НПФ Сбербанка по итогам первого полугодия стал лидером рынка пенсионного страхования

НПФ Сбербанка активно развивает сервисы для клиентов и, ориентируясь на тенденции перевода максимального количества услуг в онлайн, модернизирует сайт и Личный кабинет. Уже сегодня на сайте НПФ Сбербанка доступны сервисы по заключению договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) онлайн, уплата пенсионных взносов по договору НПО с помощью банковской карты, сервис подачи номера расписки ПФР в НПФ Сбербанка. Кроме того, клиенты фонда могут подключить услугу SMS-уведомления о вступлении в силу договора об ОПС, а также о пенсионных взносах, поступивших на именной счет по договору НПО.