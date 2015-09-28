В Прикамье при поддержке Сбербанка растет число «электронных деревень»

Posted 28 сентября 2015, 10:15
Published 28 сентября 2015, 10:15
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Еще в трех населенных пунктах Пермского края Западно-Уральский банк Сбербанка России открыл точки обслуживания клиентов в рамках проекта «Электронная деревня». Более 4 тысяч жителей получили доступ к банковским услугам ПАО Сбербанк в режиме online.
К проекту присоединились жители села Шляпники Ординского района, села Шерья Нытвенского района и Тойкино Большесосновского района. Во всех этих населенных пунктах в помещениях библиотек, администраций населенных пунктов установлены персональные компьютеры с выделенным доступом в сеть Интернет и необходимая офисная техника. Сотрудники банка провели обучение жителей, наиболее активно пользующихся дистанционными банковскими услугами, чтобы они в дальнейшем смогли помогать односельчанам и стать полноценными внештатными банковскими консультантами.
В точке обслуживания клиенты Сбербанка будут иметь возможность совершить большое количество банковских операций с помощью системы «Сбербанк онлайн»: оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, перевести средства между банковскими картами, открыть вклад т.д.
«Проект «Электронная деревня» позволяет Сбербанку организовать дополнительный канал обслуживания клиентов в сельской местности, повысить финансовую грамотность населения и активизировать использование удаленных каналов обслуживания». – рассказал о целях проекта председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов.
Первая «Электронная деревня» появилась на карте Пермского края в апреле 2015 года – в поселке Броды Чернушинского района.
В селе Шляпники Ординского района «Электронная деревня» расположилась в библиотеке по адресу: улица Трактовая, 13. Часы работы: пн-пт 11:00-17:00, сб-вс – выходные. В селе Шерья Нытвенского района точка обслуживания располагается по адресу: улица Некрасова, 2, в здании администрации. Часы работы: пн-пт 08:00-17:00, сб-вс – выходные. В Тойкино Большесосновского района – в библиотеке по адресу: ултца Молодежная, 3. Часы работы: пн-пт 09:00-17:00, сб-вс – выходные.