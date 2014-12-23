Число участников программы «Спасибо от Сбербанка» превысило 14 млн

Главным подарком для 14-миллионного участника стал сертификат от Сбербанка на 10 000 бонусов СПАСИБО, которые он может потратить на любые покупки в магазинах-партнерах программы. Кроме того, 14-миллионный участник получил подарки от партнеров программы.



«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей.