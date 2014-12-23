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Posted 23 декабря 2014, 12:21

Published 23 декабря 2014, 12:21

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Число участников программы «Спасибо от Сбербанка» превысило 14 млн

Число участников программы «Спасибо от Сбербанка» превысило 14 млн

23 декабря 2014, 12:21
Фото: Properm.ru.
14-миллионному участнику подарили сертификат на 10 тыс. бонусов «Спасибо».

Главным подарком для 14-миллионного участника стал сертификат от Сбербанка на 10 000 бонусов СПАСИБО, которые он может потратить на любые покупки в магазинах-партнерах программы. Кроме того, 14-миллионный участник получил подарки от партнеров программы.

«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.

В 2014 году программа была награждена международной премией Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности», «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».

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