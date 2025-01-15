Портал Properm.ru представляет рейтинг влиятельности персон Пермского края по итогам 2024 года.

Задача рейтинга влиятельности Properm.ru — оценить степень влияния персоны на регион вне зависимости от того, кем формально она является и какими активами или ресурсами распоряжается. Рейтинги влияния позволяют оценить изменения в структуре властных отношений Пермского края.



О ПРОЕКТЕ



Мы попросили экспертов понимать под влиянием способность воздействовать на жизнь края. Это может быть не только текущее влияние кандидата на процессы, но и его возможность мобилизовать силы и средства, которые повлияют на принятие решений и общественное мнение в случае необходимости. Поэтому в списке не только политики и бизнесмены, но и руководители ключевых государственных ведомств, общественники, представители конфессий и деятели культуры. Экспертов мы опрашивали при поддержке социологического агентства СВОИ



ТОП-2024 традиционно, как и прошлые рейтинги влиятельности по версии Properm.ru, был сделан в две «волны». На первом этапе политологи, редакторы СМИ и аналитики в закрытом режиме, независимо друг от друга определяли состав ТОП-100. Каждый эксперт отбирал из 250 кандидатов лонг-листа тех, кто, по его мнению, обладает высоким уровнем влияния в Прикамье (при необходимости добавляет свои кандидатуры).

На втором этапе мы существенно расширили круг экспертов. Анкеты для анонимного голосования отправили респондентам. В их числе — депутаты Госдумы, Заксобрания региона, городской думы, топ-менеджеры краевого правительства, администрации Перми, политологи, бизнесмены, журналисты и многие другие. Таким образом, оценку влиятельности каждого из ТОП-100 давали не только сторонние наблюдатели, но и непосредственные участники политических процессов.



Если 2023 год навсегда и неразрывно будет для нас связан с 300-летием Перми, то в начале 2024 года политическая спираль скрутилась к главным выборам страны, а с середины года начала разворачиваться в приготовлениях к выборным циклам 2025–2026 года.



Политическое затишье и аккуратные шаги местного истеблишмента после президентских выборов сменились уже более серьезными смысловыми шагами. И вот уже в июне почти внезапно сносится символ либеральной Перми: буква «П», «Пермские ворота» на железнодорожном въезде в Пермь. Вслед тренду на публичный местечковый 300-летний патриотизм после больших выборов пришла тема настоящей гордости за Родину, за ее тружеников и защитников. Экс-депутат заксобрания и герой Спецоперации становится директором школы, «Молодую гвардию» возглавляет ветеран СВО, боец СВО входит в состав Молодежного парламента, участник СВО из Прикамья входит в генсовет «Единой России».



Весь год визуализируется работа системы сдержек и противовесов: как и должно быть в любом регионе и любом городе. Всё громче говорится о борьбе с коррупцией. Публично начав с судебных споров об увольнении пресс-секретаря гордумы Перми, прокуратура показывает свои «чистые руки и холодную голову» в других коррупционных историях: тут и министры, и директора музеев становятся равны перед законом.



Под конец года и на фоне обысков у последователей культурной революции Марата Гельмана (иноагента и экстремиста) молниеносно отправляется в отставку директор созданного им музея PERMM.



И как закономерный итог: ни одного представителя либерального сообщества после двух этапов экспертных оценок не оказалось в топ-100 влиятельных пермяков. Если честно, то нас самих это удивляет. Потому что мы привыкли, что в Перми есть два члена Совета по правам человека при президенте — Татьяна Марголина и Светлана Маковецкая, и их мнение обязательно влияет на повестку. Что в Перми есть Центр городской культуры и Надежда Агишева. В конце концов, в Перми есть Дмитрий Жебелев с «Дедморозим». Но в суровой современной реальности внезапно все они остались в прошлом.



Еще одна неудивительная и неутешительная особенность: впервые наши эксперты не поставили высоких оценок влиятельности ни одному главному редактору пермских СМИ, а раньше так было. Наши коллеги, мнение которых мы ценим и уважаем, всегда занимали строчки в нашем топ-100.

Как считали «Топ-100 самых влиятельных людей Пермского края» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики и бизнесмены, журналисты и политтехнологи, силовики и производственники. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и ранжировали чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.



Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.