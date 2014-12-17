«Клюква» получила престижную премию RETAIL FINANCE AWARDS 2014 в номинации «Креатив года»

Posted 17 декабря 2014, 10:26
Published 17 декабря 2014, 10:26
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Премия учреждена журналом The RETAIL FINANCE в 2007 году. Цель премии RETAIL FINANCE AWARDS — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла. В разные годы лауреатами в разных номинациях становились Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24, Citibank, Райффайзенбанк, Банк Москвы.
Банк «Урал ФД» впервые принял участие в премии и был признан лучшим в номинации «Креатив года» за новый розничный бренд «Клюква».
«Мы рады, что наш опыт оказался интересен коллегам и организаторам премии. Благодарим Retail Finance за почетную номинацию, уверены, что и в следующем году нам будет, о чем рассказать и чем поделиться с представителями розничного финансового бизнеса», — комментирует заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Андрей Дубасов.