При открытии вклада в банке «ГЛОБЭКС» карта оформляется без комиссии за открытие

Кроме того, среди плюсов банковских карт можно отметить безопасность хранения средств: наличные деньги могут украсть, их можно потерять, и во всех случаях эта потеря будет безвозвратной. У владельца пластиковой карты деньги, будь то зарплата, пенсия или накопления, надежно хранятся в банке, являясь доступными в любое время суток. Если необходимо, всегда можно снять нужную сумму в ближайшем банкомате. При этом в случае потери или кражи карты её можно заблокировать в течение нескольких минут, позвонив в банк по телефону круглосуточной клиентской поддержки. Банк заблокирует карту, и никто ею воспользоваться не сможет, а банк выдаст владельцу новую карту.