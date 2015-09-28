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Posted 28 сентября 2015, 12:06

Published 28 сентября 2015, 12:06

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

При открытии вклада в банке «ГЛОБЭКС» карта оформляется без комиссии за открытие

При открытии вклада в банке «ГЛОБЭКС» карта оформляется без комиссии за открытие

28 сентября 2015, 12:06
Фото: Properm.ru.
Также не требуется дополнительной платы за годовое обслуживание.

Банковская карта по своей функциональности и удобству обошла наличные деньги. Главное преимущество карты прежде всего — это быстрота платежей. Не снимая наличные, можно оплачивать покупки в магазинах, услуги ЖКХ и связи и т.д. В том числе, в буквальном смысле, не выходя из дома — в сети интернет. Ведь, не секрет, что зачастую стоимость товаров в интернет-магазинах дешевле, чем в магазинах стационарных. «Кстати, не стоит забывать о возможности получения бесплатной пластиковой карты, — отмечает Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка). — Например, в нашем банке при открытии любого вклада банковская карта оформляется без комиссии за открытие и годовое обслуживание».

Кроме того, среди плюсов банковских карт можно отметить безопасность хранения средств: наличные деньги могут украсть, их можно потерять, и во всех случаях эта потеря будет безвозвратной. У владельца пластиковой карты деньги, будь то зарплата, пенсия или накопления, надежно хранятся в банке, являясь доступными в любое время суток. Если необходимо, всегда можно снять нужную сумму в ближайшем банкомате. При этом в случае потери или кражи карты её можно заблокировать в течение нескольких минут, позвонив в банк по телефону круглосуточной клиентской поддержки. Банк заблокирует карту, и никто ею воспользоваться не сможет, а банк выдаст владельцу новую карту.

«При использовании пластиковой карты достаточно соблюдать элементарные меры безопасности: держать в секрете данные карты, никогда не храните вместе с картой PIN-код, по возможности пользоваться банкоматами, установленными в офисах банка и в крупных торговых и бизнес-центрах, в надежных местах, — говорит Татьяна Рыбаковене. - В сети Интернет совершайте покупки только через проверенные сайты и желательно с использованием технологии 3D-Secure. Суть технологии в том, что каждый платёж интернет-магазин просит подтвердить вводом специального секретного одноразового кода, который при совершении платежа приходит в СМС-сообщении».

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