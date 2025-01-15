ТОП-100
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ пермского края

Портал Properm.ru представляет рейтинг влиятельности персон Пермского края по итогам 2024 года.
Задача рейтинга влиятельности Properm.ru — оценить степень влияния персоны на регион вне зависимости от того, кем формально она является и какими активами или ресурсами распоряжается. Рейтинги влияния позволяют оценить изменения в структуре властных отношений Пермского края.

О ПРОЕКТЕ

Мы попросили экспертов понимать под влиянием способность воздействовать на жизнь края. Это может быть не только текущее влияние кандидата на процессы, но и его возможность мобилизовать силы и средства, которые повлияют на принятие решений и общественное мнение в случае необходимости. Поэтому в списке не только политики и бизнесмены, но и руководители ключевых государственных ведомств, общественники, представители конфессий и деятели культуры. Экспертов мы опрашивали при поддержке социологического агентства СВОИ

ТОП-2024 традиционно, как и прошлые рейтинги влиятельности по версии Properm.ru, был сделан в две «волны». На первом этапе политологи, редакторы СМИ и аналитики в закрытом режиме, независимо друг от друга определяли состав ТОП-100. Каждый эксперт отбирал из 250 кандидатов лонг-листа тех, кто, по его мнению, обладает высоким уровнем влияния в Прикамье (при необходимости добавляет свои кандидатуры).
На втором этапе мы существенно расширили круг экспертов. Анкеты для анонимного голосования отправили респондентам. В их числе — депутаты Госдумы, Заксобрания региона, городской думы, топ-менеджеры краевого правительства, администрации Перми, политологи, бизнесмены, журналисты и многие другие. Таким образом, оценку влиятельности каждого из ТОП-100 давали не только сторонние наблюдатели, но и непосредственные участники политических процессов.

Если 2023 год навсегда и неразрывно будет для нас связан с 300-летием Перми, то в начале 2024 года политическая спираль скрутилась к главным выборам страны, а с середины года начала разворачиваться в приготовлениях к выборным циклам 2025–2026 года.

Политическое затишье и аккуратные шаги местного истеблишмента после президентских выборов сменились уже более серьезными смысловыми шагами. И вот уже в июне почти внезапно сносится символ либеральной Перми: буква «П», «Пермские ворота» на железнодорожном въезде в Пермь. Вслед тренду на публичный местечковый 300-летний патриотизм после больших выборов пришла тема настоящей гордости за Родину, за ее тружеников и защитников. Экс-депутат заксобрания и герой Спецоперации становится директором школы, «Молодую гвардию» возглавляет ветеран СВО, боец СВО входит в состав Молодежного парламента, участник СВО из Прикамья входит в генсовет «Единой России».

Весь год визуализируется работа системы сдержек и противовесов: как и должно быть в любом регионе и любом городе. Всё громче говорится о борьбе с коррупцией. Публично начав с судебных споров об увольнении пресс-секретаря гордумы Перми, прокуратура показывает свои «чистые руки и холодную голову» в других коррупционных историях: тут и министры, и директора музеев становятся равны перед законом.

Под конец года и на фоне обысков у последователей культурной революции Марата Гельмана (иноагента и экстремиста) молниеносно отправляется в отставку директор созданного им музея PERMM.

И как закономерный итог: ни одного представителя либерального сообщества после двух этапов экспертных оценок не оказалось в топ-100 влиятельных пермяков. Если честно, то нас самих это удивляет. Потому что мы привыкли, что в Перми есть два члена Совета по правам человека при президенте — Татьяна Марголина и Светлана Маковецкая, и их мнение обязательно влияет на повестку. Что в Перми есть Центр городской культуры и Надежда Агишева. В конце концов, в Перми есть Дмитрий Жебелев с «Дедморозим». Но в суровой современной реальности внезапно все они остались в прошлом.

Еще одна неудивительная и неутешительная особенность: впервые наши эксперты не поставили высоких оценок влиятельности ни одному главному редактору пермских СМИ, а раньше так было. Наши коллеги, мнение которых мы ценим и уважаем, всегда занимали строчки в нашем топ-100.

Как считали

«Топ-100 самых влиятельных людей Пермского края» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики и бизнесмены, журналисты и политтехнологи, силовики и производственники. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и ранжировали чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.

Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.

Список влиятельных жителей пермского края

Место
Имя
Должность
Рейтинг
#1
Дмитрий Махонин
губернатор Пермского края
8,85

Решающий для главы региона 2024 год накануне выборов губернатора Прикамья прошел под пристальным взором не только прикамцев, но и «государева ока». Возможно поэтому — Дмитрий Махонин максимально внимателен к подчиненным, а отсюда и намерение сменить значительную часть краевой команды

А в этом году: регулярные встречи с федеральными министрами и политиками (не забываем про лоббизм край), участник СВО от региона в Президиуме «Единой России» (в духе времени), аккумулирование полномочий на краевом уровне (несмотря на критику), успехи в социальной сфере (о которых губернатор не забывал рассказывать).

Однако за политическими и бытовыми решениями следует безусловная необходимость наконец-то достроить зоопарк и галерею, запланированные к 300-летию Перми. Показательно, что теперь ввода в эксплуатацию знаковых объектов все ждут аккурат к выборам губернатора Прикамья.

#2
Юрий Трутнев
Полпред в Дальневосточном федеральном округе
7,94

Традиционно явно не влияя на политические процессы в Прикамье, экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев уже двадцать лет растет по карьерной лестнице от министра до одного из самых влиятельных вице-премьеров.

#3
Александр Смертин
и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края
7,55

Политические конфигурации и смены муниципальных глав и депутатов имеют имя. «Серый кардинал» Александр Смертин весь год активно управлял региональной повесткой и, несмотря на атаки силовиков и противников, сохранил политический вес. Однако, как рассказывают наши эксперты, на фоне множества событий, как позитивных, так и негативных для политической поляны региона, участник топ-5 проявляет легкую усталость от работы.

#4
Андрей Ляпкин
глава УФСБ по Пермскому краю
7,76

Отработав первый год службы в Пермском крае, генерал-майор Андрей Ляпкин стремительно поднялся в рейтинге влияния на политическую ситуацию — на двадцать позиций. С одной стороны, очевидно, что в современной ситуации сам статус руководителя спецслужбы обязывает. С другой — наши эксперты говорят (без подробностей) о его реальном влиянии и пристальном внимании к происходящему в регионе.

#5
Андрей Кузяев
генеральный директор АО «Эр-Телеком Холдинг»
7,35

Вы хотите точно знать, кому принадлежит Пермь и шахматная доска пермской политики? Тогда вам сюда. Заняв по итогам прошлого года первую позицию в рейтинге богатейших пермяков, Андрей Кузяев наращивает свое влияние не только на экономику региона, но и на ее политику.

#6
Павел Бухтояров
прокурор Пермского края
6,91

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров работает в Прикамье уже почти четыре года. Не исключено, что в начале 2026-го его ждет ротация или повышение по службе. Глава надзорной службы второй год сохраняет свое присутствие в топ-10 рейтинга. Как считают наши эксперты, прокуратура — одно из двух региональных силовых ведомств, сохраняющих позицию над местной политический схваткой.

#7
Валерий Сухих
председатель Заксобрания Пермского края
6,76

Валерий Сухих 30 лет остается в пермской политике, половину этого времени возглавляя региональный парламент. Умелый политик, он сохраняет свою политическую неуязвимость в любых условиях и при любых губернаторах — от Юрия Трутнева до Дмитрия Махонина. И даже растеряв ряд сторонников, попавших в поле зрения силовиков, Сухих вышел «сухим», и даже поднялся в рейтинге на две позиции.

#8
Леонид Политов
замглавы администрации губернатора
6,64

В середине года местная политтусовка обсуждала вероятность того, что самый устойчивый замглавы администрации губернатора Леонид Политов может возглавить региональный кабмин, но так и не случилось. Может, пока. За год политадминистратор (не путать с одноименно-анонимным ТГ-каналом) перебрался в первую десятку рейтинга. Десять лет во главе внутренней политики прошли для топ-чиновника с явной пользой.

#9
Игорь Комаров
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе
6,61

Полномочный представитель президента в Приволжском округе пополняет группу силовиков, чуть ослабив влияние (минус две позиции) на ситуацию в регионе после президентских выборов. Злые языки поговаривают, что региональные элиты были немного обескуражены последствиями его визита в Пермь накануне главного голосования государства.

#10
Дмитрий Мазепин
экс-гендиректор АО «Уралхим»
6,55

Постоянство — признак мастерства. Бенефициар крупнейшего российского производителя удобрений Дмитрий Мазепин второй год замыкает первую десятку нашего рейтинга влиятельности. О его химическом бизнесе в 2024 году говорили мало, оно и понятно — деньги любят тишину. Связано ли это как-то с тем, что с его сына Никиты Мазепина, известного гонщика «Формулы-1», к концу года сняли санкции Евросоюза, еще вопрос.

#11
Игорь Вагин
глава избирательной комиссии Пермского края
6,47

Главу регионального избиркома Игоря Вагина в 2025 году ждут очередные выборы — губернатора Пермского края. В уходящем году весьма спокойно прошли выборы президента и сентябрьские местные кампании. Накануне нового года во время визита в Пермь работу комиссии от лица и по поручению высоко оценил представитель ЦИК России Евгений Шевченко. А позднее Владимир Сальдо за участие в организации референдумов и выборов на новых территориях наградил Вагина орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени.

#12
Олег Третьяков
Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
6,47

Нам показалось, или зона особо пристального внимания руководителя пермских нефтяников Олега Третьякова переместилась с пермских подразделений на северные — в Усинск и дальше. Тут и прямые ведомственные самолеты, и музыкальные шедевры в подарок нефтяникам Коми к Новому году. Впрочем, это, как и февральское ЧП в Куеде, не помешали Третьякову даже немного подрасти в рейтинге влиятельности.

#13
Сергей Половников
главный федеральный инспектор по Пермскому краю
6,41

ГФИ Сергей Половников как был персона грата, не втянутой ни в один внутриполитический конфликт, так — по статусу — этой фигурой и остается. Что позволяет ему сохранять достаточно высокое влияние на происходящее в регионе. Однако, считают эксперты, немного большая публичность Сергею Половникову не помешала бы.

#14
Денис Головкин
глава Следственного управления СКР по Пермскому краю
6,35

Глава регионального следкома Денис Головкин в публичной повестке присутствует почти ежедневно. И чаще всего — с легкой руки его руководителя Александра Бастрыкина, берущего на контроль разные ЧП в Пермском крае. Вопрос только в том, насколько хорошо это характеризует Прикамье.

#15
Владимир Плотников
депутат Пермской городской думы
6,20

Почти невидимое публичное присутствие Владимира Ивановича на политическом небосклоне региона и его непотопляемость в политике — настоящее искусство баланса. В 2024 году Плотников стал почетным гражданином Перми, что вызвало легкое удивление даже у его сторонников.

#16
Павел Черепанов
депутат Заксобрания Пермского края, советник губернатора
6,14

Близость к первым лицам региона (а депутат заксобрания Павел Черепанов по совместительству выполняет роль советника по строительным делам) помогла ему в 2024 году подняться на десятку вверх.

#17
Максим Решетников
Министр экономического развития РФ
6,11

Политическая победа Максима Решетникова весной 2024 года — злые языки, прочившие ему отставку с поста министра, ошиблись. Экс-губернатор Прикамья сохранил статус в кабмине, а уголовное дело в отношении его бывших подчиненных о рейдерском захвате компании «Кавминкурортресурсы» не задело его даже по касательной.

#18
Ольга Антипина
первый заместитель председателя Правительства Пермского края
6,11

Финансовый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина — первый представитель кабмина региона в рейтинге влиятельности. Именно она — фигура стабильности Пермского края и держатель его акций в прямом смысле. Госдолг региона на 1 октября составлял 27,9 млрд рублей, весь объем средств приходился на кредиты из федерального бюджета.

#19
Алексей Чибисов
заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края
6,08

Долгожитель регионального правительства, промышленный вице-премьер региона Алексей Чибисов поднялся в рейтинге влияния за год почти на десять пунктов. Оно и понятно, в прошлом остались конфликты, связанные с банкротством единственного регионального сельскохозяйственного актива — «Пермского свинокомплекса».

#20
Эдуард Соснин
глава Перми
6,05

Многие лета раньше главы Перми по статусу получали оценки наших экспертов, которых хватало на позицию в первой десятке. Суть централизации управления регионом, да и страной, за год никак не отразилась и на влиятельности мэра Эдуарда Соснина. Он в этом, как и в прошлом, году - замыкающий второй десятки рейтинга. Но в прошлом году он получил сильный скачок: с позиции министра до мэра. Насколько подобная стабильность хороша для главы города, вопрос риторический.

#21
Александр Иноземцев
генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель»
5,91

Неудача или удача — продолжающиеся разработки теперь перспективного ПД-35 и ожидаемое сокращение выпуска ПД-14 для нового российского лайнера МС-21. Мы же помним: в октябре 2023 года генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатели» Александр Иноземцев говорил Владимиру Путину о намерениях выпустить 12 ПД-14 в этом году и 24 — в 2025-м. Однако новые планы на 2025 год сокращены до семи двигателей. А до ноября 2024 года ОДК смогла передать заказчикам лишь два двигателя ПД-14.

#22
Виталий Лаук
генеральный директор «Уралкалия»
5,88

Несмотря на то, что весной 2024 года топ-менеджер «Уралкалия» Виталий Лаук не попытал свое счастье в довыборах в Заксобрание по 12 округу в Соликамске, он остается в первых рядах третьего эшелона пермских политэлит.

#23
Фирдус Алиев
политтехнолог
5,82

Негласный консультант депутата Госдумы и главы Перми, связанных предпринимательским объединением ОПОРА России, сохраняет свой политический капитал в Прикамье. В 2024 году Фирдус Алиев вел губернаторскую кампанию Вячеслава Федорищева в Самаре.

#24
Александр Суханкин
председатель Пермского краевого суда
5,79

За два года службы председателем Пермского краевого суда Александр Суханкин подрастил свое политическое влияние в регионе с 43-й до 24-й позиции. В 2024 году в краевой инстанции минобразованию региона было отказано в функционале найма и увольнения директоров школ. Из громких уголовных дел в ушедшем году — отказ в удовлетворении апелляционных жалоб экс-директору ФХУ Минздрава Марине Баровой.

#25
Екатерина Набатова
заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края по информационной политике
5,70

Замруководителя администрации губернатора Екатерина Набатова за два года накопила собственный политический рейтинг. И за год переместилась из пятого эшелона политистеблишмента в третий.

#26
Вячеслав Григорьев
первый заместитель секретаря РО партии «Единая Россия»
5,67

Вячеслав Григорьев за год повысил свои позиции. Правда, трудно оценить, «помог» ли ему в этом поджог офиса партии, но узнаваемости добавил.

#27
Сергей Черезов
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
5,47

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в конце 2024 года продлил свои полномочия на руководящем посту. Совет директоров дал добро на следующую пятилетку во главе крупнейшего налогоплательщика региона. Возможно, такая стабильность Сергея Черезова дала старт и росту влиятельности — на пять позиций.

#28
Мария Геворгян
заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края
5,44

Сразу две замглавы администрации губернатора — в третьей десятке рейтинга влиятельности. Мария Геворгян в 2024 году оказалась менее публичной персоной, что в целом предсказуемо.

#29
Александр Коковин
военный комиссар Пермского края
5,38

Полковник Александр Коковин на фоне активных действий по привлечению жителей региона на контрактную службу в армию получил высокие оценки экспертов Properm.ru и за год поднялся в третий эшелон рейтинга.

#30
Андрей Алякринский
заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры)
5,29

Зампред правительства Пермского края по вопросам инфраструктуры Андрей Алякринский сохранил свою политическую устойчивость, несмотря на пристальное внимание силовиков к строительству дорог в Прикамье.

#31
Александр Белых
руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края
5,20

Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края Александр Белых с крейсерской скоростью возвращает свои политические позиции в регионе после восьми лет информационного вакуума. Два важных события: юбилей КСП с присутствием высоких гостей и возвращение брата Никиты Белых.

#32
Армен Гарслян
депутат Заксобрания Пермского края, вице-президент ГК «Ташир»
5,17

И еще раз: стабильность — признак мастерства. Несмотря на потерю позиций в промышленном секторе и национализацию «Метафракса», Армен Гарслян сохранил признательность избирателей в депутатском округе и вес в политической тусовке Прикамья.

#33
Анастасия Крутень
министр здравоохранения Пермского края
5,17

Министр здравоохранения Анастасия Крутень сохраняет свою позицию, скорее, вопреки происходящему. В 2024 году вынесен приговор Марине Баровой — за закупку в ковидный период огромной партии контрафактных медицинских халатов. У самой Крутень в уголовном деле был статус свидетеля.

#34
Сергей Кущенко
президент Единой лиги ВТБ
5,17

Безграничная любовь Перми и пермяков к баскетболу наверняка помогает давно ставшему москвичом президенту Единой лиги ВТБ Сергею Кущенко сохранять достаточно высокие позиции в рейтинге влиятельности.

#35
Егор Шмырин
прокурор Перми
5,17

Прокуратура Перми в 2024 году активно выявляла коррупционеров среди городских чиновников. Мы отследили минимум три громких процесса, связанных с конфликтом интересов на государевой службе. Наверняка, столь непреклонная позиция надзорного ведомства помогла прокурору Перми Егору Шмырину получить +31 балл к влиятельности.

#36
Роман Водянов
депутат Государственной думы
5,14

Депутат Госдумы Роман Водянов — первый в списке представителей Прикамья в нижней палате российского парламента. За год народный избранник подрастерял свою влиятельность в глазах наших экспертов, перейдя из второго эшелона в четвертый: публичная активность депутата оставляет желать лучшего.

#37
Мефодий
митрополит Пермский и Кунгурский
5,14

Митрополит Мефодий (в миру Николай Немцов) чуть поднялся по светской лестнице влиятельности за год (+1). Но, утверждают эксперты, его рейтинг мог быть несколько выше в менее либеральном регионе, чем Прикамье.

#38
Ильшат Шарафутдинов
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
5,05

Ильшат Шарафутдинов возглавил «ЛУКОЙЛ-ПНОС» год назад. И за год работы в регионе получил достаточно высокие оценки для «новичка» — 38 позиция.

#39
Евгений Шайхутдинов
председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми
5,02

Назначенный менее полгода назад председателем Евгений Шайхутдинов сразу занимает (согласно статусу) 39 позицию — авансом. Его коллега Константин Беляев, перебравшийся на повышение в Екатеринбург, в прошлом году занимал 60 строчку рейтинга.

#40
Андрей Климов
сенатор Российской Федерации
4,91

Сенатор Андрей Климов, говорят эксперты, больше внимания уделяет Дальнему Востоку и информационной безопасности, чем родному Прикамью. Тем не менее, второй год сохраняет место в четвертом десятке и даже «вырос» на пять позиций.

#41
Ирина Ивенских
депутат Государственной думы, сопредседатель штаба ОНФ в ПК
4,85

Ирина Ивенских — вторая в рейтинге из представителей Госдумы. Она открывает пятый десяток влиятельных персон и короткий список оказавшихся в нем федеральных народных избранников.

#42
Антон Немкин
депутат Государственной думы
4,85

Самый информационно-безопасный и активный депутат нижней палаты парламента. Антон Немкин в 2024 году поднялся в нашем рейтинге на семь позиций. Весь год он активно рассказывал СМИ о том, как защитить граждан от компьютерных мошенников.

#43
Игорь Шубин
депутат Государственной думы
4,79

Политический долгожитель Игорь Шубин также заработал у наших экспертов на 15 позиций выше прошлогоднего. В 2024 году он возглавил попечительский совет госуниверситета, а его бывшая помощница возглавила департамент культуры пермской мэрии.

#44
Алексей Пушков
сенатор Российской Федерации
4,76

Самый публичный сенатор, политический обозреватель Алексей Пушков в 2024 году много критиковал западную цивилизацию и боролся с дипфейками. В результате поднялся с 78 позиции на 44.

