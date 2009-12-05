Пожар в клубе "Хромая лошадь": причины

Posted 5 декабря 2009, 12:17
Published 5 декабря 2009, 12:17
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате осуществленных оперативно-следственных действий в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми и предварительного анализа обстоятельств возникновения пожара, повлекшего массовую гибель людей, Управлением ФСБ России по Пермскому краю данных, указывающих на возможное осуществление террористического акта, как причины возгорания, не получено.
По предварительным данным, причиной пожара, повлекшего за собой гибель более 100 человек, стал так нызываемый "холодный фейерверк", сработавший из-за пожара. На видео, снятое на мобильный телефон одним из очевидцев, видно как пожар начал стремительно распространяться по потолку, отделанному хворостом. Быстро загорелись стены, помещение, отделанное пластиком.
Публика, не сразу понявшая, что произошло, двинулась к выходу. Тогда еще никто не мог предположить, что из более, чем 200 человек, находившихся на вечеринке в честь дня рождения в клубе, в живых останется чуть больше половины. Столпотворение в дверях, паника, охватившая людей, невозможность выбить окна, отделанных пленкой, привело к многочисленным черепно-мозговым травмам и гибели людей.
Облетевшее в считанные минуты г Пермь сообщение о том, что "хромую" взорвали" не подтвердилось.