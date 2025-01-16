В селе большой храм. Максим с Ириной ходят в него: «У нас матушка очень красивые спектакли ставит. Они всегда с костюмами, стараются, делают сами всё». Воскресной школы нет, потому что она в Уинском. Батюшка работает на семь приходов. Большая территория, достаточно тяжело ему: «Он у нас такой худенький, не городской батюшка».



— А вот Дом культуры, где мы занимаемся. Зайдем? Только они пугливые все очень, могут не пустить.



— Пугливые?



— Еще какие! Тут если тебя не представили, не объяснили свои, кто ты и откуда, дел с тобой иметь не будут. Максим, расскажи, как ты снял офис, — просит Ирина.



Максим рассказывает: «Я работаю в интернете. Мне важно, чтобы я мог работать в тишине, чтобы никого дома не было. Стал искать дом в аренду. Отказ за отказом! Выяснил, что если тебя никто не знает, тебе никто ничего не сдаст, не даст, не продаст. Мы даже дрова не могли купить! И сено в тюках. И только с помощью родственника, который нас представил: „Это Максим, живет там-то, родственник того-то, ему надо сено, дай“ — только так получилось. Если тебя никто не представит, за тебя слово не скажет, ты ничего не получишь».



Офис в итоге снять удалось, на соседней улице, у уже знакомой женщины.



Сейчас местные уже привыкли к странным «горожанам», но здороваются не все. «Некоторых пришлось воспитывать, вот и не здороваются», — объясняет Ирина.



— Воспитывать?



— Ну да. Здесь почему-то считается, что если ты приехал из города, значит, какой-то убогий, второсортный какой-то. У меня и в детстве всё время здесь экзаменовка была от дедушки, водил от одного дерева к другому и спрашивал: «Это какое дерево? А это?».



Мишу, сына, стали задирать мальчишки старшего возраста — травили за то, что он из города. Целой компанией могли его зажать, мол, доказывай, что ты что-то можешь, давай драться.



Один раз Максиму пришлось всё бросить, пойти встречать Мишу, потому что он позвонил, сказал: «Я не могу вернуться домой, меня ждут возле школы». —



После этого Ирина обратилась за помощью к инспектору по делам несовершеннолетних. Та провела с семьями профилактическую работу. С тех пор к Мише не лезут. И не здороваются с его родителями по этой же причине.



«У них не принято здесь друг с другом ссориться, тем более писать какие-то заявления. Очень много родственников, между собой люди очень связаны, — говорит Ирина. — А у меня это в голове не укладывается. Относись к человеку уважительно, неважно: большой он или маленький, городской или деревенский. Мне вот без разницы. В первую очередь, это человек. Такой же, как и ты. Как в Маугли: ты и я одной крови. А у них не так. Есть свои и есть чужие».



«Примеры откровенного хамства, — добавляет Максим, — это защитная реакция. Они боятся и начинают хамить. Объяснить не могут себе что-то и хамят».



Так получилось с курсами финансовой грамотности для детей. Ирина и Максим организовали бесплатные курсы. Но после нескольких занятий родители перестали отпускать детей. «Им непонятно, зачем детям знать про подушку финансовой безопасности. Не знаю, чего они ждали от этих уроков. В Перми родители за такие занятия деньги платят. А здесь никому не надо».



«Ты сюда приезжаешь и погружаешься в совершенно непонятный для тебя, другой мир. Они думают по-другому. Они иногда выдают неожиданные вещи, ты не понимаешь, что будет дальше. Это абсолютно непредсказуемая история».



