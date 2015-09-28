properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2015, 10:15

Published 28 сентября 2015, 10:15

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Прикамье при поддержке Сбербанка растет число «электронных деревень»

В Прикамье при поддержке Сбербанка растет число «электронных деревень»

28 сентября 2015, 10:15
Фото: Properm.ru.
Более 4 тысяч жителей получили доступ к банковским услугам ПАО Сбербанк в режиме online.

Еще в трех населенных пунктах Пермского края Западно-Уральский банк Сбербанка России открыл точки обслуживания клиентов в рамках проекта «Электронная деревня». Более 4 тысяч жителей получили доступ к банковским услугам ПАО Сбербанк в режиме online.

К проекту присоединились жители села Шляпники Ординского района, села Шерья Нытвенского района и Тойкино Большесосновского района. Во всех этих населенных пунктах в помещениях библиотек, администраций населенных пунктов установлены персональные компьютеры с выделенным доступом в сеть Интернет и необходимая офисная техника. Сотрудники банка провели обучение жителей, наиболее активно пользующихся дистанционными банковскими услугами, чтобы они в дальнейшем смогли помогать односельчанам и стать полноценными внештатными банковскими консультантами.

В точке обслуживания клиенты Сбербанка будут иметь возможность совершить большое количество банковских операций с помощью системы «Сбербанк онлайн»: оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, перевести средства между банковскими картами, открыть вклад т.д.

«Проект «Электронная деревня» позволяет Сбербанку организовать дополнительный канал обслуживания клиентов в сельской местности, повысить финансовую грамотность населения и активизировать использование удаленных каналов обслуживания». – рассказал о целях проекта председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов.

Первая «Электронная деревня» появилась на карте Пермского края в апреле 2015 года – в поселке Броды Чернушинского района.

В селе Шляпники Ординского района «Электронная деревня» расположилась в библиотеке по адресу: улица Трактовая, 13. Часы работы: пн-пт 11:00-17:00, сб-вс – выходные. В селе Шерья Нытвенского района точка обслуживания располагается по адресу: улица Некрасова, 2, в здании администрации. Часы работы: пн-пт 08:00-17:00, сб-вс – выходные. В Тойкино Большесосновского района – в библиотеке по адресу: ултца Молодежная, 3. Часы работы: пн-пт 09:00-17:00, сб-вс – выходные.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика