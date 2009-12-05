Пожар в клубе "Хромая лошадь": причины

Публика, не сразу понявшая, что произошло, двинулась к выходу. Тогда еще никто не мог предположить, что из более, чем 200 человек, находившихся на вечеринке в честь дня рождения в клубе, в живых останется чуть больше половины. Столпотворение в дверях, паника, охватившая людей, невозможность выбить окна, отделанных пленкой, привело к многочисленным черепно-мозговым травмам и гибели людей.