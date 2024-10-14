Портал Properm.ru представляет новый рейтинг богатейших предпринимателей Пермского края. Мы посчитали размеры активов, находящиеся в руках у элиты региона, чистую прибыль и обороты их компаний за год по данным из открытых реестров. После этого ранжировали все экономические показатели, высчитали среднее значение и вывели итоговый рейтинг.



﻿Важно: мы не брали в расчет компании с госучастием и не объединяли активы членов семей либо записанные на родственников.



Кто они, представители первой десятки богатейших пермяков? Андрея Кузяева, завсегдатая списков Forbes, можно назвать одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Его личные активы исчисляются миллиардами рублей.



Далее идут пермские бизнесмены, представляющие аграрный сектор. Да, Прикамье — зона рискованного земледелия, но кто не рискует — тот не миллиардер. К слову, вступивший в 2020 году в политическую борьбу за губернаторское кресло Александр Репин в итоге только выиграл в финансах. За четыре года «публичного молчания» его личные активы выросли на 5 млрд рублей. Деньги действительно любят тишину.



Еще о влиянии политических процессов. Бизнес-партнеры Рифхат Ибрагимов и Владимир Плотников сократили свои активы и сменили лидирующие позиции в «золотой сотне» пермских предпринимателей на места в ее пятом десятке. Знающие люди говорят, что это только видимость, просто их активы сменили прописку и даже гражданство, но это не точно.



Еще о связи бизнеса и политики — экс-губернатор Олег Чиркунов и иные представители группы «ЭКС-лимитед» больше не присутствуют в топ-100. Бывший глава региона не ведет соцсети и не рассказывает о виноделии, а активы группы покупают «друзья» в Арабских Эмиратах.



Из нового: аномально разбогатевшие пермяки. Например, увеличившие до 7 миллиардов выручку группы «Кредо» братья Халыговы. Или строительный бизнес Натальи Краевой, получивший за прошлый год (без госконтрактов) доход 4,6 млрд рублей. Или внезапно оказавшийся в топ-40 богатейших пермяков бизнесмен Артем Болдырев, который инвестировал в обанкротившийся свинокомплекс в Майском. Или производительница пластиковой тары Елена Пономарева с выручкой 2,2 млрд рублей за прошлый год.



В целом, 2023 год стал прибыльным для пермских бизнесменов и промышленников. Что, впрочем, неудивительно для региона, разросшегося из небольшого завода, где исторически несколько веков отливали пушки для войска государева.