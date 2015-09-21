УБРиР: Спрос на валюту в сентябре снизился

В августе Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) зафиксирован пик спроса на валютные операции по итогам первых восемь месяцев 2015 года. В последний месяц лета было совершено почти 22 тысячи наличных сделок по купле-продаже долларов и евро, что на 37% больше по сравнению с показателями июля (около 16 тыс) и почти в два раза больше, чем в августе прошлого года (11,4 тыс). При этом объем сделок в августе достиг максимальных значений в 2015 году, составив 2,3 млрд рублей; в июле население обменяло в отделениях УБРиР валюту на 982 млн рублей, а в июне — 618 млн. рублей.