Райффайзенбанк повышает процентные ставки по вкладу «Идеальный баланс»

«Райффайзенбанк на сегодняшний день имеет высокий запас ликвидности и не испытывает недостатка в денежных средствах благодаря продуманному фондированию, — отмечает Андрей Степаненко, заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка. — Мы готовы гарантировать нашим клиентам сохранность их вкладов наряду с адекватной доходностью, что важно в нынешней экономической ситуации».