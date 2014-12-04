Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц

По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания Сбербанка («Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), максимальное повышение процентных ставок составило 2,10 п.п. в рублях, 0,50 п.п в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй») до 0,30 п.п. в рублях, до 0,25 п.п. в долларах США и евро.