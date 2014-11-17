Сбербанк организовал в Перми праздник для детей из детских домов «Навстречу спорту»

Posted 17 ноября 2014, 09:41
Published 17 ноября 2014, 09:41
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
16 ноября в Пермском спортивном комплексе имени Сухарева прошел праздник для воспитанников детских домов Пермского края «Навстречу спорту». Праздник был организован Западно-Уральским банком Сбербанка России совместно с Олимпийским советом Пермского края, министерством физической культуры и спорта Пермского края, министерством социального развития Пермского края и Ассоциацией детских домов Пермского края.
В турнире приняли участие команды семи детских учреждений Прикамья. Большой интерес зрителей вызвал олимпийский урок, проведенный вице-президентом Олимпийского совета Пермского края, президентом федерации горнолыжного спорта и сноуборда Пермского края, членом президиума Олимпийского совета Российской Федерации и спортивным судьей всероссийской категории Александром Красноперовым.
Затем воспитанники детских домов стали участниками соревнования по пяти видам спорта: легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, мини-футболу и стрит-болу. Напряженная борьба на спортивных аренах не оставила равнодушными никого.
Это уже пятое крупное мероприятие Сбербанка для подшефных детских учреждений Пермского края, объединенное общим названием «Навстречу спорту». Традиционными стали состязания по плаванию, проводимые совместно со спортивным комплексом «Олимпия». Совместно с футбольным клубом «Амкар» был проведен турнир по мини-футболу. Запомнился воспитанникам детских домов и уникальный баскетбольный вечер, проведенный совместно с баскетбольным клубом «Парма».
«В рамках благотворительного проекта «Счастливое детство» Сбербанк России ставит задачу повысить интерес к здоровому образу жизни, – подчеркнул в ходе открытия праздника спорта председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов. - Важно также, что инициатива Сбербанка по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, привлекла еще больше неравнодушных людей».
В рамках проекта «Счастливое детство» Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» оказывает учреждениям помощь в приобретении необходимого оборудования и проведении ремонта, ежемесячно более 300 детей участвуют в праздничных мероприятиях, организованных при содействии банка. Ряд мероприятий проекта реализуется за счет собственных средств сотрудников, которые принимают участие во всех акциях «Счастливого детства».