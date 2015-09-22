НПФ Сбербанка по итогам первого полугодия стал лидером рынка пенсионного страхования

Posted 22 сентября 2015, 09:44
Published 22 сентября 2015, 09:44
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
По данным Центрального Банка РФ, НПФ Сбербанка по итогам первого полугодия стал безусловным лидером рынка обязательного пенсионного страхования. Пенсионные накопления с начала года выросли более чем в 3 раза и составили 234 млрд рублей. Доля рынка обязательного пенсионного страхования НПФ Сбербанка удвоилась и составила 13,7%.
К середине 2015 года 3,1 млн граждан выбрали НПФ Сбербанка для формирования своей накопительной пенсии. Средний счет клиента НПФ Сбербанка вырос до 76 тыс. рублей.
Пенсионные резервы составили 11 млрд рублей, по совокупным пенсионным активам НПФ Сбербанка поднялся на три позиции вверх и занял третье место среди негосударственных пенсионных фондов с результатом 246 млрд рублей.
Доходность по пенсионным накоплениям за 6 месяцев 2015 года составила 12,7%. Целью инвестиционной политики НПФ Сбербанка является обеспечение сохранности пенсионных активов и их защита от инфляции на долгосрочном интервале. Поэтому пенсионные активы НПФ Сбербанка инвестируются только в те финансовые инструменты, которые отвечают требованиям Фонда по надежности, и ожидаемая доходность которых обеспечивает защиту от инфляции на долгосрочном интервале.
В 2015 году Фонд инвестировал более 60 млрд. рублей в облигации реального сектора экономики, в том числе в облигации таких компаний как РЖД, Транснефть, Россети и т.д. НПФ Сбербанка ожидает, что доходность вложений в данные облигации превысит инфляцию в 2015–2020 гг.
НПФ Сбербанка активно развивает сервисы для клиентов и, ориентируясь на тенденции перевода максимального количества услуг в онлайн, модернизирует сайт и Личный кабинет. Уже сегодня на сайте НПФ Сбербанка доступны сервисы по заключению договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) онлайн, уплата пенсионных взносов по договору НПО с помощью банковской карты, сервис подачи номера расписки ПФР в НПФ Сбербанка. Кроме того, клиенты фонда могут подключить услугу SMS-уведомления о вступлении в силу договора об ОПС, а также о пенсионных взносах, поступивших на именной счет по договору НПО.
В Личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка клиенту доступна информация по договорам об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, включая информацию о поступивших взносах и начисленном доходе.