Жители Пермского края оплачивают взносы на капремонт в банкоматах Сбербанка по штрих-коду

Для этого достаточно выбрать в меню банкомата пункт «Платежи» -> «Поиск услуг и организаций, Мои услуги» -> «Оплата услуг сканированием штрих-кода» и поднести квитанцию к сканеру банкомата. После чего вся информация с квитанции автоматически заполнится, и плательщику останется только ее проверить, нажать кнопку «Оплатить» и внести наличные денежные средства.