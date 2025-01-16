— Вы много делаете. Ваше желание, инициатива очень заряжают. Но такой вопрос: да, деревня, но люди современные, у них есть интернет. Они одеваются современно. И знают, что такое жизнь без тяжелого труда. Понимают, что могут купить молоко в магазине, мясо, курицу, некоторые без картошки обходятся. Почему именно через хороводы и балалайки мы должны возрождать деревню, а не через цивилизацию, через прогресс?
— Наверное, потому что когда вы встаете в хоровод, вы убежать не можете, я вас держу. Понимаете? Здесь ведь сейчас каждый сам по себе, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Общности нет, единения нет. А на этом всегда держалась деревня. Вы видели, как играли сегодня дети? В играх надо очень плотно ходить, друг друга всё время трогать. Детям не нравится, они отвыкли от этого.
— Может быть, намного популярнее были бы не игры, не фольклор, а информационная безопасность, информатика, интернет, умение им пользоваться…
— «Информационная безопасность»… Про нас и так слухи ходят, что раз мы очень хорошо разбираемся в компьютерах, то мы хакеры. Один мужчина спрашивал, когда подвозил меня: «Вы с мужем такие умные, в компьютерах разбираетесь, наверное, банки умеете грабить через компьютеры?». После таких заявлений я бы даже не рискнула ни про какую информационную безопасность тут рассказывать".
Ирина и Максим мечтают построить Центр русской культуры, в котором будут мастерские, танцевальный и игральный зал и прочее. За час занятий в неделю они ничего не успевают: «Ни ткать, ни вышивать, ни песни с танцами отработать. Пока распоешься — это час. Потом час надо хореографии. Это минимум два часа. И то это очень мало. Такие занятия в городе идут часа три».
Ирина говорит, повезло, что ее подруга — фольклорист. Она знает, направляет, учит играть на балалайке онлайн.
«Я просто понимаю, насколько много всего заложено в русскую культуру. Ее не просто так искореняют. Фольклор нужно понимать. Он не настолько прост, как кажется. Песни, например, всегда помогали проживать что-то тяжелое. Или, наоборот, радостное.
Любая деятельность раньше сопровождалась какими-то песнями, танцами. Никто не пел частушки по стойке смирно».
— Сейчас это всё такая разлюли-малина… Стилизация под фольклор.
— Да, потому что человек настолько стал слаб, что он не может воспринимать культуру в истинном значении. Они не могут распознать в ней те коды, которые были заложены изначально. В русской культуре ничего нет просто так, всё со смыслом.
— Это всё невероятно интересно историкам, фольклористам, искусствоведам, но насколько это всё приспособлено к современной жизни?
— Думаю, если мы это всё потеряем, то в принципе потеряем себя, наверное.
Для развития детей фольклор — это самое нужное. Смотрите, какие сложные задачи — ориентироваться в пространстве, задействовать память, при этом правильно выполнять движения телом: сделать пружиночку, сделать ножки определенным образом, шагать определенным образом, в ритм попадать. Мозг очень сильно трудится. Проходит 1−2 минуты, дети говорят: «Ноги заболели, давайте хватит». Они устают, потому что это не просто игра, это работа.
В каждую игру загляни — там куча смыслов. Они не просто так. Люди думают, что мы просто с ними играем. На самом деле, мы очень много чего прокачиваем.
Ирина и Максим пробовали играть не только с детьми, но и со взрослыми. Например, игра «Сундук» помогает сбрасывать стресс, выплескивать агрессию. «В современной жизни — одни сплошные рамки и ограничения. Недовольство копится, копится… А выход где? Берется сундук и два равных по силам участника. Им завязывают глаза. Одна рука кладется на сундук, во вторую руку кладется подушка. Сундук отпускать нельзя, подушку выкидывать нельзя. Наносить можно только один удар. Сначала надо спросить: „Петя, ты где?", „Я здесь". Петя должен увернуться, а тот, кто спрашивал, должен нанести Пете удар, постараться его задеть. Играем до трех очков. Люди начинают ощущать себя в пространстве, учатся защищаться, чувствовать опасность заранее, до того, как она наступила».