УБРиР выпустит биржевые облигации на 10 млрд рублей

Особенность планируемого выпуска в том, что купоны по облигациям будут выплачиваться ежеквартально, а не раз в полгода как было ранее. По словам руководителя дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, это позволит банку более гибко управлять выпуском ценных бумаг и реагировать на вызовы рынка.