Райффайзенбанк повышает процентные ставки по вкладу «Идеальный баланс»

Posted 24 декабря 2014, 04:18
Published 24 декабря 2014, 04:18
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Райффайзенбанк принял решение о поднятии ставки до сбалансированного уровня, сочетающего в себе консервативный подход к рискам в части вложения средств физических лиц и конкурентоспособность по сравнению с другими крупнейшими игроками банковского рынка.
«Райффайзенбанк на сегодняшний день имеет высокий запас ликвидности и не испытывает недостатка в денежных средствах благодаря продуманному фондированию, — отмечает Андрей Степаненко, заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка. — Мы готовы гарантировать нашим клиентам сохранность их вкладов наряду с адекватной доходностью, что важно в нынешней экономической ситуации».
Умеренные ставки по депозитам всегда являлись свидетельством разумной и сбалансированной инвестиционной стратегии Райффайзенбанка, который в первую очередь делает акцент на надежность вложений и защиту интересов своих клиентов.