#45
Алексей Черников
заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам информационного развития и туризма
4,76

Во второй половине пятого эшелона рейтинга влиятельности собрался большой пул членов регионального кабмина. Зампред правительства по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников впервые получил признание наших экспертов, возможно — за активное продвижение региональных специалитетов и турналог в городах Прикамья.

#46
Андрей Кокорев
заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ
4,73

Жилищный вице-премьер Андрей Кокорев в 2024 году неоднократно оказывался в сложных публичных ситуациях — капремонт, тарифы, блэкауты на Севере. Вероятно, поэтому в нашем рейтинге он потерял за год 12 позиций.

#47
Григорий Ткаченко
депутат Заксобрания Пермского края, президент ПАО «Морион»
4,73

Президент ПАО «Морион», депутат заксобрания Григорий Ткаченко — представитель ПФПГ в целом и владельца этой империи технологий Андрея Кузяева в частности.

#48
Раиса Кассина
министр образования Пермского края
4,70

Министр образования Раиса Кассина за год потеряла всего две позиции. И это несмотря на вступившее в силу судебное решение по требованию прокуратуры. Силовики указали, что минобразования не может назначать и увольнять директоров муниципальных школ.

#49
Екатерина Тхор
министр финансов Пермского края
4,70

Доходы (и расходы) бюджета региона растут, госзаймы потихоньку списываются, дебет с кредитом сходятся. Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор который год сохраняет свою позицию примерно в середине рейтинга. Оно и правильно, деньги любят тишину.

#50
Павел Зарубин
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
4,67

2024 год у министра закупок региона Алексея Зарубина не удался. Расследуется уголовное дело, в суде слушается гражданский иск об изъятии у него квартиры в Крыму.

#51
Александр Плаксин
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю
4,67

Александр Плаксин в 2024 году настроил работу антимонопольного ведомства на максимальную публичность и открытость. Цены на бензин и яйца, недостоверная реклама — всё во благо человека.

#52
Лариса Ведерникова
министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края
4,61

Министр Лариса Ведерникова в конце 2024 года стала членом «Единой России». Но даже это не помогло ей удержаться в четвертом эшелоне региональных элит на фоне нескольких конфликтов вокруг регионального имущества.

#53
Павел Фокин
министр социального развития Пермского края
4,61

У этого министра был непростой год, как, впрочем, и у всех. Здесь и массовые вопросы о пособиях и их размере, здесь и выплаты семьям участников СВО. А под конец года еще и скандал с частными домами престарелых. Такая «известность» всё же позволила Фокину получить более высокое место в рейтинге, чем год назад.

#54
Татьяна Чуксина
министр экономического развития и инвестиций Пермского края
4,58

Татьяна Чуксина впервые в нашем рейтинге. Пост она заняла всего год назад, и, по всей вероятности, в эшелон с остальными членами кабмина зачислена нашими экспертами за продолжение политики «не навреди». Инвестпроекты и строительство пятизвездных отелей — наше всё.

#55
Александр Борисов
заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам природопользования и безопасности
4,52

Зампред правительства Прикамья по вопросам природопользования и безопасности Александр Борисов на фоне растущих экологических проблем, числа обманутых телефонными мошенниками граждан и прочих происшествий переместился с 23 на 55 позицию.

#56
Алексей Андреев
советник губернатора Пермского края, гендиректор ПНППК, президент РОР ПК «Сотрудничество»
4,5

В начале 2024 года гендиректор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев до 77% увеличил собственную долю в пермском ООО «Синергия» — крупнейшем акционере ПНППК. К концу года часть акций ПНППК перешла под контроль корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В целом КТРВ может выкупить около 30% акций общества.

#57
Юрий Борисовец
депутат Заксобрания Пермского края, гендиректор ООО «Инвестиционно-управляющая компания»
4,5

Летом 2024 года стало известно, что депутат Заксобрания Пермского края Юрий Борисовец на фоне национализации промышленных компаний добровольно продал корпорации «Росхим» ООО «Карго», которое управляло березниковской «Содой-Хлорат».

#58
Александр Бойченко
депутат Заксобрания Пермского края
4,47

Александр Бойченко перешел из четвертого в шестой эшелон влиятельных пермяков. Злые языки утверждают, что пермская политика может в принципе стать ему неинтересной.

#59
Дмитрий Малютин
спикер Пермской городской думы
4,47

Спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин по итогам 2024 года завоевал несколько больше симпатий наших экспертов, чем в прошлом году (+8 пунктов). Одна из причин — равноудаленность от местных конфликтов.

#60
Елена Анисимова
первый заместитель руководителя Администрации — руководитель Аппарата Администрации губернатора Пермского края и Правительства Пермского края
4,44

Первый замруководителя администрации губернатора Елена Анисимова оказалась в рейтинге влиятельности значительно ниже своих коллег, но это не значит, что менее вовлеченной в процессы. Просто меньше публичности и первое попадание в рейтинг.

#61
Сергей Никифоров
зампредседателя Правительства Пермского края по вопросам социальной защиты и здравоохранения
4,38

«Социальный» вице-премьер смог остаться в стороне от скандальных историй в социалке и здравоохранении. А под конец года удачно провел в Перми Всероссийский семейный совет — как итог объявленному Году семьи. И рассказал, что каждый третий ребенок в Прикамье рождается в многодетной семье.

#62
Петр Шиловских
министр информационного развития и связи Пермского края
4,38

Электронное правительство, «Управляем вместе», цифровизация госуслуг — вотчина министра Петра Шиловских. В 2024 году он отчитался, что 96% автодорог Прикамья «покрыты» сотовой связью. И сохранил свое присутствие в нашем рейтинге.

#63
Сергей Яшкин
зампредседателя Заксобрания Пермского края
4,38

Герой России, орденоносец, командир СОБРа и участник боевых действий в горячих точках — вице-спикер Заксобрания Сергей Яшкин — впервые и вполне заслуженно в нашем рейтинге влиятельности.

#64
Дмитрий Беланович
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
4,35

Министр природных ресурсов Дмитрий Беланович считается человеком, близким к экс-губернатору Прикамья Юрию Трутневу. В прошлом году он не был внесен нашими экспертами в рейтинг. В сравнении с итогами 2023 года Беланович «подрос» на 13 пунктов.

#65
Альберт Марданов
первый замминистра территориальной безопасности Пермского края
4,32

Чиновник ближайшего окружения главы региона Альберт Марданов за 2024 год потерял в своей влиятельности 17 пунктов. Возможно, Пермский край требует равнозначного внимания с Северодонецком.

#66
Дмитрий Самойлов
зампредседателя Правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта
4,32

После окончания празднования 300-летия Перми бывшего главы Перми и «культурного» вице-премьера правительства Дмитрия Самойлова стало почти не слышно. Да и история со взяткой за приемку Дворца молодежи тоже «помогла» топ-чиновнику опуститься в рейтинге из шестого в седьмой эшелон.

#67
Дмитрий Трутнев
председатель Совета директоров ЗАО «НГТ»
4,32

Пермский бизнесмен и по совместительству сын зампреда правительства России Дмитрий Трутнев за год растерял 26 пунктов нашего рейтинга.

#68
Наталья Гурова
руководитель УФНС России по Пермскому краю
4,29

Служба, которая, на первый взгляд, как будто не видна, а именно — налоговая, — становится всё более публичной. Громкие дела о попытках дать взятки за недоимки, не менее громкие истории о недоимках у сыроделов и кондитеров. И впервые в топ-100 влиятельных пермяков — глава УФНС Наталья Гурова.

#69
Александр Урусов
начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю
4,17

Тоже «новичок» рейтинга влиятельности. В 2024 году главк МЧС активно участвовал в разных региональных процессах — от свойственных службе историй с ЧП до возвращения отданной театру исторический каланчи.

#70
Сергей Кругляков
директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс»
4,08

Теплоэнергетики весь 2024 год активно присутствовали в региональной повестке: снова тарифы, блэкауты и замерзшие трубы. Очевидно, что влияние на местную политическую поляну представителей холдинга Виктора Вексельберга не могло пройти мимо внимания наших экспертов.

#71
Альберт Худайбирдин
исполняющий директор по производству «Метафракс Кемикалс»
4,05

Переход «Метафракса» из частно-иностранного капитала в государево владение безусловным образом повлиял на появление в топ-100 нового гендироектора компании Альберта Худайбирдина. Пока на 71 позиции, но это только начало.

#72
Ольга Андрианова
первый замглавы администрации Перми
4,02

Вангуем, что женское участие в политических процессах региона замглавы Перми Ольги Андриановой куда более серьезно, чем ее 72-я позиция рейтинга. Но ведь на фоне слухов о назначении на пост главы муниципалитета так важно оставаться в тени более сильных игроков.

#73
Виктор Батмазов
министр территориальной безопасности Пермского края
4,02

Генерал-майор Виктор Батмазов за год прибавил в рейтинге влияния на 10 пунктов. Стабилизация процессов вокруг привлечения жителей Прикамья к службе в армии, в том числе, тому причина.

#74
Максим Спиридонов
зампредседателя Пермской городской думы
4

Несмотря на сложный для застройщика ПЗСП политический год, его яркому представителю в городской власти Максиму Спиридонову удалось нарастить веса в глазах наших экспертов — с 91 позиции на 74.

#75
Сергей Вешняков
министр транспорта Пермского края
3,94

Еще один новичок топ-100 влиятельности. Что бы ни говорили, а с точки зрения организации работы общественного транспорта Прикамье давно впереди планеты всей.

#76
Павел Носков
министр агропромышленного комплекса Пермского края
3,94

В декабре 2024 года регион официально лишился последнего государственного сельскохозяйственного актива — начался процесс ликвидации «Пермского свинокомплекса». Одной головной болью у аграрного министра стало меньше.

#77
Анвар Аблаев
муфтий Пермского края
3,88

На фоне обострившегося национального вопроса роль муфтия Анвара Аблаева на светском политическом поприще становится всё выше. Еще один новый участник рейтинга влиятельности.

