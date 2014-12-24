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Posted 24 декабря 2014, 04:18

Published 24 декабря 2014, 04:18

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Райффайзенбанк повышает процентные ставки по вкладу «Идеальный баланс»

Райффайзенбанк повышает процентные ставки по вкладу «Идеальный баланс»

24 декабря 2014, 04:18
Фото: Properm.ru.
ЗАО «Райффайзенбанк» повышает процентные ставки по сезонному вкладу «Идеальный баланс». Теперь максимальная ставка по депозитам в рублях составляет 12,68% в год, в долларах США – 4,03%, в евро – 3,53%. Вклад является пополняемым, проценты капитализируются ежемесячно.

Предложение действует до 31 января 2015 года. Вклад можно открыть в отделениях банка и через систему R-Connect.

Райффайзенбанк принял решение о поднятии ставки до сбалансированного уровня, сочетающего в себе консервативный подход к рискам в части вложения средств физических лиц и конкурентоспособность по сравнению с другими крупнейшими игроками банковского рынка.

«Райффайзенбанк на сегодняшний день имеет высокий запас ликвидности и не испытывает недостатка в денежных средствах благодаря продуманному фондированию, — отмечает Андрей Степаненко, заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка. — Мы готовы гарантировать нашим клиентам сохранность их вкладов наряду с адекватной доходностью, что важно в нынешней экономической ситуации».

Умеренные ставки по депозитам всегда являлись свидетельством разумной и сбалансированной инвестиционной стратегии Райффайзенбанка, который в первую очередь делает акцент на надежность вложений и защиту интересов своих клиентов.

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