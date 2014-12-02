Стартовала новогодняя акция программы «Спасибо от Сбербанка»

Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.