#78
Валерий Гараев
совладелец строительной группы ПМД, Amaks Hotels&Resorts
3,82

Не так давно самый непубличный пермский бизнесмен Валерий Гараев показал весьма публичное и активное влияние на происходящее в регионе. Иногда серьезные люди тоже выходят из тени.

#79
Татьяна Мещерякова
председатель Арбитражного суда Пермского края
3,82

Уходящий в науку председатель Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова потеряла более 20 пунктов в рейтинге влияния. Надеемся, что ее студенты покажут такую же стойкость и выдержку на юридическом поприще.

#80
Алла Платонова
министр культуры Пермского края
3,82

Министр культуры внезапно в уходящем году была замечена в не самых культурных историях: драки и суды. Плюс отставка руководителя музея PERMM. Тем не менее, на ее позициях в топ-100 это не слишком отразилось.

#81
Сергей Васильев
замруководителя Администрации губернатора Пермского края, директор контрольного департамента
3,79

Перебравшийся из Калининграда полковник ФСБ Сергей Васильев начал работать в администрации губернатора весной 2024 года. Личность таинственная и абсолютно непубличная, однако наши эксперты оценили его влияние на политическую жизнь региона.

#82
Николай Дёмкин
председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП»
3,79

Завершив политическую карьеру Николай Дёмкин даже после нескольких лет отсутствия в публичной повестке сохраняет свою позицию в нашем рейтинге.

#83
Эдуард Аветисян
депутат Заксобрания Пермского края, замдиректора по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»
3,73

Пермяк и топ-менеджер березниковских подразделений «Уралкалия» Эдуард Аветисян дебютирует в нашем рейтинге влиятельности с 83 позиции.

#84
Вагаршак Сарксян
депутат Заксобрания Пермского края
3,73

Судебные процессы — с Генпрокуратурой, о возврате в бюджет России 2,7 млрд рублей убытков «Мотовилихинских заводов» и банкротный с участием той же группы предприятий — сыграли на рост узнаваемости депутата Сарксяна.

#85
Олег Стародубцев
совладелец группы строительных компаний «ПМД»
3,73

Публичность самого непубличного миллионера Валерия Гараева сыграла на появление в топ-100 его партнера Олега Стародубцева. 85 позиция, впервые в рейтинге.

#86
Вероника Куликова
депутат Заксобрания Пермского края, руководитель РО «Справедливой России»
3,70

Впервые за три года, но уже на 86 (82 — в 2021-м) строчку рейтинга вернулась глава пермских эсэров Вероника Куликова. Как будто бы намекая: скоро региональные выборы.

#87
Игорь Сапко
уполномоченный по правам человека в Пермском крае
3,70

Региональный омбудсмен весь 2024 год приносил в регион добрые вести о возвращении пермяков из плена. Эти или какие-то другие добрые дела вернули его спустя три года в политическую повестку и наш рейтинг.

#88
Халэф Гильфанов
основатель Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ)
3,67

Участник ТОП-10 богатейших пермяков Халэф Гильфанов не мог остаться без внимания экспертов Properm.ru. 88 место (86 — в 2023-м).

#89
Николай Иванов
экс-замруководителя Администрации губернатора ПК, бывший директор департамента информационной политики
3,67

Почти не публичный на протяжении последнего года политконсультант и экс-руководитель всех пиарщиков краевой власти Николай Иванов сохранил свое присутствие в нашем рейтинге.

#90
Константин Лызов
и.о. заместителя руководителя Администрации губернатора Пермского края
3,67

Проработав два года в администрации губернатора, бывший мэр Добрянки занял 90 строчку рейтинга. Но, предсказывают наши эксперты, в 2025 году есть все предпосылки для резкого роста его влиятельности.

#91
Алексей Дёмкин
экс-зампредседатель Правительства Пермского края, директор Торгового дома ПЗСП
3,64

Экс-глава Перми и бывший зампред правительства, вернувшийся в семейный бизнес, за два года опустился с четвертой позиции нашего рейтинга на 91 строчку.

#92
Рифхат Ибрагимов
совладелец ООО «Объединенная кабельная компания»
3,61

Покинувший наш Топ-100 на год самый авторитетный из влиятельных — Рифхат Ибрагимов вернулся на 92 позицию рейтинга.

#93
Александр Русанов
глава Соликамска
3,61

Променяв интеллигенцию Ленинского района на суровых соликамских людей, глава муниципалитета Александр Русанов впервые вошел в топ-100 влиятельности. Главное, год простоять да два б продержаться, простите за каламбур.

#94
Александр Третьяков
депутат Заксобрания Пермского края, член президиума полсовета РО ВПП «Единая Россия»
3,61

Настоящий боец (в спорте и политике), депутат Заксобрания и чемпион Европы по греко-римской борьбе Александр Третьяков впервые в нашем Топ-100.

#95
Владимир Матыцын
директор ООО «Нефтяная электронная компания»
3,58

Еще один участник Топ-100 богатейших пермяков сохраняет свое присутствие в Топ-100 влиятельных пермяков.

#96
Александр Репин
владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р»
3,58

Покинувший на год рейтинг влиятельности «номер два» Топ-100 богатейших людей Прикамья вновь в нашем рейтинге. Скоро выборы?

