В Прикамье при поддержке Сбербанка растет число «электронных деревень»

К проекту присоединились жители села Шляпники Ординского района, села Шерья Нытвенского района и Тойкино Большесосновского района. Во всех этих населенных пунктах в помещениях библиотек, администраций населенных пунктов установлены персональные компьютеры с выделенным доступом в сеть Интернет и необходимая офисная техника. Сотрудники банка провели обучение жителей, наиболее активно пользующихся дистанционными банковскими услугами, чтобы они в дальнейшем смогли помогать односельчанам и стать полноценными внештатными банковскими консультантами.