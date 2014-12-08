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Posted 8 декабря 2014, 11:11

Published 8 декабря 2014, 11:11

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

УБРиР выпустит биржевые облигации на 10 млрд рублей

УБРиР выпустит биржевые облигации на 10 млрд рублей

8 декабря 2014, 11:11
Фото: Properm.ru.
Размещение бондов программы начнется в 2015 году.

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития принял решение о выпуске ценных бумаг. К выпуску планируется программа биржевых облигаций серий БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Размещение бондов программы начнется в 2015 году.

Объем размещения облигаций серии БО-10 и БО-11 составит по 2 млрд рублей, БО-12 и БО-13 — по 3 млрд рублей каждая. Всего будет выпущено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс рублей каждая.

Особенность планируемого выпуска в том, что купоны по облигациям будут выплачиваться ежеквартально, а не раз в полгода как было ранее. По словам руководителя дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, это позволит банку более гибко управлять выпуском ценных бумаг и реагировать на вызовы рынка.

На данный момент в обращении находится три рублевых выпуска биржевых облигаций банка серий БО-1, БО-05 и БО-08 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей.

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