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Posted 17 декабря 2014, 10:26

Published 17 декабря 2014, 10:26

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

«Клюква» получила престижную премию RETAIL FINANCE AWARDS 2014 в номинации «Креатив года»

«Клюква» получила престижную премию RETAIL FINANCE AWARDS 2014 в номинации «Креатив года»

17 декабря 2014, 10:26
Фото: Properm.ru.
10 декабря состоялась церемония награждения победителей VIII-й ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS – 2014 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Яркий банковский бренд «Клюква» привлек внимание жюри и стал победителем в номинации «Креатив года».

Премия учреждена журналом The RETAIL FINANCE в 2007 году. Цель премии RETAIL FINANCE AWARDS — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла. В разные годы лауреатами в разных номинациях становились Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ 24, Citibank, Райффайзенбанк, Банк Москвы.

Банк «Урал ФД» впервые принял участие в премии и был признан лучшим в номинации «Креатив года» за новый розничный бренд «Клюква».

«Мы рады, что наш опыт оказался интересен коллегам и организаторам премии. Благодарим Retail Finance за почетную номинацию, уверены, что и в следующем году нам будет, о чем рассказать и чем поделиться с представителями розничного финансового бизнеса», — комментирует заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Андрей Дубасов.

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