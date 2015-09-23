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Posted 23 сентября 2015, 07:20

Published 23 сентября 2015, 07:20

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

Жители Пермского края оплачивают взносы на капремонт в банкоматах Сбербанка по штрих-коду

Жители Пермского края оплачивают взносы на капремонт в банкоматах Сбербанка по штрих-коду

23 сентября 2015, 07:20
Фото: Properm.ru.
Сбербанк улучшил сервис по приему платежей в пользу Фонда капитального ремонта Пермского края наличными деньгами в устройствах самообслуживания банка.

23 сентября 2015 в Перми Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк улучшил сервис по приему платежей в пользу Фонда капитального ремонта Пермского края наличными деньгами в устройствах самообслуживания банка.

С 1 августа 2015 года жители Пермского края во всех банкоматах банка могут без комиссии оплатить взносы в пользу Фонда капитального ремонта наличными деньгами с помощью штрих-кода, размещенного на квитанции.

Для этого достаточно выбрать в меню банкомата пункт «Платежи» -> «Поиск услуг и организаций, Мои услуги» -> «Оплата услуг сканированием штрих-кода» и поднести квитанцию к сканеру банкомата. После чего вся информация с квитанции автоматически заполнится, и плательщику останется только ее проверить, нажать кнопку «Оплатить» и внести наличные денежные средства.

Для безналичных платежей с использованием банковских карт на сегодняшний день одним из наиболее удобных способов оплаты квитанции за капитальный ремонт является услуга «Автоплатеж». Сервис подразумевает поручение банку ежемесячно автоматически списывать определенную сумму с карты и перечислять в Фонд.

«Автоплатеж» особенно подходит для оплаты взносов, поскольку сумма платежа за капитальный ремонт постоянна. - рассказал заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Григорий Капелюшник. – Подключить «Автоплатеж» вам помогут консультанты, которые работают в офисах Сбербанка, или вы можете это сделать самостоятельно в «Сбербанк Онлайн».

«Автоплатеж» от Сбербанка позволяет полностью контролировать процесс - за день до операции клиенту поступает SMS-уведомление на сотовый телефон, и в случае необходимости имеется возможность отменить операцию, направив на номер 900 специальный код, указанный в SMS.

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