Объем предложений PAN City Group по недвижимости в Перми достиг 3000 объектов

Posted 23 сентября 2015, 06:07
Published 23 сентября 2015, 06:07
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Объем предложений PAN City Group по жилой, коммерческой и загородной недвижимости в Перми достигает 3000 объектов. Это своеобразный гипермаркет недвижимости, где в одном месте можно выбрать квадратные метры жилой, загородной и коммерческой недвижимости всех классов.
У людей выросли требования к уровню организации и качеству услуг компании в сфере недвижимости: в первую очередь работать и сотрудничать с компанией должно быть удобно и выгодно. Девелопмент, управление строительством, операции с недвижимостью, управление недвижимостью (Facility Management, Property Management), привлечение инвестиций, сопровождение инвестора и консалтинг, — бизнес-направления компании сегодня сосредоточены в двух удобных офисах —в многофункциональном центре жилья по ул. Ленина, 72А и офисе по шоссе Космонавтов, 111 (на территории бизнес-парка «Морион»)».
«В текущем году нам удалось добиться рекордного объема предложений за счет успешного взаимодействия с ведущими застройщиками Перми и реализации собственных крупных проектов. Уникальные концепции жилой недвижимости и форматов коммерческих площадей, разработанные и реализованные PAN City Group, позволили нам стать лидерами рынка недвижимости по количеству предлагаемых объектов»— отмечает начальник отдела продаж жилой недвижимости Алексей Агафонов.
Исходя из потребностей покупателей, PAN City Group каждый месяц формирует акции и специальные предложения, участвуя в которых можно стать владельцем жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков на наиболее выгодных условиях. Для удобства клиентов компания предполагает различные варианты оплаты: ипотека от 11,4%, рассрочка, использование материнского капитала и иных субсидий государства.
Внимание! Действующие акции сентября:
PAN City Group — надежный застройщик и партнер ведущих строительных компаний Перми, что позволяет специалистам PAN City Group оперировать более 1500 предложений новостроек и предоставлять уникальные условия по цене ниже застройщика. Команда PAN City Group — специалисты с многолетним опытом работы на рынке недвижимости. Предложения, сформированные нами, отвечают запросам самых требовательных клиентов.
*На вопросы вам смогут ответить офисе компании PAN City Group по адресу: Пермь, улица Ленина, 72А, а также по телефону: (342) 257–17–17. Проектная декларация на сайте.