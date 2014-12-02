Posted 2 декабря 2014, 06:15
Published 2 декабря 2014, 06:15
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Стартовала новогодняя акция программы «Спасибо от Сбербанка», три победителя которой будут награждены путевками в парк развлечений в Париже от компании TPStravel. Акция продолжится до 31 января 2015 года. Чтобы принять в ней участие, достаточно зарегистрироваться в акции и совершить покупки у трех партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» на общую сумму от 3000 рублей.
Акция предусматривает большое количество дополнительных призов. 15 ее участников получат подарочные сертификаты на 3000 рублей от ювелирного бренда «АДАМАС». 2015 участникам, выполнившим условия акции, будут начислены по 1000 бонусов СПАСИБО. Кроме того, благодаря специальным предложениям от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» покупки с картой Сбербанка с 1 декабря по 31 января принесут дополнительные бонусы СПАСИБО всем участникам программы. В числе партнеров, начисляющих дополнительные бонусы во время проведения акции, — «БУРГЕР КИНГ» (15%), Glam и LeCadeau (15%), «Ол! Гуд» (15%), «Нияма» (10%), «Стильпарк» (8%), Zenden (7%), Baon (6%), TEZ TOUR (6%), А5 (5%), Enter (5%) и «Посуда Центр» (2%).
«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. — подчеркивает председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов. — Аудитория программы насчитывает почти 14 млн человек. Мы дарим новогодний подарок нашим клиентам — шанс выиграть замечательные призы, дополнительные бонусы и нашу благодарность».
Подробнее — на сайте программы.
Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.
В 2014 году программа была награждена международной премией Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности», «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».