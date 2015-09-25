Клиенты УБРиР дополнительно зарабатывают на покупках

По словам начальника управления банковских карт УБРиР Алексея Пискунова, средний размер суммы возврата по покупкам на одного клиента остается неизменным на протяжении двух лет и составляет около 90 рублей. Как правило, пользуются картами с cash-back обычные люди, которые расплачиваются ими в магазинах. «Данная группа клиентов знает и умеет пользоваться банковской картой и воспринимают опцию cash-back как средство экономии на повседневных товарах и услугах. Увеличивающийся процент проникновения дебетовых карт с cash-back говорит о том, что потребители банковских услуг становятся финансово грамотным и уже не соглашаются воспринимать карту как средство получения наличных денежных средств. Первоочередным для таких клиентов становится механизм дополнительных преимуществ — будь то cash-back или начисление процентов на остаток», — добавил Пискунов.