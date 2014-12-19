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Posted 19 декабря 2014, 05:24

Published 19 декабря 2014, 05:24

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц

Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам для физических лиц

19 декабря 2014, 05:24
Фото: Properm.ru.
Сбербанк России сообщает о повышении с 18.12.2014 года процентных ставок по вкладам для физических лиц.

По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), максимальное повышение процентных ставок составило 1,95 п.п. в долларах США и евро.

По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания Сбербанка («Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн»), максимальное повышение процентных ставок составило 0,75 п.п. в рублях, 1,95 п.п. в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй») до 1,05 п.п. в рублях, 0,25 п.п. в долларах США и евро.

Кроме того, Сбербанк повышает процентные ставки по премиальным вкладам для состоятельных клиентов.

По вкладам, открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер», — «Особый Пополняй» и «Особый Управляй» — максимальное повышение процентных ставок составило 2,00 п.п. в рублях, 3,55 п.п. в долларах США и евро, по вкладу «Премьер Сохраняй» (для клиентов Московского банка) максимальное повышение процентных ставок составило в рублях 0,75 п.п.

По вкладам, открываемым в рамках пакета услуг «Сбербанк Первый», — «Лидер Пополняй» и «Лидер Управляй» — максимальное повышение процентных ставок составило 2,00 п.п. в рублях, 3,55 п.п. в долларах США и евро.

По вкладам «Премиум Пополняемый» и «Премиум Особый» максимальное повышение процентных ставок составило 2,00 п.п. в рублях, 3,60 п.п. в долларах США и евро.

«Сбербанк продолжает свою деятельность в стабильном штатном режиме, — подчеркнула директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. — Мы считаем, что канун Нового года — это удачное время для того, чтобы создать отличный задел на будущее, грамотно распорядившись своими сбережениями».

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