Разумков Артем Владимирович — один из немногих сохранившихся в списке миллионеров от IT-бизнеса в Перми. Его компания «Макроскоп Трейд» за 2023 год увеличила выручку в полтора раза, до 706 млн рублей.

Список компаний:

ООО «МАКРОСКОП ТРЕЙД»
ООО «САТЕЛЛИТ»

#90

Виктор Чирков

Сумма активов, руб.
504 850 444
103
Сумма выручки, руб.
965 771 454
102
Чистая прибыль, руб.
171 463 626
91

Чирков Виктор Борисович — совладелец строительного холдинга полного цикла в Пермском крае «Ярус групп». В него входит проектное бюро, строительная компания, завод ЖБК и компания-девелопер. С участием компаний холдинга построено более 2 млн квадратов жилых, общественных, производственных площадей, отмечается на официальном сайте «Ярус групп». Строительный бизнес принес Виктору Чиркову 171 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

ООО «АГАТЭКС»
ООО «ГАЛЕРЕЯ-АВТО»
ООО «ЖБК — НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЖБК — ПРИКАМЬЕ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
ООО «НЕФТЕПРОМ»
ООО «СЗ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „МАЛКОВА 12“»
ООО «УК „ЯРУС“»
ООО «ЯРУС ИНВЕСТ»
ООО «ЯРУС КОНСТРАКШН»
ООО «ЯРУС ПРОЕКТ»
ООО «ЯРУС СТАНДАРТ»

#91

Владимир Занин

Сумма активов, руб.
521 701 193
99
Сумма выручки, руб.
792 780 217
125
Чистая прибыль, руб.
207 777 504
73

Занин Владимир Петрович — гендиректор и бенефициар «Пермглавснаба», одного из крупнейших многопрофильных холдингов Пермского края. В 2024 году стал совладельцем Краснокамского завода «Нефтегормаш» и инжиниринговой компании «Механика». Выручка компаний холдинга превысила 3,5 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «СЗ „ОФИСНЫЙ ЦЕНТР“»
ООО «КЗ „НЕФТЕГОРМАШ“»
ООО «РАНТЬЕ»
ООО «САВВА»
АО «СЗ ПЕРМГЛАВСНАБ»
ООО «ИК „МЕХАНИКА“»
ООО «КНГМ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ»
ООО «ТД „ПГС“»
ООО «СЗ ПГС»
ООО «СЗ ПГС-1»

#92

Дмитрий Гизатулин

Сумма активов, руб.
208 029 000
166
Сумма выручки, руб.
1 318 755 000
81
Чистая прибыль, руб.
274 612 000
56

Владелец предприятия с двадцатилетней историей «Новые гидросистемы» Гизатулин Дмитрий Флюрович. Компания производит насосы для нефтепереработки, нефтедобычи, энергетики, металлургии, химической промышленности, а также для нужд ЖКХ. Продажи за 2023 год составили 1,3 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ»
ООО «ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ООО «НГС-СЕРВИС»

#93

Инна
Чиркова

Сумма активов, руб.
490 400 481
106
Сумма выручки, руб.
937 287 573
107
Чистая прибыль, руб.
166 517 787
94

Директор по стратегическому развитию холдинга Yarus group (ранее ГК «Краснокамский ЖБК») Чиркова Инна Борисовна. Партнер в семейном строительном бизнесе. За прошлый год заработала почти 167 млн рублей.

Список компаний:

ООО «АГАТЭКС»
ООО «ЖБК — НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЖБК — ПРИКАМЬЕ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
ООО «НЕФТЕПРОМ»
ООО «СЗ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „МАЛКОВА 12“»
ООО «СП ГРУПП»
ООО «УК „ЯРУС“
ООО „ЯРУС ИНВЕСТ“»
ООО «ЯРУС КОНСТРАКШН»
ООО «ЯРУС ПРОЕКТ»
ООО «ЯРУС СТАНДАРТ»

#94

Виталий Тихонов

Сумма активов, руб.
392 382 250
120
Сумма выручки, руб.
1 305 818 750
82
Чистая прибыль, руб.
140 907 250
106

С января 2019 года березниковская компания «Азоттех» входит в группу компаний «ЕВРОХИМ». Изначально предприятие создавалось на базе конкурирующего холдинга «УРАЛХИМ». Владелец четверти «Азоттеха» Тихонов Виталий Александрович за прошлый год обогатился на 141 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ФИНИСТ»
ООО «АЗОТТЕХ»
ООО «ПФЗ»

#95

Валентина Дёмкина

Сумма активов, руб.
880 470 310
73
Сумма выручки, руб.
948 578 752
105
Чистая прибыль, руб.
93 072 772
130

Мать экс-главы Перми Дёмкина Валентина Алексеевна владеет 24,83% в АО ПЗСП, одном из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае. Эта доля в 2023 году принесла ей 93 млн рублей чистой прибыли.