#97
Алексей Раев
депутат Пермской городской думы, гендиректор ООО «СЗ «Орсо групп», председатель наблюдательного совета ООО «Развитие»
3,55

Еще один представитель строительной отрасли (как Гараев и Стародубцев) депутат Пермской гордумы Алексей Раев — на 97 позиции рейтинга влиятельности.

#98
Ксения Айтакова
зампредседателя Заксобрания Пермского края
3,5

Появление лидера региональных коммунистов в заксобрании Ксении Айтаковой в нашем рейтинге вновь напоминает: скоро выборы в краевой парламент, и не только.

#99
Андрей Силаев
депутат Заксобрания Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»
3,5

Представитель самого многочисленного пула промышленников в рейтинге влиятельности, холдинга «Уралхим-Уралкалий», депутат Андрей Силаев — на 99 строчке рейтинга.

#100
Мария Коновалова
депутат Заксобрания Пермского края, советник председателя Совета директоров по СО ПАО «Метафракс Кемикалс»
3,44

Впервые за четыре года и после национализации «Метафракса» лицо промышленности и политики КУБа, депутат Заксобрания получает строчку в рейтинге влиятельности.

Список по перми:

1
Дмитрий Махонин
8,85
2
Юрий Трутнев
7,94
3
Александр Смертин
7,55
4
Андрей Ляпкин
7,76
5
Андрей Кузяев
7,35
6
Павел Бухтояров
6,91
7
Валерий Сухих
6,76
8
Леонид Политов
6,64
9
Игорь Комаров
6,61
10
Дмитрий Мазепин
6,55
11
Игорь Вагин
6,47
12
Олег Третьяков
6,47
13
Сергей Половников
6,41
14
Денис Головкин
6,35
15
Владимир Плотников
6,20
16
Павел Черепанов
6,14
17
Максим Решетников
6,11
18
Ольга Антипина
6,11
19
Алексей Чибисов
6,08
20
Эдуард Соснин
6,05
21
Александр Иноземцев
5,91
22
Виталий Лаук
5,88
23
Фирдус Алиев
5,82
24
Александр Суханкин
5,79
25
Екатерина Набатова
5,70
26
Вячеслав Григорьев
5,67
27
Сергей Черезов
5,47
28
Мария Геворгян
5,44
29
Александр Коковин
5,38
30
Андрей Алякринский
5,29
31
Александр Белых
5,20
32
Армен Гарслян
5,17
33
Анастасия Крутень
5,17
34
Сергей Кущенко
5,17
35
Егор Шмырин
5,17
36
Роман Водянов
5,14
37
Мефодий
5,14
38
Ильшат Шарафутдинов
5,05
39
Евгений Шайхутдинов
5,02
40
Андрей Климов
4,91
41
Ирина Ивенских
4,85
42
Антон Немкин
4,85
43
Игорь Шубин
4,79
44
Алексей Пушков
4,76
45
Алексей Черников
4,76
46
Андрей Кокорев
4,73
47
Григорий Ткаченко
4,73
48
Раиса Кассина
4,70
49
Екатерина Тхор
4,70
50
Павел Зарубин
4,67
51
Александр Плаксин
4,67
52
Лариса Ведерникова
4,61
53
Павел Фокин
4,61
54
Татьяна Чуксинав
4,58
55
Александр Борисов
4,52
56
Алексей Андреев
4,5
57
Юрий Борисовец
4,5
58
Александр Бойченко
4,47
59
Дмитрий Малютин
4,47
60
Елена Анисимова
4,44
61
Сергей Никифоров
4,38
62
Петр Шиловских
4,38
63
Сергей Яшкин
4,38
64
Дмитрий Беланович
4,35
65
Альберт Марданов
4,32
66
Дмитрий Самойлов
4,32
67
Дмитрий Трутнев
4,32
68
Наталья Гурова
4,29
69
Александр Урусов
4,17
70
Сергей Кругляков
4,08
71
Альберт Худайбирдин
4,05
72
Ольга Андрианова
4,02
73
Виктор Батмазов
4,02
74
Максим Спиридонов
4
75
Сергей Вешняков
3,94
76
Павел Носков
3,94
77
Анвар Аблаев
3,88
78
Валерий Гараев
3,82
79
Татьяна Мещерякова
3,82
80
Алла Платонова
3,82
81
Сергей Васильев
3,79
82
Николай Дёмкин
3,79
83
Эдуард Аветисян
3,73
84
Вагаршак Сарксян
3,73
85
Олег Стародубцев
3,73
86
Вероника Куликова
3,70
87
Игорь Сапко
3,70
88
Халэф Гильфанов
3,67
89
Николай Иванов
3,67
90
Константин Лызов
3,67
91
Алексей Дёмкин
3,64
92
Рифхат Ибрагимов
3,61
93
Александр Русанов
3,61
94
Александр Третьяков
3,61
95
Владимир Матыцын
3,58
96
Александр Репин
3,58
97
Алексей Раев
3,55
98
Ксения Айтакова
3,5
99
Андрей Силаев
3,5
100
Мария Коновалова
3,44
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