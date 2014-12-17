«Клюква» получила престижную премию RETAIL FINANCE AWARDS 2014 в номинации «Креатив года»

«Мы рады, что наш опыт оказался интересен коллегам и организаторам премии. Благодарим Retail Finance за почетную номинацию, уверены, что и в следующем году нам будет, о чем рассказать и чем поделиться с представителями розничного финансового бизнеса», — комментирует заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Андрей Дубасов.