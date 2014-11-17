Сбербанк организовал в Перми праздник для детей из детских домов «Навстречу спорту»

Это уже пятое крупное мероприятие Сбербанка для подшефных детских учреждений Пермского края, объединенное общим названием «Навстречу спорту». Традиционными стали состязания по плаванию, проводимые совместно со спортивным комплексом «Олимпия». Совместно с футбольным клубом «Амкар» был проведен турнир по мини-футболу. Запомнился воспитанникам детских домов и уникальный баскетбольный вечер, проведенный совместно с баскетбольным клубом «Парма».