Список компаний:

АО «ПЗСП»

#96

Юрий Данилов

Сумма активов, руб.
270 526 000
149
Сумма выручки, руб.
4 889 483 000
28
Чистая прибыль, руб.
92 921 000
131

Бенефициар компании «Нефтехимпром-ОПТ» Данилов Юрий Петрович заработал на торговле нефтепродуктами в 2023 году 93 млн рублей. Чистая прибыль оптовика превысила 4,8 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «НХП-ОПТ»

#97

Ольга
Гуляева

Сумма активов, руб.
1 021 376 500
58
Сумма выручки, руб.
886 269 500
118
Чистая прибыль, руб.
91 042 500
133

Бенефициар нефтедобывающей компании «УНК-Пермь» из Чайковского Гуляева Ольга Михайловна. Ее 50%-ная доля в предприятии стоит 1 млрд рублей. Чистая прибыль бизнеса составила 91 млн рублей за прошлый год.

Список компаний:

ООО «УНК-ПЕРМЬ»
ООО «ТУЛЫМНЕФТЬ»

#98

Юлия Тимирова

Сумма активов, руб.
490 394 478
107
Сумма выручки, руб.
937 287 573
108
Чистая прибыль, руб.
166 517 787
95

Тимирова Юлия Борисовна — владелец трети строительного холдинга «Ярус Групп». Выручка группы компаний в пересчете на ее долю составила 937 млн рублей, чистая прибыль — 166 млн рублей.

Список компаний:

ООО «АГАТЭКС»
ООО «ЖБК — НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ЖБК — ПРИКАМЬЕ»
ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК»
ООО «НЕФТЕПРОМ»
ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ»
ООО «СЗ „БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „ГАГАРИНА 72“»
ООО «СЗ „МАЛКОВА 12“»
ООО «УК „ЯРУС“»
ООО «ЯРУС ИНВЕСТ»
ООО «ЯРУС КОНСТРАКШН»
ООО «ЯРУС ПРОЕКТ»
ООО «ЯРУС СТАНДАРТ»

#99

Олег Коломеец

Сумма активов, руб.
517 113 926
101
Сумма выручки, руб.
930 023 050
111
Чистая прибыль, руб.
158 670 414
99

Коломеец Олег Викторович. В начале нулевых — топ-менеджер «Пермских моторов», сегодня — соучредитель компании Grow Dealer (ООО ПермРесурсСтрой), которая занимается производством и продажей товаров для прогрессивного растениеводства: фильтров для очистки воздуха, палаток для выращивания растений, удобрений и стимуляторов роста. Однако наибольшую выручку приносит компания «Упакс-Юнити», где бизнесмену принадлежит всего четверть доли. На одноразовой пищевой упаковке Олег Коломеец заработал за 2023 год 877 млн рублей.

Список компаний:

ООО «ПЕРМРЕСУРССТРОЙ»
ООО «УПАКС — ЮНИТИ»

#100

Роман Леньков

Сумма активов, руб.
252 335 031
152
Сумма выручки, руб.
3 359 355 132
46
Чистая прибыль, руб.
 122 520 694
114

Заслуженный энергетик Леньков Роман Николаевич. Личный доход в том числе от продажи электроэнергии в прошлом году составил 122 млн рублей. Суммарная выручка всех компаний, в которых предприниматель имеет от 3,8% до 25%, составила 3,3 млрд рублей.

Список компаний:

ООО «АМАЛЬТЕА-СЕРВИС»
ООО «ЕАСК»
ООО «ИСЦ»
ООО «ТИМСЕРВИС»
ООО «УМНЫЙ УЧЕТ»
ООО «ЭНЕРГОАКТИВ»
ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»
ЗАО «КЭС-МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА»

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