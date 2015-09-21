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Posted 21 сентября 2015, 12:09

Published 21 сентября 2015, 12:09

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

УБРиР: Спрос на валюту в сентябре снизился

УБРиР: Спрос на валюту в сентябре снизился

21 сентября 2015, 12:09
Фото: Properm.ru.
Если в начале лета пропорция по покупке и продаже валюты была 50% на 50%, то в августе 57% от общего числа совершенных наличных сделок — это продажа долларов и евро банку.

В августе Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) зафиксирован пик спроса на валютные операции по итогам первых восемь месяцев 2015 года. В последний месяц лета было совершено почти 22 тысячи наличных сделок по купле-продаже долларов и евро, что на 37% больше по сравнению с показателями июля (около 16 тыс) и почти в два раза больше, чем в августе прошлого года (11,4 тыс). При этом объем сделок в августе достиг максимальных значений в 2015 году, составив 2,3 млрд рублей; в июле население обменяло в отделениях УБРиР валюту на 982 млн рублей, а в июне — 618 млн. рублей.

Из-за волатильности курсов валют в течение всего лета менялись объемы и средние суммы сделок. В июне средняя сумма составляла 49 тыс. в рублевом эквиваленте, в июле 61 тыс., а в августе — 105,6 тыс.

Стоит отметить, что поведение клиентов в августе изменилось по сравнению с июнем и июлем. Если в начале лета пропорция по покупке и продаже валюты была 50% на 50%, то в августе 57% от общего числа совершенных наличных сделок — это продажа долларов и евро банку. В августе клиенты продали валюту банку на 1,4 млрд в рублевом эквиваленте, при этом 1 млрд приходится на доллары, и почти 400 млн — на евро.

В сентябре эта тенденция в валютных сделках пока сохраняется: по данным УБРиР на 15 сентября, 54% клиентов предпочитали продавать валюту банку.

«Основным мотивом, который руководил людьми идти в обменники и «сбрасывать» валюту в августе, было желание зафиксировать прибыль. Если в июле минимальные значения курса доллара достигали 55,8 руб., то уже в августе был отмечен максимум — 72 рублей за доллар. Сезонный фактор оказался менее выражен», — говорит руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов.

Чтобы защититься от валютных рисков эксперт советует диверсифицировать портфель. Свои сбережения можно поделить на три равные части и хранить деньги в рублях, долларах и евро. «Если, к примеру, человек копит на конкретную покупку, то ему лучше хранить деньги в той валюте, в которой он планирует их тратить. Этим самым он застрахует себя от любых курсовых рисков. Едет в Европу — пусть откладывает евро, едет в США или Тайланд — доллары, выплачивает кредит в рублях — пусть откладывает рубли», — добавил Владимир Зотов.

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