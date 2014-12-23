Число участников программы «Спасибо от Сбербанка» превысило 14 млн

Posted 23 декабря 2014, 12:21
Published 23 декабря 2014, 12:21
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Главным подарком для 14-миллионного участника стал сертификат от Сбербанка на 10 000 бонусов СПАСИБО, которые он может потратить на любые покупки в магазинах-партнерах программы. Кроме того, 14-миллионный участник получил подарки от партнеров программы.
«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей.
Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.
В 2014 году программа была награждена международной премией Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности», «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».
Подробности на сайте.