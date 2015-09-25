Клиенты УБРиР дополнительно зарабатывают на покупках

Posted 25 сентября 2015, 09:51
Published 25 сентября 2015, 09:51
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) за восемь месяцев 2015 г. возвратил на счета клиентов, пользующихся картами с функцией cash-back, больше 48 млн. рублей. Это на 142% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Самая крупная выплата в 2015 г. составила 64 тыс. рублей.
Как пояснили эксперты банка, доля карт с cash-back уверенно растет и сейчас составляет 36,5% от общего количества дебетовых карт УБРиР. В прошлом году таких карт было только 20%. В среднем в месяц по этим картам клиент совершает до 15 операций по покупке товаров и оплате услуг.
По словам начальника управления банковских карт УБРиР Алексея Пискунова, средний размер суммы возврата по покупкам на одного клиента остается неизменным на протяжении двух лет и составляет около 90 рублей. Как правило, пользуются картами с cash-back обычные люди, которые расплачиваются ими в магазинах. «Данная группа клиентов знает и умеет пользоваться банковской картой и воспринимают опцию cash-back как средство экономии на повседневных товарах и услугах. Увеличивающийся процент проникновения дебетовых карт с cash-back говорит о том, что потребители банковских услуг становятся финансово грамотным и уже не соглашаются воспринимать карту как средство получения наличных денежных средств. Первоочередным для таких клиентов становится механизм дополнительных преимуществ — будь то cash-back или начисление процентов на остаток», — добавил Пискунов.
Также Алексей Пискунов рассказал, что в ближайшее время банк пересмотрит подход к начислению возврата по покупкам и выпустит новый тип дебетовых банковских карт. Основной акцент будет сделан на необходимых ежедневных потребностях клиентов УБРиР. По данным категориям будет предложен повышенный возврат по покупкам. Так, например, если клиент часто пользуется услугами АЗС и оплачивает их по карте, то на этот вид покупок будет предоставляться максимальный cash-back.
УБРиР запустил опцию cash-back в составе карточных пакетов в 2010 году. За все время предоставления услуги на счета клиентов было переведено более 195 млн руб. Бонусная система возврата средств действует для владельцев дебетовых карт Visa Classic и Visa Gold. УБРиР перечисляет на счета клиентов 1% от суммы безналичного платежа за покупки, как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Зачисление возврата от суммы покупки происходит мгновенно или раз в месяц, в зависимости от тарифа. Информация отображается в выписке по счёту в интернет-банке.