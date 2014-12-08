УБРиР выпустит биржевые облигации на 10 млрд рублей

Posted 8 декабря 2014, 11:11
Published 8 декабря 2014, 11:11
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития принял решение о выпуске ценных бумаг. К выпуску планируется программа биржевых облигаций серий БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Размещение бондов программы начнется в 2015 году.
Объем размещения облигаций серии БО-10 и БО-11 составит по 2 млрд рублей, БО-12 и БО-13 — по 3 млрд рублей каждая. Всего будет выпущено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс рублей каждая.
Особенность планируемого выпуска в том, что купоны по облигациям будут выплачиваться ежеквартально, а не раз в полгода как было ранее. По словам руководителя дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, это позволит банку более гибко управлять выпуском ценных бумаг и реагировать на вызовы рынка.
На данный момент в обращении находится три рублевых выпуска биржевых облигаций банка серий БО-1, БО-05 и БО-08 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей.