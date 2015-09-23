Объем предложений PAN City Group по недвижимости в Перми достиг 3000 объектов

У людей выросли требования к уровню организации и качеству услуг компании в сфере недвижимости: в первую очередь работать и сотрудничать с компанией должно быть удобно и выгодно. Девелопмент, управление строительством, операции с недвижимостью, управление недвижимостью (Facility Management, Property Management), привлечение инвестиций, сопровождение инвестора и консалтинг, — бизнес-направления компании сегодня сосредоточены в двух удобных офисах —в многофункциональном центре жилья по ул. Ленина, 72А и офисе по шоссе Космонавтов, 111 (на территории бизнес-парка «Морион»)».